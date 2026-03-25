Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhurandhar 2 BO Day 6: ‘ধুরন্ধর ২’-এর মহাপ্রলয় বক্স অফিসে! ৬ দিনে ৫৭৫ কোটি পার, রণবীর গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন সব রেকর্ড!

     বক্স অফিসে আক্ষরিক অর্থেই ‘ধুরন্ধর’ তান্ডব শুরু হয়েছে! আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২’ (Dhurandhar 2) মুক্তির মাত্র ৬ দিনেই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের একাধিক বড় রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিল। শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ থেকে রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল’—সবাই ফিকে!

    Mar 25, 2026, 08:30:45 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের শুরুতেই ভারতীয় বক্স অফিসে ইতিহাস লিখছেন রণবীর সিং। গত ১৯শে মার্চ মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর ২’ সিনেমাটি কোনও বিরতি ছাড়াই ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে। মঙ্গলবার (ষষ্ঠ দিন) পর্যন্ত ভারতের বাজারে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭৫.৬৭ কোটি টাকা (নেট)।

    মঙ্গলবারও হাউজফুল থিয়েটার:

    সপ্তাহের কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলবার রণবীরের ধুরন্ধর ২-এর দাপট কমেনি। উল্টো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সকালের শো-তে ৩০ শতাংশের বেশি দর্শক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গলবার দেশের বাজারে ছবিটির আয় করেছে প্রায় ৫৬.৫৫ কোটি টাকা।

    কোন কোন রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’?

    মাত্র ৬ দিনেই এই সিনেমাটি হিন্দি সিনেমার ইতিহাসের বড় বড় স্তম্ভগুলোকে টপকে গেছে:

    পাঠান (Pathaan): শাহরুখের ৫৪৩ কোটির মাইলফলক পার।

    অ্যানিম্যাল (Animal): রণবীর কাপুরের ৫৫৬ কোটির রেকর্ড অতীত।

    গদর ২ (Gadar 2): সানি দেওলের ৫২৫ কোটির জয়রথ থামিয়ে দিল রণবীর সিং।

    বাহুবলী ২ (হিন্দি): ২০১৭ সাল থেকে হিন্দি ভার্সনে রাজত্ব করা বাহুবলী ২-এর ৫১১ কোটির রেকর্ডকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে এই ছবি।

    দ্রুততম ৫০০ কোটির ক্লাবে:

    হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এটিই প্রথম ছবি যা মুক্তির মাত্র ৫ দিনেই ৫০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে। ওপেনিং উইকএন্ডে এর আয় ছিল ৪৫৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে শুধুমাত্র ‘পেইড প্রিভিউ’ থেকেই এসেছিল ৪৩ কোটি। সোমবারের কালেকশন (৬৫ কোটি) ছিল যেকোনো ভারতীয় সিনেমার জন্য সর্বকালের সেরা সোমবার।

    টার্গেট এখন ২০০০ কোটি:

    ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, যে গতিতে সিনেমাটি এগোচ্ছে, তাতে খুব শীঘ্রই এটি ৭০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে। ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম পার্ট বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এবার বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরছেন যে, আমিরের ‘দঙ্গল’-এর অল-টাইম রেকর্ড ২০৭০ কোটি টাকা ভেঙে দিতে পারে এই সিক্যুয়েল।

    তারকাবহুল কাস্টিং:

    আদিত্য ধরের নিপুণ পরিচালনায় রণবীর সিং ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। স্পাই ইউনিভার্সের এই টানটান উত্তেজনা দর্শকদের বারবার হলমুখী করছে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes