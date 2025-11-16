ডিভোর্স না নিয়েই ২ বিয়ে! প্রকাশ কৌর ও হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর অদেখা ছবি আচমকা ভাইরাল, দেখুন

প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, তাঁর ভুয়ো মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়া, সব নিয়ে রীতিমতো উত্তাল হয়েছিল বিনোদন জগত। ৮৯ বছর বয়সী তারকাকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আপাতত বর্ষীয়ান অভিনেতা নিজের বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। পরিবারের সদস্যরা আশ্বস্ত করেছেন যে অভিনেতা এখন স্থিতিশীল এবং ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার মাঝে, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্য নিয়ে মুখ খুলেছেন হেমা মালিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘যা ঘটছে তা ক্ষমার অযোগ্য! দায়িত্বশীল চ্যানেলগুলি কীভাবে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা খবর ছড়াতে পারে যিনি চিকৎসায় সাড়া দিচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন? এটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন। দয়া করে পরিবার এবং গোপনীয়তার প্রয়োজনকে যথাযথ সম্মান দিন।’
তবে অভিনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে এই ওঠাপড়ার মাঝেই, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত রেডিটে পুণরায় প্রকাশিত হয়েছে- দুই স্ত্রী প্রকাশ কৌর এবং হেমা মালিনী উভয়ের সঙ্গেই তাঁর একটি বিরল ছবি। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে বিচ্ছেদ না করেই তিনি হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। দুই পরিবার মিলিয়ে মোট ছয়টি সন্তান রয়েছে তাঁর। ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে প্রকাশ কৌরের বিয়ে হয় ১৯৫৪ সালে, তাঁদের দুই ছেলে সানি এবং ববি এবং দুই মেয়ে বিজেতা এবং অজিতা। দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বিয়ে হয় ১৯৮০ সালে। তাঁদের দুই মেয়ে রয়েছে, যারা হলেন এশা এবং অহনা দেওল।
হেমা মালিনিকে বিয়ে করলেও, সেভাবে কোনোদিনই সংসার করেননি তিনি ও ধর্মেন্দ্র। পাকাপাকিভাবে প্রথম স্ত্রী ও সেই পক্ষের চার সন্তানের সঙ্গেই থাকতেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। এমনকী, দেওলদের কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ থাকত না হেমা বা দুই কন্যা এষা, অহনার। যা নিয়ে নানা সময় বিতর্ক হয়েছে।
News/Entertainment/ডিভোর্স না নিয়েই ২ বিয়ে! প্রকাশ কৌর ও হেমার সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর অদেখা ছবি আচমকা ভাইরাল, দেখুন