ধর্মেন্দ্রর ৯০ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সানি-এশার, আবেগপ্রবণ পোস্ট হেমার
তিনি বেঁচে থাকলে আজ ধুমধাম করে পালন করা হতো তাঁর ৯০ তম জন্মদিন। জন্মদিনের সমস্ত তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সবকিছু ফেলে রেখে জন্মদিনের মাত্র কিছুদিন আগেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। কিন্তু ওপারে চলে গেলেও এপারে পড়ে থাকা মানুষগুলো জন্মদিনে প্রিয় মানুষটিকে স্মরণ করলেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।
এক নজরে দেখে নিন ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কে কি লিখেছেন
হেমা মালিনী: ধর্মেন্দ্রর সাথে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে জীবন, প্রেম এবং সিনেমায় কাটানো হেমা মালিনী তাঁর ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে একটি মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়গ্রাহী শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখেছেন। কিছু মুহূর্ত শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় হৃদয়। তুমি আমাকে হৃদয় ভেঙে ফেলে চলে যাওয়ার পর দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় কেটে গেছে, ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো করে আমার জীবন পুনর্গঠনের চেষ্টা করছো, জেনে রাখো যে তুমি সবসময় আমার সাথে চিরকাল থাকবে। আমাদের একসাথে জীবনের আনন্দময় স্মৃতি কখনও মুছে ফেলা যাবে না, এবং সেই মুহূর্তগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাকে প্রচুর সান্ত্বনা এবং সুখ এনে দেয়। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুন্দর বছরগুলির জন্য, আমাদের দুটি সুন্দরী মেয়ের জন্য যারা একে অপরের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে পুনরায় নিশ্চিত করে এবং আমার হৃদয়ে আমার সাথে থাকা সমস্ত সুন্দর, সুখী স্মৃতির জন্য। তোমার জন্মদিনে ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা যে তিনি তোমাকে শান্তি এবং সুখের সম্পদ দান করুন যা তুমি তোমার নম্রতা, হৃদয়ের সদয়তা এবং মানবতার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য প্রাপ্য। জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রিয় ভালোবাসা।’
এশা দেওল: ধর্মেন্দ্রর কন্যা এবং স্ত্রী হেমা মালিনীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যক্তিগত বার্তাটি এসেছে এশা দেওলের কাছ থেকে, যিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি হৃদয়বিদারক নোট লিখেছিলেন, যেখানে তাদের অটুট বন্ধনের কথা তুলে ধরেছিলেন। এশা ধর্মেন্দ্রকে তাঁর ‘প্রিয় বাবা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং সময়ের চেয়েও বেশি এক বন্ধনের কথা বলেছিলেন, লিখেছেন, ‘আমাদের চুক্তি, সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। " ‘আমরা’ আমাদের সমস্ত জীবনকাল, সমস্ত রাজ্য এবং তার বাইরেও, আমরা সর্বদা একসাথে আছি বাবা। স্বর্গ হোক বা পৃথিবী। আমরা এক। আপাতত, আমি খুব স্নেহের সাথে, যত্ন সহকারে এবং মূল্যবানভাবে তোমাকে আমার হৃদয়ে, গভীরভাবে, গভীরভাবে এই জীবনের বাকি সময় ধরে আমার সাথে থাকার জন্য রেখেছি।’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমি তোমাকে খুব মিস করছি বাবা, তোমার উষ্ণ সুরক্ষামূলক আলিঙ্গন যা সবচেয়ে আরামদায়ক কম্বলের মতো মনে হচ্ছিল, তোমার নরম কিন্তু শক্তিশালী হাত ধরে রাখা, যার মধ্যে ছিল অব্যক্ত বার্তা এবং তোমার কণ্ঠস্বর আমার নাম ধরে ডাকছিল এবং তারপরে অবিরাম কথোপকথন, হাসি এবং শায়রি ছিল। তোমার নীতিবাক্য ’সর্বদা বিনয়ী হও, সুখী, সুস্থ এবং শক্তিশালী হও' আমি গর্ব এবং শ্রদ্ধার সাথে তোমার উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এবং আমি আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তোমার ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব যারা তোমাকে ভালোবাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা। তোমার প্রিয় কন্যা, তোমার এশা, তোমার বিট্টু।'
সানি দেওল: সানি দেওলের উষ্ণ শুভেচ্ছায় বাবা-ছেলের মধ্যে একটি শান্ত, আনন্দময় মুহূর্ত ধারণ করা একটি ভিডিও দেখানো হয়েছে। ক্লিপটিতে সানি এবং ধর্মেন্দ্রকে পাহাড়ের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য উপভোগ করতে দেখা গেছে। তাদের বন্ধনের কোমলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কি নিজেকে উপভোগ করছো বাবা?’ ধর্মেন্দ্র একটি আন্তরিক হাসি এবং স্পষ্ট উত্তর দিয়ে বলেন, ‘আমি সত্যিই উপভোগ করছি।’ ভিডিওটির পাশাপাশি, সানি একটি ছোট বার্তা লিখেছেন: ‘আজ আমার বাবার জন্মদিন। বাবা সবসময় আমার সাথে আছেন, আমার ভেতরে তোমাকে ভালোবাসি বাবা। তোমাকে মিস করি।’
অভয় দেওল: ধর্মেন্দ্রর ভাগ্নে, অভিনেতা অভয় দেওলও একটি পুরনো ছবির মাধ্যমে শৈশবের স্মৃতি শেয়ার করেছেন। অভয় অতীতের একটি মুহূর্ত প্রকাশ করেছেন যেখানে ধর্মেন্দ্র এমন একটি জীবনের শিক্ষা দিয়েছিলেন যা তার মৃত্যুকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, ‘১৯৮৫ বা ‘৮৬ সালের কথা। আমাকে কেবল তিরস্কার করা হয়েছিল তাই আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। তিনি আমাকে তার কাছে ডেকেছিলেন, আমাকে তার পাশে বসিয়ে বললেন, ‘আলোর দিকে তাকাও’, এবং ফটোগ্রাফারকে এই ছবিটি তুলতে বললেন। আমি সেই মুহূর্তটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি যখন আমার সময় আসবে, যখন আমি তাকে আবার সেই কথাগুলি বলতে শুনব।’