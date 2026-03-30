Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রেকর্ড ভাঙার খেলা! ‘ধুরন্ধর’-এর আজীবনের আয়কে টপকে গেল সিকুয়েল,নয়া ইতিহাস রণবীরের

    দেশের বক্স অফিসে ৯০০ কোটির দোরগোড়ায় ধুরন্ধর ২। মাত্র ১১ দিনেই এই বিরাট সাফল্য রণবীরের ঝুলিতে। 

    Mar 30, 2026, 08:07:47 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রণবীর সিং এবং পরিচালক আদিত্য ধরের যুগলবন্দী যে ম্যাজিক তৈরি করবে, তার আভাস ট্রেলারেই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ‘ধুরন্ধর ২’ যে মাত্র ১১ দিনেই প্রথম পার্টের আজীবনের সংগ্রহকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, তা ভাবেননি অনেকেই। দ্বিতীয় রবিবারেও বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি জারি। হু হু করে বিকোচ্ছে টিকিট। রণবীর ম্যাজিক দেখতে সিনো হলের বাইরে লম্বা লাইন।

    কোনওভাবেই থামানো যাচ্ছে না জাসকিরাত সিং রঙ্গী ওরফে হামজা আলি মাজারির জয়যাত্রা। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে বিপুল ব্যবসা ছবিটি করেছে, তাতে অনেক বড় বড় সিনেমার রেকর্ড এখন ধুলোয় মিশে যাওয়ার পথে।

    . দ্বিতীয় সপ্তাহান্তের অবিশ্বাস্য কালেকশন:

    ‘Sacnilk’-এর তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় উইকেন্ডে ছবির আয় আকাশছোঁয়া।

    দ্বিতীয় শুক্রবার: ৪১.৭৫ কোটি টাকা।

    দ্বিতীয় শনিবার: ৬২.৮৫ কোটি টাকা।

    দ্বিতীয় রবিবার: ৬৮.১০ কোটি টাকা।

    দ্বিতীয় সপ্তাহান্তের মোট: ১৬৮.৭২ কোটি টাকা।

    বর্তমানে ভারতের বাজারে ছবির মোট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৮৪৬.৬৭ কোটি টাকা।

    ২. কোন কোন রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’?

    মাত্র ১১ দিনেই ছবিটি বেশ কিছু মেগা-ব্লকবাস্টার সিনেমার লাইফটাইম রেকর্ডকে পেছনে ফেলেছে। যার মধ্য়ে অন্যতম ধুরন্ধর পার্ট ১।

    ধুরন্ধর ১: ৮৪০.২০ কোটি (১১ দিনেই পার)।

    পুষ্পা ২ (হিন্দি ভার্সন): ৮১২.১৪ কোটি।

    RRR (ভারত): ৭৮২.২০ কোটি।

    কল্কি ২৮৯৮ এডি: ৬৪৬ কোটি।

    পরবর্তী বড় লক্ষ্যমাত্রা:

    ছবিটি এখন ভারতের সর্বকালের সেরা আয়ের তালিকায় শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছে। সামনে এখন মাত্র তিনটি বাধা:

    KGF: চ্যাপ্টার ২: ৮৫৯.৭০ কোটি (যা সম্ভবত আজ বা কালই টপকে যাবে)।

    বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন: ১,০৩০.৪২ কোটি।

    পুষ্পা ২: দ্য রাইজ (মোট আয়): ১,২৩৪.১০ কোটি।

    ৪কেন এই ছবিকে ঘিরে এত উন্মাদনা?

    ছবিটিতে রণবীর সিংয়ের চরিত্র জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে ল্যারির আন্ডারওয়ার্ল্ডের কিংপিন এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক ধ্বংসকারী স্পাই হামজা আলি মাজারি হয়ে উঠল, সেই ‘অরিজিন স্টোরি’ দর্শকদের টানটান উত্তেজনায় রেখেছে। আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপালের অভিনয় ছবির মানকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিশেষ চমক হিসেবে ইয়ামি গৌতমের ক্যামিও দর্শকদের বাড়তি পাওনা।

    রাজামৌলি থেকে শুরু করে অল্লু অর্জুন— গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন রণবীর সিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes