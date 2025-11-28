‘৩০ মিনিট ধরে বসে…’, হাসপাতালে ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি! বিস্ফোরক মুমতাজ
চার বছর ধরে দেখা হয়নি বন্ধু ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে। অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে দেওযা হয়েনি মুমতাজকে।
প্রবীণ অভিনেতা মমতাজ এখনও ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু শোকে কাতর। একে একে চলে যাচ্ছেন তাঁর সহশিল্পীরা। মনভার প্রবীণ নায়িকার। আরও একটা যন্ত্রণা তাঁকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন ধর্মেন্দ্র সাথে তাঁকে দেখা করতে না দেওয়ায় তিনি বিরক্ত। তিনি প্রকাশ করেছিলেন ধর্মেন্দ্রকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল এবং সে সময় কোনও দর্শনার্থীকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। হাসপাতালে গিয়ে ধর্মেন্দ্রের সাথে দেখা না করতে পারার বিষয়ে মুমতাজ ইটাইমসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মুখ খুলেছেন।
তিনি বলেন, ২০২১ সালে ধর্মেন্দ্রের সাথে তাঁর বাসভবনে শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর। তিনি আরও জানিয়েছেন যে তিনি হাসপাতালে ভর্তির সময় ধর্মেন্দ্রের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মুমতাজ বিরক্তির সুরে বলেন, ‘আমি হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কর্মীরা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি ভেন্টিলেটরে আছেন এবং কাউকে তার সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানে ৩০ মিনিটের জন্য বসে ছিলাম এই আশায় যে আমি হয়ত তাঁর দেখা পাব ... কিন্তু পারলাম না। আমি তাঁর সাথে দেখা না করেই চলে এলাম।’
হেমা মালিনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমি তার পরিবারের জন্য এবং হেমাজির জন্য দুঃখিত। তিনি সর্বদা তার প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এই ক্ষতি গভীরভাবে অনুভব করছেন। তিনি সত্যিই ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়েছিলেন। ধর্মেন্দ্র এবং মমতাজ ষাট ও সত্তরের দশকে বেশ কয়েকটি স্মরণীয় চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। কাজল (১৯৬৫), আদমি অউর ইনসান (১৯৬৯), এবং রোমান্টিক থ্রিলার মেরে হামদাম মেরে দোস্ত (১৯৬৮)। ঝিল কে উস পার এবং জনপ্রিয় ছবি লোফারেও একসঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন ধর্মেন্দ্র-মুমতাজ।
এদিকে, বৃহস্পতিবার হেমা মালিনী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথমবারের মতো ধর্মেন্দ্রের মৃত্যু নিয়ে প্রকাশ্যে একটি আবেগঘন নোট লিখেছিলেন। তিনি লেখেন, ‘ধরমজি... তিনি আমার কাছে অনেক কিছু ছিলেন। স্নেহময় স্বামী, আমাদের দুই মেয়ের প্রিয় পিতা, এশা এবং আহানা, বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, কবি, সর্বদা প্রয়োজনের সময় আমার একমাত্র সম্বল। আসলে, তিনি আমার কাছে সবকিছু ছিলেন’।
হেমা আরও লেখেন, ‘তিনি তাঁর সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের কাছে নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, সর্বদা তাদের সবার প্রতি স্নেহ এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।’
তিনি জনগনের নায়ক ছিলেন। হেমার কথায়, ‘তাঁর প্রতিভা, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁর নম্রতা এবং তাঁর সর্বজনীন আবেদন তাঁকে সমস্ত কিংবদন্তির মধ্যে অতুলনীয় এক অনন্য আইকন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। চলচ্চিত্র জগতে তাঁর স্থায়ী খ্যাতি এবং কৃতিত্ব চিরকাল থাকবে। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি অবর্ণনীয় এবং সৃষ্ট শূন্যতা এমন কিছু যা আমার বাকি জীবন ধরে থাকবে।’
প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র তাঁর ৯০জন্মদিনের কয়েকদিন আগে গত ২৪শে নভেম্বর প্রয়াত হন। আগামি ৮ ডিসেম্বর অভিনেতার প্রথম জন্মবার্ষিকী। এই মাসের শুরুতে মুম্বাইয়ের ব্রেচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ধর্মেন্দ্রকে এবং তিনি বাড়িতে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। সোমবার মুম্বইয়ে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং চলচ্চিত্র জগতের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। অমিতাভ বচ্চন, সালমান খান, আমির খান, সেলিম খান ও শাহরুখ খানকে শ্মশানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেছে।