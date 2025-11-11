Edit Profile
    বলিউডের হি-ম্যানের অবস্থা আশঙ্কাজনক! হাসপাতালে লড়ছেন ধর্মেন্দ্র

    ৯০তম জন্মদিনের আগেই সংকটজনক অবস্থায় ধর্মেন্দ্র। সাড়ে ছ দশক ধরে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। হিন্দি ছবির দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন। শেষ হল গরম-ধরম অধ্যায়। 

    Updated on: Nov 11, 2025 11:17 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    আগামী মাসে পা দিতেন ৯০-এ। নবতিপর হওয়ার আগেই সংকটজনক অবস্থায় ধর্মেন্দ্র। বেশকিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছেন তিনি। সোমবার জানা যায়, শ্বাসকষ্ট নিয়ে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ায় ভেন্টিলেটর সাপোর্টে ধর্মেন্দ্র।

    প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

    পুরো নাম ধর্মেন্দ্র কেওয়াল কৃষণ দেওল। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার লুধিয়ানাতে (পাঞ্জাব) এক জাঠ পরিবারে জন্ম ধর্মেন্দ্রর। বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার। পড়াশোনার প্রতি তেমন ঝোঁক ছিল না হেডমাস্টারের ছেলের। দিলীপ কুমার ও মতিলালের অভিনয় দেখে স্বপ্ন দেখতেন রূপোলি পর্দার নায়ক হওয়ার।

    কৈশোরেই ধর্মেন্দ্রর রূপ ছিল দেখবার মতো। সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও আর্থিক অনটনের জেরে মাঠে-ঘাটে কাজ করেছেন ধর্মেন্দ্র। কিন্তু পাঁকেতেই তো পদ্ম জন্মায়। নাসরালি গ্রামের ছোট্ট গণ্ডিতে আটকে থাকতে চাননি তিনি। পরিবার তাঁকে বেঁধে রাখতে ১৯ বছরেই বিয়ে দিয়ে দেয় প্রকাশ কৌরের সঙ্গে। তাতেও তাঁর স্বপ্ন উড়ান থেমে যায়নি।

    ১৯৫৮ সালে ফিল্মফেয়ারের ট্যালেন্ট হান্ট কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের জন্য চিঠি পাঠান ধর্মেন্দ্র। সেই চিঠিই ভাগ্য ফেরায় তাঁর। মুম্বই থেকে ডাক আসে। সুদর্শন, সুপুরুষ ধর্মেন্দ্রর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে আসে মায়ানগরী মুম্বইতে। নিজের ট্যালেন্টের উপর ভর করেই এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন ধর্মেন্দ্র। প্রতিযোগিতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, ‘মেহবুব স্টুডিয়োয় প্রতিযোগিতার ফল বেরোনোর দিন চিন্তায় আমার গলা থেকে জলও নামছিল না। আমার সঙ্গে আরও অনেক প্রতিভাশালী অভিনেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিলেন। কে জিতবে কেউ জানতো না।’

    এই প্রতিযোগিতার সুবাদে তিনি বিমল রায়ের নজরে আসেন। ‘বন্দিনী’ সিনেমার জন্য নির্বাচিত হন ধর্মেন্দ্র। ‘বন্দিনী’ ধর্মেন্দ্রের অভিনীত প্রথম সিনেমা হলেও তা রিলিজ হতে সময় লেগেছিল। ফলে বন্দিনীতে কাজ করার পরই প্রযোজকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হত ধর্মেন্দ্রকে। হাতে টাকা ছিল না, জুটত না দু-বেলার খাবার। একটা সময় হাল ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন, তাঁকে আটকান মনোজ কুমার।

    পরে ১৯৬০ সালে দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে ছবির সঙ্গে বলিউডে ডেবিউ করেন ধর্মেন্দ্র। যদিও ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে শোলা অউর শবনম (১৯৬১) ছবিটি সাফল্যের মুখ দেখে। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৬ সালে ‘ফুল ও পাথ্থর’ ছবির সঙ্গে তিনি বলিউডের এক নম্বর ‘অ্যাকশন হিরো’ হয়ে ওঠেন। এরপর একে একে জীবন মৃত্যু, ইয়াদো কি বারাত, চারাস, চুপকে চুপকে, সীতা অউর গীতা, শোলে, দোস্ত, আজাদ, ডি বার্নিং ট্রেন ধর্মেন্দ্র ফিল্মোগ্রাফিতে ব্লকবাস্টার ছবির সংখ্যা অগুণতি।

    সুদর্শন এই নায়ক অনেক সময়ই নিজের ম্যাচো লুসকের মাশুল গুণেছেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতাকে খাটো করা হয়েছে তাঁর পেশিবহুল চেহারা কিংবা সুপুরুষ লুকসের জন্য।

    ব্যক্তিগত জীবনেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি ধর্মেন্দ্রর। অভিনয় কেরিয়ার শুরুর আগে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর চার সন্তান। দুই পুত্র সানি ও ববি প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। মেয়ে বিজেতা ও কিন্তু স্বপ্নসুন্দরী হেমা মালিনীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। জিতেন্দ্রর সঙ্গ হেমার বিয়ে ভেঙে দেন। মেয়ের পরকীয়ায় সায় ছিল না পরিবারের। হেমার বাবার মৃত্যুর পর, ১৯৮০ সালে বিয়ে করেন দুজনে। তবে নিজের প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দেননি ধর্মেন্দ্র। হেমা ও ধর্মেন্দ্রর দুই কন্যা- এষা ও অহনা।

    রাজনীতির ময়দান থেকেও দূরে থাকেননি বলিউডের হি-ম্যান। ২০০৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে রাজস্থানের বিকানের থেকে নির্বাচনে জেতেন। দেওলদের নিজস্ব প্রোডাকশন হাউসের ছাতায় দুই ছেলে সানি ও ববির সঙ্গে আপনে, ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা-র মতো ছবি করেছেন ধর্মেন্দ্র। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট ছিল শেষদিন পর্যন্ত। করণ জোহর পরিচালিত রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি ছবিতে ৮৭ বছর বয়সেও নজর কেড়েছিলেন। শ্রীরাম রাঘবনের ইক্কিস ছবিতে শেষবার পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। ২৫শে ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এই ছবি।

