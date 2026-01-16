Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhanush Wedding: ১৮ বছরের বিয়ে অতীত! প্রেমদিবসে ম্রুনালের সঙ্গে সাত পাক দুই ছেলের বাবা ধনুশের, হবু বউ কত ছোট?

    মাত্র ২১ বছরে সেরেছিলেন প্রথম বিয়ে। রজনীকান্ত কন্যার সঙ্গে টেকেনি সংসার। এবার ম্রুনালের গলায় মালা দেবন ধনুশ?

    Published on: Jan 16, 2026 1:51 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের বিনোদন জগতে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় আলোচনার বিষয় হলো ‘রাঞ্ঝনা’ খ্যাত অভিনেতা ধনুশের দ্বিতীয় বিয়ে। দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে ২০২২ সালে ঐশ্বর্য রজনীকান্তের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা করেছিলেন ধনুশ। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করছেন দক্ষিণী তারকা। বলিউড সুন্দরী ম্রুণাল ঠাকুরের প্রেমে পড়েছেন ধনুশ এবং খুব শীঘ্রই তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন, গুঞ্জন এমনটাই।

    ১৮ বছরের বিয়ে অতীত! প্রেমদিবসে ম্রুনালের সঙ্গে সাত পাক দুই ছেলের বাবা ধনুশের
    ১৮ বছরের বিয়ে অতীত! প্রেমদিবসে ম্রুনালের সঙ্গে সাত পাক দুই ছেলের বাবা ধনুশের

    ২০০৪ সালে ধনুশ এবং ঐশ্বর্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের দুই পুত্র সন্তানও রয়েছে। কিন্তু ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা ভক্তদের স্তম্ভিত করে দেয়। ডিভোর্স নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন থালাইভা রজনীকান্ত, তাঁর চেষ্টাতেও মেয়ের সংসার টেকেনি।

    গত বছর অগস্ট মাস থেকে ধনুশ ও ম্রুণালের প্রেমের রটনা মাথাচাড়া দেয়। সন অফ সর্দার ২ ছবির স্ক্রিনিংয়ে দুজনের ঘনিষ্ঠতা নজর কেড়েছিল। এখন পর্যন্ত ধনুশ বা ম্রুণাল— কেউই এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেননি। তবে সূত্র বলছে বিয়ের তারিখ পাকা। ফ্রি প্রেস জার্নালের শেয়ার করা একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মৃণাল ঠাকুর এবং ধনুশ আগামী মাসের ১৪ তারিখ, অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইনস ডে-র দিন বিয়ে করবেন।

    ৪২ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন ধনুশ। খুব অল্প বয়সেই ভালোবেসে ঐশ্বর্যর হাত ধরেছিলেন তিনি। মাত্র একুশ বছর বয়সে দু-বছরের বড় ঐশ্বর্যকে বিয়ে করেন তিনি। দুই ছেলে যাত্রা ও লিঙ্গাকে নিয়ে ছিল দুজনের ভরা সংসার। কিন্তু আচমকাই ছন্দপতন। ২০২২ সালে তাঁদের আলাদা হওয়ার খবর সামনে আসে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ডিভোর্স মঞ্জুর হয়।

    বয়সে ধনুশের চেয়ে অনেকটা ছোট তাঁর হবু বউ ম্রুনাল। তাঁর জন্ম ১৯৯২ সালের ১ আগস্ট। বর্তমানে তাঁর বয়স ৩৩ বছর। অর্থাৎ, ধনুশ এবং ম্রুণালের বয়সের পার্থক্য প্রায় ৯ বছর।

    ধনুশ ব্যস্ত তাঁর আসন্ন বড় প্রজেক্ট ‘কুবের’ (Kubera) এবং নিজের পরিচালিত ছবি ‘নীলিভুক্কু এনমেল এন্নাদি কোবাম’ (NEEK) নিয়ে। অন্যদিকে ম্রুণাল ঠাকুর বলিউডের পাশাপাশি দক্ষিণী ছবির একাধিক বড় প্রজেক্টে সই করেছেন।

    তারকাদের জীবন নিয়ে গুজব নতুন কিছু নয়। ধনুশ ও ম্রুণালের বিয়ের খবরটি যতক্ষণ না পর্যন্ত অফিসিয়াল ভাবে ঘোষিত হচ্ছে, ততক্ষণ অনুরাগীদের মনে হাজারো প্রশ্ন উঁকি দেবে। সত্যি কি নিজেদের সম্পর্ককে নাম দিতে চলেছেন এই প্রেমিক জুটি? সেটাই এখন দেখবার।

    News/Entertainment/Dhanush Wedding: ১৮ বছরের বিয়ে অতীত! প্রেমদিবসে ম্রুনালের সঙ্গে সাত পাক দুই ছেলের বাবা ধনুশের, হবু বউ কত ছোট?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes