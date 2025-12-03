Edit Profile
    রটেছিল ২য় বিয়ে করতে মুসলিম হন ধর্মেন্দ্র! তবে হিন্দু মতেই অন্ত্যেষ্টি, এবার হরিদ্বারে অস্থি বিসর্জন দুই ছেলে সানি-ববির

    Dharmendra Ashes Immersed: হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে প্রয়াত ধর্মেন্দ্রের চিতাভস্ম বিসর্জন দিলেন দুই ছেলে ববি দেওল ও সানি দেওল। ২৪ অক্টোবর প্রয়াত হয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। 

    Published on: Dec 03, 2025 3:14 PM IST
    By Tulika Samadder
    প্রয়াত বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের চিতাভস্ম বুধবার তাঁর ছেলেরা গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। পুরো ঘটনাটি দেওল পরিবার দ্বারা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। ধর্মেন্দ্রর ছেলেরা যেখানে বিসর্জন অনুষ্ঠান করেছিলেন সেখানে একটি ব্যক্তিগত হোটেল বুক করা হয়েছিল। সানি দেওল এবং ববি দেওল তাদের ছেলেদের (করণ দেওল, রাজবীর দেওল এবং আর্যমান দেওল) সঙ্গে এই হোটেলে উপস্থিত ছিলেন।

    হরিদ্বারের ঘাটে হল ধর্মেন্দ্রর অস্থি বিসর্জন।
    হরিদ্বারের ঘাটে হল ধর্মেন্দ্রর অস্থি বিসর্জন।

    সানি এবং ববি তাঁদের বাবা ধর্মেন্দ্রর চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং তারপর গঙ্গায় ডুব দেন। ধর্মেন্দ্রর ছেলেদের বাবার চিতাভস্ম বিসর্জনের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

    বলিউডের হি-ম্যান, প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ২৪ নভেম্বর এই বিশ্বকে বিদায় জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর ধর্মেন্দ্রের বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর এবং তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

    হঠাৎ শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলে তাঁকে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও গোপনীয়তার সমস্যার কারণে পরিবার তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখানেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী হেমা মালিনি জানিয়েছেন, শেষ মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্মেন্দ্রর শেষ মুহুর্তগুলি পরিবার গোপন রেখেছিল। এমনকী ধর্মেন্দ্রও চাননি তাঁর অসুস্থ, ভেঙে পড়া শরীর জনসম্মুখে আসুক।

    সানি দেওল এর আগে তাঁদের গোপনীয়তাকে সম্মান না করা এবং এমন সময়ে বর্ষীয়ান অভিনেতার পরিবারকে হয়রানি করার জন্য মিডিয়ার সমালোচনা করেছিলেন। ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য করা হয়েছিল মুম্বইয়ে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ, সলমন-সহ বলিউডের অনেক তারকা।

