Dhrandhar 2 BO Day 4: রবিতে আয় সর্বোচ্চ, ৪ দিনে ৪৫০ কোটি পার! অপ্রতিরোধ্য় ধুরন্ধর ২;নয়া ইতিহাসের পথে রণবীর

Dhrandhar 2 BO Day 4: রবিতে আয় সর্বোচ্চ, ৪ দিনে ৪৫০ কোটি পার! অপ্রতিরোধ্য় ধুরন্ধর ২;নয়া ইতিহাসের পথে রণবীর
Dhurandhar 2 box office: থামার নাম নেই! প্রথম সপ্তাহান্তেই বক্স অফিসে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল রণবীর সিং-এর ‘ধুরন্ধর ২’।
ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লিখছেন রণবীর সিং। গত বছরের ব্লকবাস্টার ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’ এখন বক্স অফিসের সব হিসেবনিকেশ ওলটপালট করে দিয়েছে। মুক্তির প্রথম কয়েক দিনের আয়ে এই ছবি আমির খানের দঙ্গল আর বাহুবলীর— চিরকালীন আয়ের রেকর্ডকেই পিছনে ফেলে দিয়েছে।
রেকর্ড ব্রেকিং কালেকশন
ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, রণবীরের এই স্পাই-থ্রিলার ভারতীয় বাজারে যেভাবে দৌড়াচ্ছে, তাতে এটি এখন ভারতের ‘দ্রুততম ৪৫০ কোটি’ পার করা ছবি। রবিবারই এই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে ধুরন্ধর ২। চতুর্থ দিনে ছবির আয় ছিল সর্বোচ্চ। ইদের দিনের আয়কে ছাপিয়ে এদিন ১১৪.৮৫ কোটির ব্যবসা করেছে ছবি। যার জেরে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪৫৪ কোটি টাকা।
দিনভিত্তিক আয়ের খতিয়ান:
বুধবার (প্রিমিয়ার)- ৪৩.০০ কোটি
বৃহস্পতিবার (প্রথম দিন)- ১০২.৫৫ কোটি
শুক্রবার- ৮০.৭২ কোটি
শনিবার- ১১৩.০০ কোটি
রবিবার-১১৪.৮৫ কোটি
মোট সংগ্রহ- ৪৫৪.১২ কোটি
দঙ্গল (২০১৬): দঙ্গলের লাইফটাইম নেট কালেকশন (৩৮৭ কোটি টাকা) এই ছবি মাত্র ৪ দিনের মধ্যেই টপকে গেছে।
বাহুবলী ২ (২০১৭): প্রভাসের ছবির প্রথম উইকেন্ড বা শুরুর দিকের যে তেজ ছিল, ‘ধুরন্ধর ২’ তাকেও ছাপিয়ে গেছে ভারতের বিভিন্ন রিজিয়নে।
কেন এই অপ্রতিরোধ্য জয়?
আদিত্য ধরের চিত্রনাট্যে জাসকিরাত সিং রঙ্গী (রণবীর সিং) যেভাবে করাচির অলিগলিতে এক ভারতীয় স্পাইয়ের জীবন ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দর্শকদের শিহরিত করেছে। সঞ্জয় দত্তের খলনায়ক চরিত্র এবং আর মাধবনের উপস্থিতি ছবিটিকে এক পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রূপ দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, ‘দঙ্গল’ বা ‘বাহুবলী ২’-এর পর এমন গণ-উন্মাদনা আর কোনো ছবির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।
রণবীরের নতুন ‘ব্র্যান্ড ভ্যালু’:
এই ছবির অভাবনীয় সাফল্যের পর রণবীর সিং এখন বলিউডের সবথেকে দামী এবং প্রভাবশালী অভিনেতাদের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন। সলমন খানের ‘টাইগার ৩’ এবং হৃত্বিকের ‘ওয়ার ২’-এর রেকর্ড আগেই ভেঙেছে, এবার আমির-প্রভাসদের গদিও টলিয়ে দিল ‘ধুরন্ধর ২’।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যেভাবে বিদেশের বাজারেও ছবিটি শোরগোল ফেলেছে, তাতে ২০২৫-এর প্রথম পর্বের ১৩০০ কোটির রেকর্ড ভাঙা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এটি খুব শীঘ্রই ভারতের প্রথম ২০০০ কোটির ছবি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।
স্বপ্নের কাস্টিং:
আদিত্য ধরের এই স্পাই-থ্রিলারে বলিউডের একগুচ্ছ শক্তিমান অভিনেতাকে দেখা গেছে। জাসকিরাত সিং রঙ্গী ওরফে হামজা আলী মাজারির ভূমিকায় অপ্রতিরোধ্য় রণবীর। ৪ ঘণ্টার এই ম্যারাথন থ্রিলারে রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপালরা।