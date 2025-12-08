'বিষাদও আছে…', ফুলকির সম্প্রচার শেষ হতেই প্রকাশ্যে দিব্যাণীর পোস্ট
জি বাংলায় নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। সেই মেগা সন্ধ্যা ৭টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে। তাই ‘জগদ্ধাত্রী’র স্লট বদল হয়েছে। আর সেই স্লট বদলে হয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা। তাই শেষ হয়ে গিয়েছে 'ফুলকি'। আর মেগা শেষ হতেই পর্দার 'ফুলকি' দিব্যাণী মন্ডল লিখলেন, ‘একটু বিষাদও আছে’।
তিনি সোমবার নিজের বেশ কিছু ছবি ভাগ নিয়েছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে সাদা রঙের কুর্তি, কালো জিন্স ও চাদর গায়ে শীতের শহরে ধরা দেন নায়িকা। তাঁর কানে ছিল ঝোলা দুল, ছোট্ট টিপে মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে।
ছবিগুলি শেয়ার করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘বছরের শেষ মাসটা যেন মিশ্র অনুভূতির এক আলতো স্পর্শ। হাসি আছে, একটু বিষাদও আছে… যা ছিল, যা গেল, সব মিলিয়ে জীবনের গল্পটা লিখে চলেছি আমরা। জীবন একটাই…তাই মন খুলে বাঁচি, হৃদয় ভরে ভালোবাসি, প্রতিটি মুহূর্তকে নিজের মতো করে অনুভব করি। আর সবকিছুর আগে, নিজেকে ভালোবাসতে ভুলে যেও না…।’ আসলে নায়িকা শীতের আমেজ নিয়ে এই সব কথা লেখেন। তাই মেগার শেষ নিয়ে তিনি এমনটা লেখেননি। নায়িকার এই পোস্ট দেখেই অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।
রবিবার ছিল 'ফুলকি' সম্প্রচারের শেষদিন। এই প্রসঙ্গে এক অনুরাগী লেখেন, ‘কালকের এপিসোডটা দেখে খুব কেঁদেছি ‘ফুলকি’ টিমের জন্য। আর কোনও দিন দেখতে পাবো না। আবার খুব তাড়াতাড়ি ‘ফুলকি’র পুরো টিমের সব মেম্বারদের নিয়ে ফিরে এসো জি বাংলা প্রোডাকশনের সিরিয়ালে।’
প্রসঙ্গত, মেগা শেষ হওয়া খবর প্রকাশ্য আসতে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা প্রথম সেই খবর সামনে এনেছিল। খবরে সিলমোহর দিয়েছিলেন ধারাবাহিকের পরিচালক রাজেন্দ্র প্রসাদ। তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, ফুলকি শেষ হচ্ছে। আমাদেরকে সেটাই জানানো হয়েছে। দ্রুত কাজ সারছি আর কী। ২৮ তারিখের ডেডলাইন রয়েছে। তবে প্রয়োজনে এক-দু'দিন বাড়তে পারে। দেখা যাক। যার শুরু আছে, শেষ তো থাকবেই। তবে দর্শকরা যে ভালোবাসা দিয়েছেন সেটাই আসল প্রাপ্তি। মন খারাপ যেমন আছে, তেমনই ফের নতুন কিছু করবার তাগিদও রয়েছে।'
