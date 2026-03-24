Dhurandhar 2 BO Day 5: ৫ দিনেই ৫০০ কোটির ক্লাবে রণবীর! ‘ধুরন্ধর ২’-এর অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে, বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস

Dhurandhar 2 BO Day 5: ৫ দিনেই ৫০০ কোটির ক্লাবে রণবীর! ‘ধুরন্ধর ২’-এর অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে, বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস
রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ এখন আর শুধু একটি সিনেমা নয়, বক্স অফিসে এক অপ্রতিরোধ্য দানবে পরিণত হয়েছে। মুক্তির মাত্র ৫ দিনের মাথায় ভারতের বাজারে ৫০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে এই ছবি।
জাসকিরাত সিং রঙ্গীর জয়যাত্রা অব্যাহত। রবিবার ১১৪.৮৫ কোটির ঐতিহাসিক আয়ের পর সোমবার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা পতন আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সোমবার রাত ১০টা পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, ধুরন্ধর ২ ঘরোয়া বাজারে আরও ৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। যা এক কথায় অনবদ্য। এর ফলে মাত্র ৫ দিনেই ছবিটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৫১৯.১২ কোটি টাকা।
ভেঙে গেল প্রভাসের ‘বাহুবলী ২’-এর ৬ বছরের রেকর্ড:
২০১৭ সালে এসএস রাজামৌলির ‘বাহুবলী ২’ (হিন্দি ভার্সন) ৫১১ কোটি টাকার যে রেকর্ড গড়েছিল, যা গত ৬ বছর ধরে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি, রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২’ মাত্র ৫ দিনেই সেই রেকর্ড চুরমার করে দিল। এটিই এখন ভারতের দ্রুততম ৫০০ কোটির গণ্ডি পার করা ছবি।
বক্স অফিস ব্রেকডাউন (৫ম দিন পর্যন্ত):
বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার ৩৩৯.২৭ কোটি টাকা (পেইড প্রিভিউসহ)
রবিবার (৪র্থ দিন)১১৪.৮৫ কোটি টাকা
সোমবার (৫ম দিন)- ৬৫ কোটি টাকা (সম্ভাব্য়)
মোট আয় ভারতে-৫১৯.২ কোটি টাকা
সোমবারের ‘লিটমাস টেস্ট’:
সকাল বনাম রাত: সোমবার সকালে থিয়েটারে অকুপেন্সি ছিল ৩০%, যা সপ্তাহান্তের ৮০%-এর তুলনায় কম হলেও সাধারণ ছবির থেকে অনেক বেশি। তবে বিকেল গড়াতেই ভিড় বাড়তে শুরু করে। সোমবারের এই ৬৫ কোটির সংগ্রহ প্রমাণ করে যে ছবিটি স্রেফ ‘উইকএন্ড ওয়ান্ডার’ নয়, বরং লম্বা রেসের ঘোড়া।
যাদের পিছনে ফেলল ‘ধুরন্ধর ২’:
ইতিমধ্যেই রণবীরের এই ছবি ভারতের সবথেকে বড় ব্লকবাস্টারগুলোকে টপকে গেছে:
KGF চ্যাপ্টার ২ (হিন্দি): ৪৩৪ কোটি
2.0 (রজনীকান্ত): ৪০৪ কোটি
বাহুবলী ২ (হিন্দি): ৫১১ কোটি
পরবর্তী লক্ষ্য: শাহরুখের ‘পাঠান’ ও রণবীরের ‘অ্যানিমেল’:
এখন জাসকিরাতের সামনে তিনটি বড় টার্গেট— সানি দেওলের গদর ২ (৫২৫ কোটি), শাহরুখের পাঠান (৫৪৩ কোটি) এবং রণবীর কাপুরের অ্যানিমেল (৫৫৬ কোটি)। ট্রেড পণ্ডিতদের মতে, মঙ্গলবার বা বুধবারের মধ্যেই এই সব রেকর্ড ধুলোয় মিশে যাবে।
২০০০ কোটির স্বপ্ন:
আদিত্য ধরের চিত্রনাট্যে জাসকিরাত সিং রঙ্গী (রণবীর সিং) যেভাবে করাচির অলিগলিতে এক ভারতীয় স্পাইয়ের জীবন ফুটিয়ে তুলেছেন, তা দর্শকদের শিহরিত করেছে। সঞ্জয় দত্তের খলনায়ক চরিত্র এবং আর মাধবনের উপস্থিতি ছবিটিকে এক পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রূপ দিয়েছে। সমালোচকদের মতে, ‘দঙ্গল’ বা ‘বাহুবলী ২’-এর পর এমন গণ-উন্মাদনা আর কোনও ছবির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।
‘ধুরন্ধর’ বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি আয় করেছিল। কিন্তু সিক্যুয়েলটি যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে আমির খানের ‘দঙ্গল’-এর ২০৭০ কোটির অল-টাইম রেকর্ড ভাঙা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন ট্রেড অ্যানালিস্টরা।