    ২০২৫-এ টলিউডের ‘কিং’ দেব, আয়ের নিরিখে এক নম্বরে দেশুর ধূমকেতু, দুই-তিনে কারা?

    প্রত্যেক বছরেই বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ দর্শকদের উপহার দেয় এক ঝুড়ি সিনেমা। এই সিনেমাগুলির মধ্যে কিছু মানুষের মন জয় করতে পারে কিছু আবার পারে না। কিছু সিনেমার মধ্যে আবার বাঁধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এই সবকিছুর মধ্যেও একটি সিনেমা বক্স অফিসে কত আয় করল সেটাই নির্ধারণ করে সেই সিনেমার সাফল্য।

    Published on: Jan 25, 2026 7:36 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আয়ের নিরিখে এগিয়ে গত বছরের কোন ছবি?

গত বছর শিবপ্রসাদ নন্দিতার ছবি থেকে শুরু করে দেবের ধুমকেতু ছবির অপেক্ষার অবসান। সব মিলিয়ে ২০২৫ ছিল বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভীষণ স্পেশাল একটা বছর। কিন্তু ওই যে দিনের শেষে কথা বলে বক্স অফিসের সফলতা।

    আয়ের নিরিখে এগিয়ে গত বছরের কোন ছবি?
    আয়ের নিরিখে এগিয়ে গত বছরের কোন ছবি?

    গত বছর শিবপ্রসাদ নন্দিতার ছবি থেকে শুরু করে দেবের ধুমকেতু ছবির অপেক্ষার অবসান। সব মিলিয়ে ২০২৫ ছিল বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভীষণ স্পেশাল একটা বছর। কিন্তু ওই যে দিনের শেষে কথা বলে বক্স অফিসের সফলতা।

    এক নজরে দেখে নেওয়া যাক গত বছর আয়ের নিরিখে এগিয়েছিল কোন ছবিটি

    ধুমকেতু: ১৪.৫ কোটি

    রঘু ডাকাত: ১০ কোটি

    প্রজাপতি: ৮ কোটি (চলছে)

    একেন বাবুর বেনারসে বিভীষিকা: ৮.৭০ কোটি টাকা।

    আমার বস: ৪.৫ কোটি

    আরও পড়ুন: 'আমার ভীষণ ভয় করে...', কার বিপরীতে অভিনয় করতে ইতস্তত বোধ করেন প্রসেনজিৎ?

    কোটির ঘরে রয়েছে রুক্মিণী মৈত্রের বিনোদিনী, যেটি আয় করেছে ১.৫২ কোটি টাকা। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই আয় করেছে ১.৮২ কোটি টাকা। এই রাত তোমার আমার সিনেমাটি ১.১২ কোটি টাকা আয় করেছে, যাতে বহুদিন পর অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্ত।

    হেমলক সোসাইটির দ্বিতীয় ভাগ কিলবিল সোসাইটি দেখে মানুষ হয়েছিল নস্টালজিক, সিনেমাটি আয় করেছিল ৩ কোটি টাকা। ঋতুপর্ণা এবং শর্মিলা ঠাকুরের পুরাতন ১.৭ কোটি টাকা আয় করেছিল বক্স অফিস থেকে।

    আরও পড়ুন: ৪ বছর পর ওটিটি- তে ফিরছে সোনাদা, শুরু হল ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’-এর খোঁজের যাত্রা

    এছাড়া রক্তবীজ ২ আয় করেছে ৫.৩৫ কোটি টাকা, সোনার কেল্লায় যখের ধন ১.৬ কোটি টাকা, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহপ্রবেশ ১.৩৫ কোটি টাকা, দেবী চৌধুরানী ২.২ কোটি টাকা, কোয়েলের কামব্যাক ছবি স্বার্থপর ২.৫ কোটি টাকা, রান্নাবাটি ১ কোটি টাকা আয় করেছে।

    এছাড়াও বছরে শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ছবির এখনও পর্যন্ত আয় ১.৫ কোটি টাকা এবং কোয়েলের মিতিন মাসি এখনও পর্যন্ত আয় করেছে ১.১৭ কোটি টাকা। এই ছবিগুলি এখনও বড় পর্দায় চলছে হৈ হৈ করে।

    এছাড়া যে ছবিগুলি লাখের গণ্ডিতেই আটকেছিল তার মধ্যে রয়েছে মায়ানগর, দুর্গাপুর জংশন, আড়ি, সিমান ভার্সেস শ্রীমতি, অংক কি কঠিন, চন্দ্রবিন্দু, রাস, পক্ষীরাজের ডিম, মৃগয়া, বহুরূপ, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস।

    News/Entertainment/২০২৫-এ টলিউডের ‘কিং’ দেব, আয়ের নিরিখে এক নম্বরে দেশুর ধূমকেতু, দুই-তিনে কারা?
