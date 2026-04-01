    Dhurandhar 2: পুষ্পা ২কে হারালেই কেল্লাফতে, ১৩ দিনে কতগুলো রেকর্ড ভাঙল ধুরন্ধর ২? মঙ্গলে আয় কত

    রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। জেনে নিন ১৩তম দিনে ছবির আয়ের পরিসংখ্যান কোথায় পৌঁছেছে।

    Apr 1, 2026, 09:02:44 IST
    By Tulika Samadder
    ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবির ঝড় এখনও থামার কোনও লক্ষণ নেই। দ্বিতীয় মঙ্গলবারেও ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ২৭.৭৫ কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে। এই অঙ্কটি সোমবারের তুলনায় প্রায় ৯.৭% বেশি। এর ফলে মুক্তির ১৩তম দিনে ছবিটির মোট নেট ডোমেস্টিক কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৮৯৯.৯২ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী ছবিটি এখন পর্যন্ত ১,৪২৭.৪১ কোটি টাকার গ্রস কালেকশন করেছে।

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস। (IMDb)
    রণবীর সিং এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনীত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রয়েছে।

    কোন কোন রেকর্ড ভেঙেছে ‘ধুরন্ধর ২’?

    ধুরন্ধর ২ এখন ভারতের সর্বাধিক আয় করা ছবিগুলির তালিকায় উপরের দিকেই জায়গা করে নিয়েছে। এটি ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’(৮৫৯.৭০ কোটি), আরআরআর (৭৮২.২০ কোটি) এবং কল্কি ২৮৯৮ এডি (৬৪৬ কোটি)-এর লাইফটাইম ইন্ডিয়া নেট কালেকশনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এছাড়াও পুষ্পা ২: দ্য রাইস-এর হিন্দি ভার্সনের (৮১২.১৪ কোটি) রেকর্ডও এখন এই ছবির দখলে।তবে ধারণা করা হচ্ছিল যে ১৩তম দিনে অর্থাৎ মঙ্গলবারেই ছবিটি ৯০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই লক্ষ্যে সামান্য পিছিয়ে পড়ে।

    প্রথম পার্টের রেকর্ডও ভাঙল সিক্যুয়েল

    এই সিক্যুয়েলটি নিজের প্রথম পার্ট ‘ধুরন্ধর’কেও আয়ের নিরিখে পিছনে ফেলে দিয়েছে। প্রথম ছবিটির লাইফটাইম ইন্ডিয়া কালেকশন ছিল ৮৯৫ কোটি টাকা, যা ধুরন্ধর ২ মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেও ছবিটি দুর্দান্ত ব্যবসা করেছে—এই সময়ে আয় হয়েছে ১৪১.৫ কোটি টাকা, যা প্রথম পার্টের তুলনায় অনেক বেশি।

    বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় ১৭,৮৬২টি শো চলছে, যার মধ্যে হিন্দি ভার্সনেই সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলছে। হিন্দি অঞ্চলে ছবিটির গড় অক্যুপেন্সি প্রায় ২৬%।

    ১০০০ কোটির লক্ষ্যে ‘ধুরন্ধর ২’

    ট্রেড বিশেষজ্ঞদের মতে, ছবিটির আসল পরীক্ষা এখনই শুরু। সামনে রয়েছে বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন (১,০৩০.৪২ কোটি) এবং পুষ্পা ২: দ্য রুল (১,২৩৪.১০ কোটি)-এর মতো বড় রেকর্ড।

    তবে যেভাবে ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ এগোচ্ছে, তাতে খুব শীঘ্রই ১০০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই ছবি কি শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বাধিক আয় করা ছবির রেকর্ড নিজের দখলে নিতে পারে কি না।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

