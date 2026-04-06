    ১৮ তম দিনেও ‘ধুরন্ধর ২’ জ্বরে কাবু দর্শকরা, ছাপিয়ে যেতে চলেছে ‘বাহুবলী ২’-কেও

    ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিস কালেকশন ১৮তম দিনে: আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার এবার ‘বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশনের’ লাইফটাইম কালেকশন ছাড়ানোর পথে।

    Apr 6, 2026, 09:00:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিসের ইতিহাস যেন নতুন করে লিখছে। রণবীর সিং অভিনীত এই স্পাই থ্রিলারটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রমকারী প্রথম বলিউড চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। গত ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে, ছবিটি ধারাবাহিকভাবে নিজের জয় অব্যাহত রেখেছে। মুক্তির ১৮ দিন পরেও দর্শকদের উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কম হয়নি।

    ১৮ তম দিনেও 'ধুরন্ধর ২' জ্বরে কাবু দর্শকরা
    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস আপডেট

    Sacnilk-এর সর্বশেষ আপডেট অনুসারে, মুক্তির ১৮ তম দিনে ‘ধুরন্ধর ২’ আয় করেছে ২৮.৭৫ কোটি, যা সত্যিই অসাধারণ। সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলো দৈনিক আয় বাড়াতে সাহায্য করলেও, তৃতীয় সপ্তাহে এমন আয় প্রমাণ করে যে দর্শকরা ‘ধুরন্ধর ২’-কেই তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে রেখেছে এবং এখনও ছবিটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করছে। ছবিটি তার প্রথম সপ্তাহে ৬৭৪ কোটি আয় করে। দ্বিতীয় সপ্তাহে, ছবিটি আয় করেছে ২৬৩.৬৫ কোটি। এর ফলে ভারতে মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১,২০৯.৯৮ কোটি এবং মোট নেট কালেকশন ১,০১৩.৭৭ কোটি।

    আরও পড়ুন: হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন দীপঙ্কর, 'প্রচন্ড বুকে যন্ত্রণা...', যা বললেন অহনা

    ‘ধুরন্ধর ২’ এবার বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশনের লাইফটাইম কালেকশন (যা ১,০৩০.৪২ কোটি) ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে। এটি ‘পুস্পা ২: দ্য রাইজ’-এর (১,২৪৫.৭ কোটি) আয়কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা তা দেখার বিষয় হবে। এখন পর্যন্ত, ছবিটি RRR (৭৮২.২০ কোটি), KGF: চ্যাপ্টার ২ (৮৫৯.৭০ কোটি) এবং জওয়ান, পাঠান, স্ত্রী ২ এবং অ্যানিমেলের মতো অন্যান্য বড় ব্লকবাস্টারগুলির লাইফটাইম ভারতীয় কালেকশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু, ধুরন্ধর ২ প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী ১,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

    আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যুতে স্তব্ধ টলিউড! সুরক্ষার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল শ্যুটিং

    ধুরন্ধর ২ সম্পর্কে

    রণবীর সিং ছাড়াও, ‘ধুরন্ধর ২’-এ রয়েছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদি। প্রথম ছবিতে রণবীর সিংকে একজন ভারতীয় গুপ্তচর হিসেবে দেখানো হয়েছিল যিনি পাকিস্তানের আন্ডারওয়ার্ল্ডে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পাশাপাশি ভারতের লক্ষ্যবস্তু একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে নির্মূল করার জন্য লিয়ারিতে গ্যাংগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। স্পাই অ্যাকশন থ্রিলারের দ্বিতীয় অংশটি রণবীর সিংয়ের চরিত্র জাসকিরাত সিং রাঙ্গির উৎস কাহিনী বলে এবং কেন তিনি গুপ্তচর হামজা আলি মাজারি হয়ে ওঠেন তা অন্বেষণ করে। এটি দেখায় কীভাবে হামজা পাকিস্তানের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলার মিশন চালানোর সময় লিয়ারির আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে উঠে একজন কিংপিন হয়ে ওঠে।

