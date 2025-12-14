কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে একটি বড় ধাক্কা ছিল। বলিউড সুপারস্টার সলমন খান তাঁর রিয়েলিটি শো বিগ বস ১৯-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে তাঁকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে, ধর্মেন্দ্রর মতো কেউ নেই! স্পষ্টতই, ধর্মেন্দ্র আর ফিরে আসবেন না, তবে এআই-এর সহায়তায় আরও একবার বর্ষীয়ান অভিনেতার যৌবনের সেই চোখ ধাঁধানো রূপ ফিরে পাওয়া সম্ভব। সোশ্যাল মিডিয়া নির্মাতা সোভিকের ‘মিস্টার হেলরকার’ নামে একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং তিনি এআই এর সহায়তায় ধর্মেন্দ্র-সহ অনেক সিনিয়র অভিনেতার তরুণ বয়সের ভিডিও তৈরি করেছেন।
আজকের সময়ে তরুণ ধর্মেন্দ্রের চেহারা কেমন হত?
এসব ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ২০ সেকেন্ডের একটি ক্লিপ পোস্ট করে ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতারা যদি আজকের আধুনিক সময়ে তাদের তরুণ অবতারে থাকতেন তবে কেমন দেখাতেন।’
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে ধর্মেন্দ্র থেকে জীতেন্দ্র, ঋষি কাপুর থেকে বিনোদ খান্না-রা তাঁদের তরুণ অবতার। তাদের মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তী, রাজকুমার এবং শশী কাপুরকেও দেখা গিয়েছে যৌবনে, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার কারসাজিতে।
খুব জলদিই মুক্তি পাবে ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘টুয়েন্টি-ওয়ান’। ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে এবং প্রতিনিয়ত শিরোনামে রয়েছে। ধর্মেন্দ্র ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর মারা যান। এই বছর তিনি তার ৯০তম জন্মদিন উদযাপন করতেন। বার্ধক্যজনিত কারণে ধর্মেন্দ্রকে নভেম্বরের শুরুতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা। ২৬ নভেম্বর হিন্দুমতে অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
News/Entertainment/ঋষি কাপুর থেকে ধর্মেন্দ্র-মিঠুন, আজকে যদি তরুণ হতেন, কেমন দেখতে লাগত? দেখাল AI