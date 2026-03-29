Dhruandhar 2 Baahubali 2: বক্স অফিসে আলোড়ন! ধুরন্ধর ২ এই দক্ষিণী ব্লকবাস্টার ছবির ৯ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে
রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর ২' ছবি বক্স অফিসে হইচই সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, আয় কমার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। রণবীর সিং অভিনীত ছবিটি নতুন রেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আদিত্য ধরের পরিচালনায় তৈরি ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি এই মুহূর্তে ব্যাপক চর্চায়। ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ (ধুরন্ধর ২) ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। ছবিতে হামজার ভূমিকায় রণবীর সিং-এর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে। তাঁর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং রাকেশ বেদী।
বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস তৈরির পথে ‘ধুরন্ধর ২’
রণবীর সিং অভিনীত এই ছবি শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও দুর্দান্ত ব্যবসা করছে। বিশেষ করে নর্থ আমেরিকায় এর আয় নজরকাড়া, এবং ছবিটি নতুন রেকর্ড গড়ার পথে এগোচ্ছে। খবর অনুযায়ী, এটি দক্ষিণের ব্লকবাস্টার ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন’-এর দীর্ঘ ৯ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।
‘বাহুবলী ২’-এর রেকর্ড কি ভাঙল?
পরিচালক এসএস রাজামৌলির ‘বাহুবলী ২’ নর্থ আমেরিকায় ভারতীয় সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছিল। যদিও কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে ‘ধুরন্ধর ২’ ইতিমধ্যেই সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছে বা ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু অফিসিয়াল হিসেবে এখনো তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত নয়।
প্রযোজকের প্রতিক্রিয়া
‘বাহুবলী ২’-এর প্রযোজক শোবু ইয়ারলাগাড্ডা সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছবিটি দেখে তিনি ভীষণ আনন্দ পেয়েছেন এবং এর বিশ্বজোড়া সাফল্যে তিনি পুরো টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তিনি এক্সে (আগে টুইটার) এ লিখেছেন, ‘গতকাল আমি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' দেখেছি এবং এটা বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং পুরোটা দারুণভাবে উপভোগ করেছি! দেখেই ভালো লাগছে যে ছবিটি ভারত এবং বিশ্বব্যাপী সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে এবং বক্স অফিসে নতুন মান স্থাপন করছে। পুরো টিমকে অভিনন্দন!’ নিজের এই পোস্টের সঙ্গে তিনি তালি বাজানোর ইমোজিও দিয়েছেন।
নর্থ আমেরিকায় আয়ের হিসাব
বর্তমানে ‘বাহুবলী ২’-এর নর্থ আমেরিকা আয় ২০.১৯ মিলিয়ন ডলারের বেশি। সেখানে ‘ধুরন্ধর ২’ এখন পর্যন্ত প্রায়১৯.৩৩ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে প্রথম ছবি ‘ধুরন্ধর’ করেছিল প্রায় ১৯.৭ মিলিয়ন ডলার। ফলে খুব শিগগিরই নতুন রেকর্ড তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো।
‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে
‘ধুরন্ধর ২’ হল ২০২৫ সালের হিট ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছিল, কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকায় একটি বালুচ গ্যাংয়ে ঢুকে একটি জঙ্গি সংগঠনকে ধ্বংস করে। সিক্যুয়েলে তার অতীত—কীভাবে জসকিরত থেকে সে হামজা হয়ে ওঠে—সেই গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
প্রথম ছবিটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল, আর সিক্যুয়েল যে আরও বড় সাফল্য পেতে চলেছে, তা এখনই স্পষ্ট।
