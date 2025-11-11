Edit Profile
    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর গুজব! ক্ষুব্ধ হেমা মালিনী বললেন, 'যা হচ্ছে তা ক্ষমার অযোগ্য...'

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর ভুয়ো খবরের মাঝে, হেমা মালিনী নিশ্চিত করেছেন যে প্রবীণ অভিনেতা জীবিত আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

    Published on: Nov 11, 2025 10:12 AM IST
    By Suman Roy
    প্রবীণ অভিনেত্রী হেমা মালিনী তাঁর স্বামী ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে ছড়ানো একাধিক ভুয়ো খবরের বিষয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন। ৮৯ বছর বয়সী এই তারকার মৃত্যুর গুজবকে অস্বীকার করে, হেমা এক্স (পূর্বের টুইটার)-এ এই ভুল তথ্য ছড়ানোর বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ এবং হতাশা প্রকাশ করেছেন। হেমা মালিনী লিখেছেন, ‘যা হচ্ছে তা ক্ষমার অযোগ্য! দায়িত্বশীল চ্যানেলগুলো কীভাবে এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে যিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। দয়া করে পরিবারকে এবং তাদের গোপনীয়তার প্রয়োজনকে যথাযথ সম্মান দিন।’

    Dharmendra and Hema Malini
    Dharmendra and Hema Malini

    গত রাত এবং আজ সকালে ছড়ানো এই গুজবের কারণে অনুরাগী এবং চলচ্চিত্র জগতের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়। তবে, ধর্মেন্দ্রর পরিবার দ্রুত সত্যিটা স্পষ্ট করতে এগিয়ে আসে। তাঁর মেয়ে এষা দেওলও ইনস্টাগ্রামে একটি কড়া বিবৃতি দিয়ে ভিত্তিহীন খবর ছড়ানোর জন্য সংবাদমাধ্যমকে তিরস্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘সংবাদমাধ্যমগুলো যেন অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। আমার বাবা স্থিতিশীল আছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি আমাদের পরিবারকে গোপনীয়তা দেওয়ার জন্য। বাবার দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।’

    এষা অনুরাগীদের আরও আশ্বস্ত করেছেন যে ধর্মেন্দ্র চিকিৎসাধীন এবং স্থিতিশীল রয়েছেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় গতকাল (১০ নভেম্বর) মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এই প্রবীণ অভিনেতাকে চিকিৎসকরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত, এষা এবং হেমা মালিনী দুজনেই নিশ্চিত করেছেন যে ধর্মেন্দ্র জীবিত আছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁরা জনসাধারণ এবং সংবাদমাধ্যমকে এই সময়ে দায়িত্বশীল আচরণ করতে এবং পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই খবরটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া।

