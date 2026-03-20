    প্রথম দিনই ১০০ কোটি পার! নয়া ইতিহাস রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২-এর, কাঁপছে বক্স অফিস

    প্রথম দিনই বক্স অফিসে সাফল্যের নয়া ইতিহাস। সেঞ্চুরি হাঁকাল ধুরন্ধর ২। 

    Mar 20, 2026, 08:30:25 IST
    By Priyanka Mukherjee
    প্রত্যাশা ছিলই, সেই মতোই বক্স অফিসে প্রথম দিনেই ঝড় তুলল রণবীর সিং-এর ধুরন্ধর ২। বলিউড বক্স অফিসের সমস্ত পুরনো রেকর্ড চুরমার করে দিল আদিত্য ধরের ছবি। শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ বা রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল’— সবাইকে পিছনে ফেলে এটি এখন বলিউডের সর্বকালের বৃহত্তম ওপেনার।

    ১০০ কোটির ম্যাজিক ফিগার:

    সাকনিল্ক-এর (Sacnilk) রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত ভারতে এই ছবির নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০২ কোটি টাকা। এর মধ্যে হিন্দি ভার্সন থেকেই এসেছে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বেশি। বলিউডের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও হিন্দি ছবি মুক্তির প্রথম দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি ছুঁতে পারল।

    পেইড প্রিভিউ-এর ম্যাজিক:

    এই ছবির সাফল্যের পিছনে বড় হাত রয়েছে বুধবার সন্ধ্যার ‘পেইড প্রিভিউ’-এর। শুধুমাত্র বুধবারের প্রিভিউ শো থেকেই ছবিটি প্রায় ৪৩-৪৪ কোটি টাকা আয় করেছিল। ফলে বৃহস্পতিবার যখন আসল মুক্তি হলো, তখন ছবিটি ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়ে ছিল। এখনও পর্যন্ত দেশজুড়ে ছবির নেট কালেকশন ১৪৫.৫৫ কোটি টাকা।

    অন্যান্য ছবির রেকর্ড ভাঙল:

    ওপেনিং ডে কালেকশনে ‘ধুরন্ধর ২’ অনায়াসেই টেক্কা দিয়েছে বাকিদের:

    ধুরন্ধর ২: ১০৩ কোটি টাকা (নেট)

    জওয়ান: ৭৫ কোটি টাকা

    অ্যানিম্যাল: ৬৪ কোটি টাকা

    পাঠান: ৫৭ কোটি টাকা

    স্ত্রী ২: ৫৪ কোটি টাকা

    বিশ্বজুড়ে আয়:

    ভারত ছাড়িয়ে বিদেশেও রণবীর সিং-এর ক্রেজ তুঙ্গে। বিশ্বব্যাপী গ্রস কালেকশনের হিসেবে প্রথম দিনেই এই ছবি ১৫০-১৬০ কোটি টাকা আয় করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

    কেন এই উন্মাদনা?

    আদিত্য ধরের পরিচালনা এবং প্রায় ৪ ঘণ্টার টানটান চিত্রনাট্য দর্শকদের সিটে বসিয়ে রাখছে। রণবীর সিং ছাড়াও এই ছবিতে আর মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং সঞ্জয় দত্তের মতো শক্তিশালী কাস্ট ছবিটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। পাকিস্তান ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই রিভেঞ্জ ড্রামা দর্শকদের মধ্যে দেশভক্তির আবেগকেও উস্কে দিয়েছে।

