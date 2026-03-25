Dhurandhar 2 BO Day 6: ‘ধুরন্ধর ২’-এর মহাপ্রলয় বক্স অফিসে! ৬ দিনে ৫৭৫ কোটি পার, রণবীর গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন সব রেকর্ড!

Dhurandhar 2 BO Day 6: ‘ধুরন্ধর ২’-এর মহাপ্রলয় বক্স অফিসে! ৬ দিনে ৫৭৫ কোটি পার, রণবীর গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন সব রেকর্ড!
বক্স অফিসে আক্ষরিক অর্থেই ‘ধুরন্ধর’ তান্ডব শুরু হয়েছে! আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২’ (Dhurandhar 2) মুক্তির মাত্র ৬ দিনেই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের একাধিক বড় রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিল। শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ থেকে রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল’—সবাই ফিকে!
২০২৬ সালের শুরুতেই ভারতীয় বক্স অফিসে ইতিহাস লিখছেন রণবীর সিং। গত ১৯শে মার্চ মুক্তি পাওয়া ‘ধুরন্ধর ২’ সিনেমাটি কোনও বিরতি ছাড়াই ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে। মঙ্গলবার (ষষ্ঠ দিন) পর্যন্ত ভারতের বাজারে সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭৫.৬৭ কোটি টাকা (নেট)।
মঙ্গলবারও হাউজফুল থিয়েটার:
সপ্তাহের কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলবার রণবীরের ধুরন্ধর ২-এর দাপট কমেনি। উল্টো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সকালের শো-তে ৩০ শতাংশের বেশি দর্শক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গলবার দেশের বাজারে ছবিটির আয় করেছে প্রায় ৫৬.৫৫ কোটি টাকা।
কোন কোন রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’?
মাত্র ৬ দিনেই এই সিনেমাটি হিন্দি সিনেমার ইতিহাসের বড় বড় স্তম্ভগুলোকে টপকে গেছে:
পাঠান (Pathaan): শাহরুখের ৫৪৩ কোটির মাইলফলক পার।
অ্যানিম্যাল (Animal): রণবীর কাপুরের ৫৫৬ কোটির রেকর্ড অতীত।
গদর ২ (Gadar 2): সানি দেওলের ৫২৫ কোটির জয়রথ থামিয়ে দিল রণবীর সিং।
বাহুবলী ২ (হিন্দি): ২০১৭ সাল থেকে হিন্দি ভার্সনে রাজত্ব করা বাহুবলী ২-এর ৫১১ কোটির রেকর্ডকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে এই ছবি।
দ্রুততম ৫০০ কোটির ক্লাবে:
হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে এটিই প্রথম ছবি যা মুক্তির মাত্র ৫ দিনেই ৫০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে। ওপেনিং উইকএন্ডে এর আয় ছিল ৪৫৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে শুধুমাত্র ‘পেইড প্রিভিউ’ থেকেই এসেছিল ৪৩ কোটি। সোমবারের কালেকশন (৬৫ কোটি) ছিল যেকোনো ভারতীয় সিনেমার জন্য সর্বকালের সেরা সোমবার।
টার্গেট এখন ২০০০ কোটি:
ট্রেড অ্যানালিস্টদের মতে, যে গতিতে সিনেমাটি এগোচ্ছে, তাতে খুব শীঘ্রই এটি ৭০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে। ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম পার্ট বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এবার বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরছেন যে, আমিরের ‘দঙ্গল’-এর অল-টাইম রেকর্ড ২০৭০ কোটি টাকা ভেঙে দিতে পারে এই সিক্যুয়েল।
তারকাবহুল কাস্টিং:
আদিত্য ধরের নিপুণ পরিচালনায় রণবীর সিং ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। স্পাই ইউনিভার্সের এই টানটান উত্তেজনা দর্শকদের বারবার হলমুখী করছে।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।