Ranbir vs Ranveer: রণবীর কাপুরকে যে কোনও রোলে গিলে খাবে রণবীর সিং! নেটপাড়ার দাবিকে সমর্থন মাধবনের
বলিউডে সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই নতুন কিছু নয়। কিন্তু যখন আর মাধবনের মতো একজন অভিজ্ঞ এবং গুণী অভিনেতা এই তর্কে যোগ দেন, তখন বিষয়টি অন্য মাত্রা পায়।
গত ডিসেম্বরে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে ‘ধুরন্ধর’ এবং গত সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ তো দু হাতে লক্ষ্মী কামাচ্ছে— এক কথায় বক্স অফিসে রণবীর সিংয়ের দাপট এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর এই সাফল্যের আবহেই শুরু হয়েছে বলিউডের দুই ‘রণবীর’-এর শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পক্ষ দাবি করছে, যেকোনও চরিত্রে রণবীর সিং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রণবীর কাপুরকে ‘জীবন্ত গিলে ফেলবেন’ (Eat alive)। আর এই দাবিতে সিলমোহর দিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এলেন আর মাধবন।
বিতর্কের সূত্রপাত ও মাধবনের সমর্থন:
এক্স (টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট ভাইরাল হয় যেখানে ‘অ্যানিম্যাল’-এর রণবীর কাপুর এবং ‘ধুরন্ধর’-এর রণবীর সিংয়ের ছবির তুলনা করে লেখা হয়— 'Ranveer will eat Ranbir alive in any role. Not joking' চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই পোস্টে লাইক দিয়েছেন রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ সহ-অভিনেতা আর মাধবন এবং দানিশ পান্ডোর। তাঁদের এই লাইক দেখে নেটিজেনদের একাংশ নিশ্চিত যে, খোদ সহকর্মীরাই রণবীর সিংকে এগিয়ে রাখছেন।
ফ্যানদের পাল্টা লড়াই: '
রণবীর কাপুরের ভক্তরা অবশ্য চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁরা প্রিয় অভিনেতার সমর্থনে একাধিক যুক্তি সাজিয়েছেন। কাপুর ভক্তদের দাবি, রণবীর সিং কখনোই ‘তামাশা’র বেদ বা ‘বরফি’র মতো সূক্ষ্ম ও গভীর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।
মাস বনাম ক্লাস: অনেকের মতে, ভারী পোশাক আর চিৎকার করা সংলাপই সব নয়; ‘রকস্টার’ বা ‘সঞ্জু’-তে রণবীর কাপুর যে অভিনয় দেখিয়েছেন, তা স্পর্শ করা কঠিন। তাঁদের সাফ কথা— ‘একটাই বরফি বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।’
‘ধুরন্ধর’ ম্যাজিক বনাম ‘রামায়ণ’-এর অপেক্ষা:
রণবীর সিং বর্তমানে সাফল্যের মধ্যগগনে থাকলেও রণবীর কাপুরের হাতে রয়েছে বড় তুরুপের তাস। এই দিওয়ালিতেই মুক্তি পেতে চলেছে নীতীশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ: পার্ট ১ । এছাড়া সঞ্জয় লীলা বনশালির ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ এবং ‘অ্যানিম্যাল পার্ক’-এর মতো হাই-প্রোফাইল ছবিও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। অন্যদিকে, রণবীর সিং ‘ধুরন্ধর’-এর পর এখনও নতুন কোনো ছবির ঘোষণা করেননি।
কিছু সিনেমাপ্রেমী অবশ্য এই তুলনার ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে, দুজনেই তাঁদের জায়গায় শ্রেষ্ঠ (Goated)। একজনকে বড় করতে গিয়ে অন্যজনকে ছোট করার কোনো মানে হয় না। প্রসঙ্গত, দুই রণবীরের একটি অতীত আছে। রণবীর সিং-এর স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন এক সময় ছিলেন রণবীরের সঙ্গিনী। দুজনের মাখোমাখো প্রেমের গল্প সংবাদ শিরোনামে থাকত। যদিও এখন প্রাক্তন রণবীরের সঙ্গে দীপিকার সম্পর্ক অনেকটাই সহজ। রণবীর সিং-এর সঙ্গেও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রয়েছে রণবীরের। দুজনে একসঙ্গে সময় কাটান, তবে এখনও তাঁরা স্ক্রিনস্পেস শেয়ার করেননি।
