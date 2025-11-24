স্রষ্টার জন্মদিনেই সৃষ্টির মৃত্যু, ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকাহত ‘শোলে’-এর লেখক সেলিম খান

স্রষ্টার জন্মদিনেই সৃষ্টির মৃত্যু, ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকাহত ‘শোলে’-এর লেখক সেলিম খান
বলিউডের হি-ম্যান, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা এবং সুদর্শন অভিনেতা ধর্মেন্দ্র আজ ২৪ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই মাসের শুরুতে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন এই প্রবীণ সুপারস্টার, বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন বলে জানা গিয়েছিল।
কিন্তু আজ সকালে অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে, যার পরে একটি অ্যাম্বুলেন্স তার জুহুর বাসভবনে আসতে এবং বের হতে দেখা যায়। অভিনেতার মৃত্যুর খবর সম্পর্কে পরিবার এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ না করলেও, মেয়ে এশা দেওল এবং স্ত্রী হেমা মালিনীকে পবন হংস শ্মশানে দেখা গেছে, তার পরে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান এবং সলমন খান উপস্থিত ছিলেন। শোলে ছবির লেখক তথা সলমনের বাবা সেলিম খান, যিনি আজ ৯০ বছর বয়সী, তিনিও তার শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শেষকৃত্যের বাড়িতে পৌঁছেছিলেন।
১৯৮৮ সালে ধর্মেন্দ্র এবং সেলিম খান সালমান খান, আরবাজ খান এবং কাজল অভিনীত ছবি ‘পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া’-এর জন্য পুনরায় একত্রিত হয়েছিলেন। সেট থেকে নেপথ্যের একটি ভিডিওতে, সেলিম ধর্মেন্দ্রর সাথে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বলেছিলেন। সেলিম জি শেয়ার বলেছিলেন, 'আমরা দুজনেই একসাথে ছিলাম, আমরা দুজনেই অনেক সংগ্রাম দেখেছি। আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে।
কাকতালীয়ভাবে সেলিম খান আজ ৯০ বছর বয়সে পদার্পণ রাখলেন, কিন্তু আজকের দিনেই সেলিম খান হারালেন তাঁর সবথেকে কাছের বন্ধুকে। অন্যদিকে পরিবারের সবাইকে ফেলে রেখে ধর্মেন্দ্র তাঁর ৯০তম জন্মদিনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে মারা গেলেন।
ছবির পর্দায় বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে আগে চলে গিয়েছিলেন জয়, কিন্তু বাস্তবে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল একেবারে অন্যরকম ভাবে। তাই হয়তো প্রাণের বন্ধু অমিতাভকে একা রেখে দিয়ে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র। শোলে ছবির ৫০ তম বর্ষেই ঘটে গেল এমন এক অঘটন।
প্রসঙ্গত, কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে ধর্মেন্দ্র অভিনীত ছবি ‘ইক্কিস’। এই সিনেমায় একজন তরুণ সেনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।
এই সিনেমায় একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন ধর্মেন্দ্র। বহুদিনের বন্ধু অমিতাভের নাতির সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর এই কাজ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হতে চলেছে। কিন্তু শেষ ছবি আর দেখা হল না অভিনেতার।
