বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর'-এর দাপট! পিছিয়ে গেল ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘ইক্কিস’-এর মুক্তি

বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর'-এর দাপট! পিছিয়ে গেল ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘ইক্কিস’-এর মুক্তি
আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' যখন বক্স অফিসে ঝড় তুলছে, তখন শ্রীরাম রাঘবনের পরিচালনায় ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'ইক্কিস'-এর মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর' বর্তমানে বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটি সম্প্রতি একটি হিন্দি ছবির জন্য দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড করেছে। ইতিমধ্যেই ছবিটি পিছনে ফেলে দিয়েছে একাধিক ছবিকে, যার মধ্যে অন্যতম সাইয়ারা। 'ধুরন্ধর' আবহে তাই এবার পিছিয়ে দেওয়া হল 'ইক্কিস' ছবির মুক্তির তারিখ।
বুধবার, 'ইক্কিস'-এর নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মস ছবির নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করে একটি পোস্টার শেয়ার করেছে। ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও, ছবিটি ১ জানুয়ারি, ২০২৬-এ মুক্তি পাবে। পোস্টারের সাথে নির্মাতারা লিখেছেন, ‘এই নববর্ষে নিজেকে সাহস উপহার দিন। কিংবদন্তী পরিচালক শ্রীরাম রাঘবের প্রথম যুদ্ধভিত্তিক ছবি – ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পরম বীর চক্র প্রাপক, দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের সত্য কাহিনি, 'ইক্কিস'-এর চূড়ান্ত ট্রেলার এই সপ্তাহান্তে প্রেক্ষাগৃহে আসছে। কিছু বীরেরা অল্প বয়সেই মারা যায়।’
ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ ছবিটির নির্মাতাদের মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রশংসা করে X-এ লিখেছেন, ‘২০১৭ সালে ‘হিন্দি মিডিয়াম’ ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘বাহুবলি ২’ ছবির মুক্তির কারণে। এটি একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ ছিল। অন্যদিকে ২০২৪ সালে ‘ছাবা’ এবং ‘পুষ্পা ২’ একসঙ্গে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ‘ছাবা’ নিজের মুক্তির সময় পিছিয়ে দেয়। হিন্দি মিডিয়াম এবং ছাবার দুটোই নিজের মুক্তির সময় পিছিয়ে দেওয়ার কারণে পরবর্তীকালে লাভবান হয়।’
‘দিনেশ ভিজান তৃতীয়বার এই একই কাজ করলেন ‘ইক্কিস’ ছবির মুক্তির সময়। ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর এটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১ জানুয়ারি মুক্তি পাবে এই ছবিটি। ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে যে জাদু এই মুহূর্তে ছড়িয়ে রেখেছে সেই কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত ভীষণ সঠিক একটি সিদ্ধান্ত।’
প্রসঙ্গত, এই সিনেমায় একজন তরুণ সেনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। এই সিনেমায় একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন ধর্মেন্দ্র। বহুদিনের বন্ধু অমিতাভের নাতির সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর এই কাজ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হতে চলেছে। কিন্তু শেষ ছবি আর দেখা হল না অভিনেতার।