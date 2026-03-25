    Ranbir vs Ranveer: রণবীর কাপুরকে যে কোনও রোলে গিলে খাবে রণবীর সিং! নেটপাড়ার দাবিকে সমর্থন মাধবনের

    বলিউডে সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই নতুন কিছু নয়। কিন্তু যখন আর মাধবনের মতো একজন অভিজ্ঞ এবং গুণী অভিনেতা এই তর্কে যোগ দেন, তখন বিষয়টি অন্য মাত্রা পায়।

    Mar 25, 2026, 20:43:49 IST
    By Priyanka Mukherjee
    গত ডিসেম্বরে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে ‘ধুরন্ধর’ এবং গত সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ তো দু হাতে লক্ষ্মী কামাচ্ছে— এক কথায় বক্স অফিসে রণবীর সিংয়ের দাপট এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর এই সাফল্যের আবহেই শুরু হয়েছে বলিউডের দুই ‘রণবীর’-এর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পক্ষ দাবি করছে, যেকোনও চরিত্রে রণবীর সিং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রণবীর কাপুরকে ‘জীবন্ত গিলে ফেলবেন’ (Eat alive)। আর এই দাবিতে সিলমোহর দিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এলেন আর মাধবন।

    রণবীর বনাম রণবীর, কে এগিয়ে?
    রণবীর বনাম রণবীর, কে এগিয়ে?

    বিতর্কের সূত্রপাত ও মাধবনের সমর্থন:

    এক্স (টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট ভাইরাল হয় যেখানে ‘অ্যানিম্যাল’-এর রণবীর কাপুর এবং ‘ধুরন্ধর’-এর রণবীর সিংয়ের ছবির তুলনা করে লেখা হয়— 'Ranveer will eat Ranbir alive in any role. Not joking' চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই পোস্টে লাইক দিয়েছেন রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ সহ-অভিনেতা আর মাধবন এবং দানিশ পান্ডোর। তাঁদের এই লাইক দেখে নেটিজেনদের একাংশ নিশ্চিত যে, খোদ সহকর্মীরাই রণবীর সিংকে এগিয়ে রাখছেন।

    ফ্যানদের পাল্টা লড়াই: '

    রণবীর কাপুরের ভক্তরা অবশ্য চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁরা প্রিয় অভিনেতার সমর্থনে একাধিক যুক্তি সাজিয়েছেন। কাপুর ভক্তদের দাবি, রণবীর সিং কখনোই ‘তামাশা’র বেদ বা ‘বরফি’র মতো সূক্ষ্ম ও গভীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

    মাস বনাম ক্লাস: অনেকের মতে, ভারী পোশাক আর চিৎকার করা সংলাপই সব নয়; ‘রকস্টার’ বা ‘সঞ্জু’-তে রণবীর কাপুর যে অভিনয় দেখিয়েছেন, তা স্পর্শ করা কঠিন। তাঁদের সাফ কথা— ‘একটাই বরফি বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।’

    ‘ধুরন্ধর’ ম্যাজিক বনাম ‘রামায়ণ’-এর অপেক্ষা:

    রণবীর সিং বর্তমানে সাফল্যের মধ্যগগনে থাকলেও রণবীর কাপুরের হাতে রয়েছে বড় তুরুপের তাস। এই দিওয়ালিতেই মুক্তি পেতে চলেছে নীতীশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ: পার্ট ১ । এছাড়া সঞ্জয় লীলা বনশালির ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ এবং ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এর মতো হাই-প্রোফাইল ছবিও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। অন্যদিকে, রণবীর সিং ‘ধুরন্ধর’-এর পর এখনও নতুন কোনো ছবির ঘোষণা করেননি।

    কিছু সিনেমাপ্রেমী অবশ্য এই তুলনার ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে, দুজনেই তাঁদের জায়গায় শ্রেষ্ঠ (Goated)। একজনকে বড় করতে গিয়ে অন্যজনকে ছোট করার কোনো মানে হয় না। প্রসঙ্গত, দুই রণবীরের একটি অতীত আছে। রণবীর সিং-এর স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন এক সময় ছিলেন রণবীরের সঙ্গিনী। দুজনের মাখোমাখো প্রেমের গল্প সংবাদ শিরোনামে থাকত। যদিও এখন প্রাক্তন রণবীরের সঙ্গে দীপিকার সম্পর্ক অনেকটাই সহজ। রণবীর সিং-এর সঙ্গেও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রয়েছে রণবীরের। দুজনে একসঙ্গে সময় কাটান, তবে এখনও তাঁরা স্ক্রিনস্পেস শেয়ার করেননি।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

