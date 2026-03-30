রেকর্ড ভাঙার খেলা! ‘ধুরন্ধর’-এর আজীবনের আয়কে টপকে গেল সিকুয়েল,নয়া ইতিহাস রণবীরের

রেকর্ড ভাঙার খেলা! ‘ধুরন্ধর’-এর আজীবনের আয়কে টপকে গেল সিকুয়েল,নয়া ইতিহাস রণবীরের
দেশের বক্স অফিসে ৯০০ কোটির দোরগোড়ায় ধুরন্ধর ২। মাত্র ১১ দিনেই এই বিরাট সাফল্য রণবীরের ঝুলিতে।
রণবীর সিং এবং পরিচালক আদিত্য ধরের যুগলবন্দী যে ম্যাজিক তৈরি করবে, তার আভাস ট্রেলারেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ‘ধুরন্ধর ২’ যে মাত্র ১১ দিনেই প্রথম পার্টের আজীবনের সংগ্রহকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, তা ভাবেননি অনেকেই। দ্বিতীয় রবিবারেও বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি জারি। হু হু করে বিকোচ্ছে টিকিট। রণবীর ম্যাজিক দেখতে সিনো হলের বাইরে লম্বা লাইন।
কোনওভাবেই থামানো যাচ্ছে না জাসকিরাত সিং রঙ্গী ওরফে হামজা আলি মাজারির জয়যাত্রা। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে বিপুল ব্যবসা ছবিটি করেছে, তাতে অনেক বড় বড় সিনেমার রেকর্ড এখন ধুলোয় মিশে যাওয়ার পথে।
. দ্বিতীয় সপ্তাহান্তের অবিশ্বাস্য কালেকশন:
‘Sacnilk’-এর তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় উইকেন্ডে ছবির আয় আকাশছোঁয়া।
দ্বিতীয় শুক্রবার: ৪১.৭৫ কোটি টাকা।
দ্বিতীয় শনিবার: ৬২.৮৫ কোটি টাকা।
দ্বিতীয় রবিবার: ৬৮.১০ কোটি টাকা।
দ্বিতীয় সপ্তাহান্তের মোট: ১৬৮.৭২ কোটি টাকা।
বর্তমানে ভারতের বাজারে ছবির মোট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৮৪৬.৬৭ কোটি টাকা।
২. কোন কোন রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’?
মাত্র ১১ দিনেই ছবিটি বেশ কিছু মেগা-ব্লকবাস্টার সিনেমার লাইফটাইম রেকর্ডকে পেছনে ফেলেছে। যার মধ্য়ে অন্যতম ধুরন্ধর পার্ট ১।
ধুরন্ধর ১: ৮৪০.২০ কোটি (১১ দিনেই পার)।
পুষ্পা ২ (হিন্দি ভার্সন): ৮১২.১৪ কোটি।
RRR (ভারত): ৭৮২.২০ কোটি।
কল্কি ২৮৯৮ এডি: ৬৪৬ কোটি।
পরবর্তী বড় লক্ষ্যমাত্রা:
ছবিটি এখন ভারতের সর্বকালের সেরা আয়ের তালিকায় শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছে। সামনে এখন মাত্র তিনটি বাধা:
KGF: চ্যাপ্টার ২: ৮৫৯.৭০ কোটি (যা সম্ভবত আজ বা কালই টপকে যাবে)।
বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন: ১,০৩০.৪২ কোটি।
পুষ্পা ২: দ্য রাইজ (মোট আয়): ১,২৩৪.১০ কোটি।
৪কেন এই ছবিকে ঘিরে এত উন্মাদনা?
ছবিটিতে রণবীর সিংয়ের চরিত্র জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে ল্যারির আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিংপিন এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংসকারী স্পাই হামজা আলি মাজারি হয়ে উঠল, সেই ‘অরিজিন স্টোরি’ দর্শকদের টানটান উত্তেজনায় রেখেছে। আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপালের অভিনয় ছবির মানকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিশেষ চমক হিসেবে ইয়ামি গৌতমের ক্যামিও দর্শকদের বাড়তি পাওনা।
রাজামৌলি থেকে শুরু করে অল্লু অর্জুন— গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন রণবীর সিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।