Dhurandhar 2 BO Day 10: ১০ দিনেই ৮০০ কোটির দোরগোড়ায় ধুরন্ধর ২! রণবীরকে রুখবে সাধ্য়ি কার? শনিতে আয় কত?

Dhurandhar 2 BO Day 10: ১০ দিনেই ৮০০ কোটির দোরগোড়ায় ধুরন্ধর ২! রণবীরকে রুখবে সাধ্য়ি কার? শনিতে আয় কত?
দ্বিতীয় শনিবারও বক্স অফিস জুড়ে রণবীরের হুঙ্কার। দেশের বক্স অফিসে ৮০০ কোটির দিকে এগোচ্ছে এই ছবি। ১১দিনেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন রণবীর।
শুক্রবারের পর শনিবারের বক্স অফিস কালেকশন যেন রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারের নতুন মাইলফলক। ছুটির দিনের ফায়দা তুলে ‘ধুরন্ধর ২’ দ্বিতীয় শনিবারের ব্যবসায় প্রায় ৪৯.৩ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। দর্শকদের ভিড় আর পজিটিভ মাউথ পাবলিসিটির জোরে ছবিটি এখন বক্স অফিসের অজেয় রাজা।
শনিবারের বিধ্বংসী কালেকশন:
শুক্রবার যেখানে ছবিটির আয় কিছুটা থিতু হয়েছিল, শনিবার সেখানে টর্নেডো উঠেছে। এক লাফে প্রায় ৫০ শতাংশ ব্যবসা বাড়িয়ে শনিবার ছবিটি ঘরোয়া বক্স অফিসে ৭২.৪ কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে। এর ফলে দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেই ছবিটি এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেল।
মোট আয়ের পরিসংখ্যান:
ভারতে রণবীর সিংয়ের চলচ্চিত্রের মোট আয়ের কথা বললে, ছবিটি এখনও পর্যন্ত ৭৭৮ কোটি (নেট) আয় করেছে এবং মোট কালেকশন ৯২৯ কোটি মোট সংগ্রহ করেছে। ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জের বিশ্বব্যাপী আয়ের কথা বলতে গেলে, ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১২২৫ কোটি আয় করেছে।
দশম দিনের ভাষাভিত্তিক আয় (ভারত):
দশম দিনে হিন্দি ভার্সনে ছবিটি বড়সড় ধামাকা করলেও দক্ষিণ ভারতের বাজারেও এর ফল বেশ আশাব্যঞ্জক। হিন্দি ছাড়াও কন্নড়, মালয়ালম এবং তেলুগু ভাষায় ছবিটির ভালো প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে:
হিন্দি: ৫৭.৫০ কোটি টাকা
তেলুগু: ৩ কোটি টাকা
কন্নড়: ৩০ লক্ষ টাকা
মালয়ালম: ১৫ লক্ষ টাকা
তামিল: ১.৪০ লক্ষ টাকা
দশম দিনে ভারত থেকে মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৮.২৭ কোটি টাকা।
কেন এত উন্মাদনা?
রণবীর সিংয়ের ‘আন্ডারকভার এজেন্ট’ লুক এবং সঞ্জয় দত্তের ভয়ংকর ভিলেন অবতার দর্শকদের সিটে বসিয়ে রাখছে। সেই সঙ্গে আর মাধবনের মগজাস্ত্রের লড়াই ছবির টানটান উত্তেজনা বজায় রেখেছে। উরি-র পর আদিত্য ধর আবারও প্রমাণ করলেন কেন তিনি অ্যাকশন ড্রামায় সেরা।
পরবর্তী লক্ষ্য ‘দঙ্গল’
ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবসা সফল ছবি আমিরের ‘দঙ্গল’। এই ছবি দেখতে যেভাবে হলগুলোতে ভিড় উপচে পড়ছে, তাতে ২০০০ কোটির স্বপ্ন এখন আর অসম্ভব মনে হচ্ছে না। ধুরন্ধর’-এর প্রথম পার্ট বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এবার বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরছেন যে, আমিরের ‘দঙ্গল’-এর অল-টাইম রেকর্ড ২০৭০ কোটি টাকা ভেঙে দিতে পারে এই সিক্যুয়েল।
তারকাবহুল কাস্টিং:
আদিত্য ধরের নিপুণ পরিচালনায় রণবীর সিং ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। স্পাই ইউনিভার্সের এই টানটান উত্তেজনা দর্শকদের বারবার হলমুখী করছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More