Dhurandhar 2 Box Office day 21: ভেঙে চুরমার সব রেকর্ড, বক্স অফিসে অশ্বমেধের ঘোড়া ধুরন্ধর ২! ২১তম দিনে আয় কত হল?

Dhurandhar 2 Box Office day 21: ভেঙে চুরমার সব রেকর্ড, বক্স অফিসে অশ্বমেধের ঘোড়া ধুরন্ধর ২! ২১তম দিনে আয় কত হল?
Dhurandhar 2 Box Office collection: আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ২ ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে। শুরু থেকেই জব্বর আয়ের পর, সম্প্রতি খানিক কমেছে বক্স অফিস সংগ্রহ। যদিও একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এটি।
Dhurandhar 2 Box Office collection: রণবীর সিং-এর ছবি ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ-এর আয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে বড়সড় পতন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ছবিটির ১২,৯১৭টি শো চলছে এবং প্রাথমিক অনুমান অনুসারে বুধবার ছবিটি ৭.০৬ কোটি টাকা আয় করেছে। এই আয়ের সঙ্গে ছবিটি ভারতে মোট গ্রস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ১,২৪৫.৫৪ কোটি টাকা। অন্য দিকে, ভারতের নেট কালেকশন ১,০৪০.৪৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
ছবির ঝুলিতে আরও একটি রেকর্ড
স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি বিশ্বজুড়েও দারুণ পারফর্ম করছে। ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ এখন ২০২৬ সালের সর্বাধিক আয় করা বিশ্বব্যাপী ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে এটি ১০ নম্বরে রয়েছে। টপ ১০ তালিকায় এটি একমাত্র ভারতীয় ছবি, বাকি সবই আমেরিকা ও চিনের ছবি। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে, ছবিটি শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও দর্শকদের মন জয় করেছে।
ধুরন্ধর 2: দ্য রিভেঞ্জ-এর গল্প
ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর এবং এটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল। এর আগে ধুরন্ধর-এর প্রথম অংশ ২০২৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিতে জসকিরতের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদি, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন, দানিশ পান্ডোর, গৌরব গেরা।
উল্লেখ্য, পরিচালক হিসেবে ধুরন্ধর ছিল Aditya Dhar-এর দ্বিতীয় ছবি। এর আগে তিনি উরি: দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে ভিকি কৌশল মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। সেই ছবিটিও সুপারহিট হয়েছিল। এখন ধুরন্ধর এবং ধুরন্ধর ২-এর সাফল্যের পর দর্শকদের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা আদিত্যর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
‘টক্সিক’-এর সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল সংঘর্ষ
ধুরন্ধর ২-এর সঙ্গে প্রথমে যশের ছবি টক্সিকের বক্স অফিস সংঘর্ষ হওয়ার কথা ছিল। তবে মুক্তির আগে নির্মাতারা ঘোষণা করেন যে, তারা ছবিটিকে বিশ্বব্যাপী মুক্তি দিতে চান। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির কারণে ছবির মুক্তি স্থগিত করা হয়। এখন টক্সিক আগামী ৪ জুন মুক্তি পাবে।
আদিত্য সাফল্যের কৃতিত্ব দিলেন মুকেশকে
ছবির সাফল্যের কৃতিত্ব আদিত্য ধর দিয়েছেন কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়াকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, তাঁর আগে মুকেশই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধুরন্ধর ২-কে দেখে ফেলেছিলেন। এমনকী কোথাও তিনি দ্বিধায় পড়লে মুকেশ তাঁকে নির্ভীক হতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, একটি ছবির জন্য কাস্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এজন্য তিনি মুকেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।
বিরাট-অনুষ্কার ঢালাও প্রশংসা
আপাতত ইংল্যান্ডের বাসিন্দা হলেও, ভারতে আইপিএল খেলতে এসেছেন বিরাট। আর এসেই অনুষ্কাকে সঙ্গে নিয়ে দেখে ফেলেছেন ধুরন্ধর ২। আর সিনেমা দেখে প্রশংসার বন্যা বইয়েছেন দুজনে। বিরাট লেখেন, ‘ধুরন্ধর দেখে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ভারতে এর আগে এমন সিনেমা আমি দেখিনি। এটা একেবারেই আলাদা ধরনের সিনেমাটিক এক্সপিরিয়েন্স। সিনেমাটি দেখে আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। প্রায় ৪ ঘণ্টা আমি এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাতে পারিনি, একদম নড়াচড়া করিনি।
পরিচালক আদিত্য ধর, আপনি যে সিনেমাটি বানিয়েছেন, তার প্রতিটি অংশে আপনার প্রতিভা আর পরিশ্রম স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আপনাকে সালাম, আপনি সত্যিই অসাধারণ।যদিও ‘ধুরন্ধর’-এর সব অভিনেতাই তাঁদের চরিত্রে দারুণ অভিনয় করেছেন, তবুও রণবীর সিং-এর কথা আলাদা করে বলতে হয়। এই ছবির মাধ্যমে তুমি নিজেকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছ। তোমার অভিনয় অসাধারণ—একদম ওয়াও!’, আরও লেখেন বিরাট।
আর অনুষ্কা লেখেন, ‘আদিত্য ধর আপনি দারুণ একটা ছবি বানিয়েছেন! প্রায় ৪ ঘণ্টার এমন সিনেমা তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম আর একাগ্রতা লাগে। 'ধুরন্ধর' এক কথায় খুবই রোমাঞ্চকর, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন ধরে রাখে। ছবিটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে।রণবীর সিং তুমি সবসময়ই আত্মবিশ্বাসী এবং আলাদা ধরনের শিল্পী। এই ছবিতে তোমার অভিনয় খুব শক্তিশালী এবং নিখুঁত। হামজার চরিত্রে তুমি একেবারে অসাধারণ কাজ করেছ। এছাড়াও আর মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং রাকেশ বেদি—সবাই দারুণ অভিনয় করেছেন। আপনাদের সবার অভিনয় খুব ভালো লেগেছে। ধুরন্ধর আপনাদের ছাড়া সম্ভব হতো না। এই ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন।’
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More