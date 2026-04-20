Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhurandhar 2 BO Update: রণবীরের সামনে ঝুঁকতে হল পুষ্পারাজকে! রেকর্ড গুঁড়িয়ে ইতিহাসের পাতায় ধুরন্ধর ২

    Dhurandhar 2 BO Update: ভারতীয় বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড চুরমার! অল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২'-কে সিংহাসনচ্যুত করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ আয়ের শিরোপা ছিনিয়ে নিল 'ধুরন্ধর ২' (Dhurandhar 2)। বক্স অফিসের এই অশ্বমেধের ঘোড়া থামার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

    Apr 20, 2026, 10:10:22 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Dhurandhar 2 BO Update: বক্স অফিসের লড়াই এবার এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেল। যে রেকর্ড গড়া কার্যত অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছিল, তাই করে দেখাল ‘ধুরন্ধর ২’। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এতদিন আয়ের নিরিখে ‘পুষ্পা ২: দ্য রুল’ যে শক্তপোক্ত জায়গা দখল করে রেখেছিল, তাকে নিমেষেই টপকে গেল ধুরন্ধরের সিক্যুয়েল। ব্যবসার নিরিখে ‘ধুরন্ধর ২’ এখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তৃতীয় সফলতম ছবি।

    বক্স অফিসের নতুন সমীকরণ

    ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, সারা বিশ্বে আয়ের নিরিখে অল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’-কে পিছনে ফেলে দিয়েছে ‘ধুরন্ধর ২’। এই সাফল্যের পর ছবির নির্মাতারা এবং ভক্তরা উচ্ছ্বসিত। তালিকায় এখন ‘ধুরন্ধর ২’-এর উপরে কেবল দুটি ছবি রয়েছে— এসএস রাজামৌলির ‘বাহুবলী ২’ এবং আমির খানের ‘দঙ্গল’। ‘পুষ্পা ২’-এর মতো প্যান-ইন্ডিয়া ব্লকবাস্টারকে টেক্কা দেওয়াটা যে খুব একটা সহজ ছিল না, তা মানছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা।

    ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি
    ক্রমিক নম্বরসিনেমাবিশ্বব্য়াপী আয়
    দঙ্গল২০৭০ কোটি টাকা
    বাহুবলি ২১৭৮৮ কোটি টাকা
    ধুরন্ধর ২১৭৫০ কোটি টাকা
    পুষ্পা১৭৪২ কোটি টাকা
    ধুরন্ধর১৩০৭ কোটি

    কেন এই আকাশছোঁয়া সাফল্য?

    ১. দুর্দান্ত চিত্রনাট্য: ‘ধুরন্ধর ১’-এর পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে এই ছবি নিয়ে বিপুল প্রত্যাশা ছিল।

    ২. অ্যাকশন ও ভিএফএক্স: ছবির হাই-অকটেন অ্যাকশন এবং আন্তর্জাতিক মানের গ্রাফিক্স দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।

    ৩. প্যান-ইন্ডিয়া ক্রেজ: শুধু দক্ষিণ ভারত বা বলিউড নয়, সারা ভারতের প্রতিটি কোণ থেকে এই ছবি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছে।

    সামনে এবার ১ নম্বর হওয়ার লড়াই

    এখন দেখার বিষয় হলো, ‘ধুরন্ধর ২’ কি পারবে ‘দঙ্গল’ বা ‘বাহুবলী ২’-এর সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে এক নম্বরে উঠে আসতে? যেভাবে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় বাড়ছে, তাতে খুব শীঘ্রই আরও বড় কোনও চমক এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশেষত বাহুবলি ২-এর থেকে মাত্র কয়েক ধাপ দূরে রয়েছে এই ছবি।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes