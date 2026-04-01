Dhurandhar 2: পুষ্পা ২কে হারালেই কেল্লাফতে, ১৩ দিনে কতগুলো রেকর্ড ভাঙল ধুরন্ধর ২? মঙ্গলে আয় কত

Dhurandhar 2: পুষ্পা ২কে হারালেই কেল্লাফতে, ১৩ দিনে কতগুলো রেকর্ড ভাঙল ধুরন্ধর ২? মঙ্গলে আয় কত
রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। জেনে নিন ১৩তম দিনে ছবির আয়ের পরিসংখ্যান কোথায় পৌঁছেছে।
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবির ঝড় এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। দ্বিতীয় মঙ্গলবারেও ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ২৭.৭৫ কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে। এই অঙ্কটি সোমবারের তুলনায় প্রায় ৯.৭% বেশি। এর ফলে মুক্তির ১৩তম দিনে ছবিটির মোট নেট ডোমেস্টিক কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৮৯৯.৯২ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী ছবিটি এখন পর্যন্ত ১,৪২৭.৪১ কোটি টাকার গ্রস কালেকশন করেছে।
রণবীর সিং এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনীত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রয়েছে।
কোন কোন রেকর্ড ভেঙেছে ‘ধুরন্ধর ২’?
ধুরন্ধর ২ এখন ভারতের সর্বাধিক আয় করা ছবিগুলির তালিকায় উপরের দিকেই জায়গা করে নিয়েছে। এটি ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’(৮৫৯.৭০ কোটি), আরআরআর (৭৮২.২০ কোটি) এবং কল্কি ২৮৯৮ এডি (৬৪৬ কোটি)-এর লাইফটাইম ইন্ডিয়া নেট কালেকশনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এছাড়াও পুষ্পা ২: দ্য রাইস-এর হিন্দি ভার্সনের (৮১২.১৪ কোটি) রেকর্ডও এখন এই ছবির দখলে।তবে ধারণা করা হচ্ছিল যে ১৩তম দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবারেই ছবিটি ৯০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই লক্ষ্যে সামান্য পিছিয়ে পড়ে।
প্রথম পার্টের রেকর্ডও ভাঙল সিক্যুয়েল
এই সিক্যুয়েলটি নিজের প্রথম পার্ট ‘ধুরন্ধর’কেও আয়ের নিরিখে পিছনে ফেলে দিয়েছে। প্রথম ছবিটির লাইফটাইম ইন্ডিয়া কালেকশন ছিল ৮৯৫ কোটি টাকা, যা ধুরন্ধর ২ মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে গিয়েছে।
দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেও ছবিটি দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে—এই সময়ে আয় হয়েছে ১৪১.৫ কোটি টাকা, যা প্রথম পার্টের তুলনায় অনেক বেশি।
বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় ১৭,৮৬২টি শো চলছে, যার মধ্যে হিন্দি ভার্সনেই সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলছে। হিন্দি অঞ্চলে ছবিটির গড় অক্যুপেন্সি প্রায় ২৬%।
১০০০ কোটির লক্ষ্যে ‘ধুরন্ধর ২’
ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, ছবিটির আসল পরীক্ষা এখনই শুরু। সামনে রয়েছে বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন (১,০৩০.৪২ কোটি) এবং পুষ্পা ২: দ্য রুল (১,২৩৪.১০ কোটি)-এর মতো বড় রেকর্ড।
তবে যেভাবে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ এগোচ্ছে, তাতে খুব শীঘ্রই ১০০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই ছবি কি শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বাধিক আয় করা ছবির রেকর্ড নিজের দখলে নিতে পারে কি না।
- ABOUT THE AUTHOR
