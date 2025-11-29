Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dharmendra's Net Worth: ধর্মেন্দ্রর ৪০০ কোটির সম্পত্তি কি আদৌ পাবেন হেমা মালিনি? কীভাবে ভাগ হবে ৬ সন্তানের মধ্যে?

    ধর্মেন্দ্র রেখে গিয়েছেন দুই স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও হেমা মালিনি, এবং ৬ সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, অজিতা দেওল, বিজেতা দেওল, এষা দেওল ও অহনা দেওলকে। ভক্তদের অনেকের মনেই প্রশ্ন, কীভাবে ভাগ হবে ধর্মেন্দ্রর ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি।

    Published on: Nov 29, 2025 10:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চলতি মাসের ২৪ তারিখ না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। ৯০ বছরের জন্মদিনের সপ্তাহখানেক আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একগুচ্ছ কালজয়ী সিনেমা, বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ভক্তকূলের সঙ্গে রেখে গিয়েছেন দুই স্ত্রী প্রকাশ কৌর ও হেমা মালিনি, এবং ৬ সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, অজিতা দেওল, বিজেতা দেওল, এষা দেওল ও অহনা দেওলকে। ভক্তদের অনেকের মনেই প্রশ্ন, কীভাবে ভাগ হবে ধর্মেন্দ্রর ৪০০ কোটি টাকার সম্পত্তি।

    কীভাবে ভাগ হবে ধর্মেন্দ্রর ৪৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি।
    কীভাবে ভাগ হবে ধর্মেন্দ্রর ৪৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি।

    ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তির হিসেব নিকেষ:

    ধর্মেন্দ্রর সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৪০০ থেকে ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে, যার মধ্যে রয়েছে মূলত মুম্বইয়ের একটি বিলাসবহুল বাংলো এবং লোনাওয়ালায় ১০০ একরের একটি ফার্মহাউস। লোনাওয়ালা সম্পত্তিটি শহরের কোলাহল থেকে দূরে একটি শান্ত পরিবেশে, যেখানে ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে থাকতেন। সম্পত্তিটিতে ঘন সবুজ ক্ষেত, মাঠ এবং একটি শান্ত হ্রদ রয়েছে। প্রয়াত অভিনেতা শেষের দিকে এসে বেশিরভাগটা সময় সেখানেই কাটাতেন। চাষবাস করতেন, পোয্যদের সঙ্গে সময় কাটাতেন।

    এছাড়া রিয়েল এস্টেটেও অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে ১৭ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক আবাসিক এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি ছিল। পাশাপাশি বহু জমিও ছিল। হোটেল ব্যবসাও ছিল তাঁর। গরম ধরম ধাবা-র চেইন এবং হরিয়ানার ‘হি ম্যান’ রেস্তোরাঁও থেকে আয় মোটা টাকার। দামি দামি বহু গাড়ি ছিল তাঁর সংগ্রহে। একই সঙ্গে তিনি শুরু করেছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা বড় মেয়ের নামে- ‘বিজেতা ফিল্মস’।

    কে পাবে সম্পত্তি?

    ধর্মেন্দ্র কখনোই সেভাবে তাঁর সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলেননি। তবে আশা রাখা যায়, এই সুবিশাল সম্পত্তি তাঁর ৬ সন্তানের মধ্যেই ভাগ হবে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে রয়েছে প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে, সানি এবং ববি দেওল, এবং দুই মেয়ে, অজিতা এবং বিজেতা, এবং হেমা মালিনীর সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহের আরও দুই মেয়ে, এষা এবং অহনা দেওল। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, ধর্মেন্দ্র উইল না করেই মারা গেলে, সম্পত্তির সমান ৬ ভাগ হবে। তাঁর দুই স্ত্রী, প্রকাশ কৌর এবং হেমা মালিনীর ক্ষেত্রে, সম্পদ সমান ভাগে ভাগ হওয়া যদিও অনিশ্চিত।

    দিল্লি হাইকোর্টের একজন আইনজীবী কমলেশ কুমার মিশ্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, ধর্মেন্দ্রের ছয় সন্তানেরই তাঁর সম্পত্তির উপর দাবি রয়েছে, তবে প্রকাশ কৌরের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ যদি আইনত বৈধ থাকে, তবে হেমা মালিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ নিতে পারবেন না। তার প্রথম স্ত্রীরও আইনত স্বীকৃত স্ত্রী হিসাবে দাবি থাকতে পারে। কারণ হিন্দু আইন বহুবিবাহ সমর্থন করে না এবং কেবল একটি বৈধ বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। তবে একাধিক রিপোর্ট এমনও দাবি করে যে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা বিয়ের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি সেই সময় আইনত প্রকাশের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন। যদি সেই রিপোর্ট সত্যি হয়, তাহলে হিন্দু আইন হেমার উপর প্রযোজ্য হবে না।

    ধর্মেন্দ্র সম্পত্তি চান না হেমা:

    ২০২২ সালের এক সাক্ষাৎকারে হেমা জানিয়েছিলেন যে, ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি চান না তিনি। বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বলেন, ‘একটা সময় ছিল যখন আমি ওঁকে [ধর্মেন্দ্রকে] বলেছিলাম, 'তুমি এখন আমাকে বিয়ে করো। এভাবে চলতে পারে না।' আমি জানতাম একটু সমস্যা হবে, কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করিনি। শুধু ভালোবাসা। সে সবসময় আমার জন্য আছে, তাহলে আমার আর কী দরকার। আমার তাঁর কাছ থেকে সম্পত্তি, টাকা বা অন্য কিছুর দরকার নেই। আমার শুধু কিছু ভালোবাসা দরকার।’

    News/Entertainment/Dharmendra's Net Worth: ধর্মেন্দ্রর ৪০০ কোটির সম্পত্তি কি আদৌ পাবেন হেমা মালিনি? কীভাবে ভাগ হবে ৬ সন্তানের মধ্যে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes