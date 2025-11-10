গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন ৮৯ বছর বয়সী অভিনেতা। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আজ সারাদিন জল্পনা চলছে। কেউ দাবি করেছে প্রবীণকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে, অনেকে আবার অভিনেতার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়েছেন। অভিনেতা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপটেড নিয়ে এইচটি সিটি তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী হেমা মালিনীর সাথে যোগাযোগ করেছিল। ড্রিম গার্ল জানান, ‘আমরা তার দ্রুত আরোগ্য আশা করছি’। হেমাকে আজ মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালেও দেখা গেছে, যেখানে ধর্মেন্দ্র ভর্তি রয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর ছেলে সানি দেওলকেও হাসপাতালে পৌঁছাতে দেখা গেছে। সানিকে এদিন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনা কল্পনা যা আরও বাড়িয়ে তোলে। এই মাসের শুরুতে ১লা নভেম্বর, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এদিন খবর আসে, প্রবীণ তারকরা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। শ্বাসকষ্টের জেরে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম আইকন।
সানির টিমের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্রের অবস্থা স্থিতিশীল এবং অভিনেতা পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আরও আপডেট মিললে তা শেয়ার করা হবে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে পরিবারের গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি’।
প্রায় ছয় দশকের কেরিয়ার ধর্মেন্দ্রর। ৩০০-র বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। আগামী মাসে ৯০-এ পা দেবেন নায়ক। এই বয়সেও তিনি চলচ্চিত্রে সক্রিয় রয়েছেন, তাঁর পরবর্তী ছবি শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ইক্কিস। যা ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে।
News/Entertainment/Dharmendra Health Update: ভেন্টিলেটরে ধর্মেন্দ্র,কেমন আছে স্বামী? মুখ খুললেন হেমা! হাসপাতালে উদ্বিগ্ন সানি