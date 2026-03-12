ধুরন্ধর ২ অগ্রিম বুকিংয়ে ৫০ কোটি ছাড়িয়েছে, টক্কর দিচ্ছে শাহরুখ খানের ছবিকে

ধুরন্ধর ২ অগ্রিম বুকিংয়ে ৫০ কোটি ছাড়িয়েছে, টক্কর দিচ্ছে শাহরুখ খানের ছবিকে
Dhurandhar 2 Advance Booking: রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির আগেই শিরোনামে রয়েছে। ছবিটি বক্স অফিস আয়ের ক্ষেত্রে বহু সিনেমার রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে এবং এখন থেকেই লক্ষণগুলি আসতে শুরু করেছে।
রণবীর সিংয়ের ছবি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ বক্স অফিসের বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যান সকলকে অবাক করে দিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত, ছবিটি বিদেশে প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন (৩২ কোটি ৫০ লক্ষ) আয় করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সিক্যুয়েলটি প্রথম অংশের প্রথম সপ্তাহান্তের মোট আয়কে (৩২৪ মিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতে ১৬ কোটি টাকার বুকিং-সহ, ছবিটির বিশ্বব্যাপী প্রি বুকিংয়ের আয় ৪৮ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ এই সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় শক্তিশালী উদ্বোধন
ভারতের বাইরে ছবিটির আয়ের ক্ষেত্রে, ধুরন্ধর ২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি আয় করছে। যেখানে চার দিনের বর্ধিত সপ্তাহান্তের জন্য অগ্রিম বুকিং প্রায় ২.২৫ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৮০০,০০০ এসেছে শুধুমাত্র প্রিমিয়ার শো থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এটি বলিউডের যে কোনো ছবির জন্য সর্ববৃহৎ অগ্রিম বুকিং, এবং এটি এখন সর্বভারতীয় রেকর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে, ছবিটি অস্ট্রেলিয়ার সকলকে অবাক করে দিয়েছে, সপ্তাহান্তে প্রায় ৫০০,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছে।
শাহরুখ খানের সিনেমাগুলিকে প্রতিযোগিতা দিচ্ছে
ধুরন্ধর ২ কানাডাতেও আলোড়ন সৃষ্টি করছে। সেখানকার সিনেপ্লেক্স চেইন বুকিংয়ের প্রথম দিনেই ২০০,০০০ কানাডিয়ান ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি করেছে, যার ফলে বাজারের মোট টিকিট ৪০০,০০০ ডলারেরও বেশি। ইউরোপে সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। জার্মানিতে, ছবিটি ১০,০০০ এরও বেশি টিকিট বিক্রি করেছে, যা শাহরুখ খানের পাঠান এর সমান। যুক্তরাজ্যে (যুক্তরাজ্যে), ছবিটি পাঠান এবং জওয়ান এর সমান, যেখানে বুকিং হয়েছে ১৫০,০০০ পাউন্ড।
২০০ কোটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
রিপোর্ট অনুসারে, ছবিটির চূড়ান্ত অগ্রিম বুকিং সহজেই ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এই সংখ্যা ১৫০ কোটি থেকে ২০০ কোটির মধ্যে পৌঁছতে পারে। তবে, ভারতে সপ্তাহান্তে বুকিং শুরু হলে ২০০ কোটির সীমা আরও স্পষ্ট হবে। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ায় টিকিট বিক্রির বর্তমান গতি দেখে এটা বলা নিরাপদ যে রণবীর সিংয়ের ছবিটি বক্স অফিসে ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে।