    হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ধর্মেন্দ্র, বাড়িতেই হবে চিকিৎসা! কেমন আছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা?

    মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি থাকা বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে বুধবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

    Published on: Nov 12, 2025 8:57 AM IST
    By Suman Roy
    বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার চিকিৎসকরা এই খবর নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা আরও জানান যে, ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওল সহ তাঁর পরিবার অভিনেতাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার সকালে, পিটিআই ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্যের বিষয়ে এই আপডেট শেয়ার করে। তারা জানায় যে, পরিবার অভিনেতাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

    ৮৯ বছর বয়সী এই অভিনেতা কয়েক সপ্তাহ ধরে বারবার হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছিলেন। ডঃ প্রতীত সামদানি পিটিআইকে বলেন, ‘ধর্মেন্দ্র জিকে সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলবে, কারণ পরিবার বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' ধর্মেন্দ্রর বাসভবনে অ্যাম্বুলেন্স আসা-যাওয়ার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরেই এই খবরটি সামনে আসে।

    ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মঙ্গলবার সকালে গুজব রটেছিল যে ধর্মেন্দ্র হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। তবে, তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী থেকে শুরু করে এষা দেওল পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভুয়ো খবর খারিজ করে দেন এবং ভক্তদের আশ্বস্ত করেন যে বর্ষীয়ান অভিনেতা জীবিত আছেন এবং চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছেন। তাঁরা জানান যে তিনি স্থিতিশীল।

    ধর্মেন্দ্রকে এই সপ্তাহের শুরুতে মুম্বইয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সারাদিন ধর্মেন্দ্রর পরিবার হাসপাতালে তাঁর পাশে ছিল। তাঁর সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, এষা দেওল, ভাইপো অভয় দেওল এবং স্ত্রী হেমা মালিনীকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে বের হতে দেখা যায়। আমির খান এবং তাঁর বান্ধবী গৌরী স্প্র্যাটকে মঙ্গলবার ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ধর্মেন্দ্রকে দেখতে যেতে দেখা যায়।

    এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় শাহরুখ খান এবং সালমান খানও ৮৯ বছর বয়সি এই বর্ষীয়ান তারকাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। ধর্মেন্দ্রকে শেষবার শাহিদ কাপুর এবং কৃতি স্যাননের সঙ্গে 'তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া' (২০২৪) ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এরপর তাঁকে শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত 'ইক্কিস' ছবিতে দেখা যাবে, যেখানে অগস্ত্য নন্দাও অভিনয় করছেন। এই আসন্ন ওয়ার ড্রামাটি ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা।

