    Dhurandhar 2 BO Day 8: জওয়ান-কল্কি ২৮৯৮ এডিকে ছাড়িয়ে গেল ধুরন্ধর! ৮ দিনে ছবির মোট বক্স অফিস আয় কত হল?

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস কালেকশন ডে ৮: রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ২ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর ৮ দিন কেটে গিয়েছে। স্পাই থ্রিলারটি বক্স অফিসে দ্রুত আয় করছে। এখন পর্যন্ত, ছবি ৬০০ কোটিরও বেশি আয় করেছে।  

    Mar 27, 2026, 09:04:45 IST
    By Tulika Samadder
    আদিত্য ধরের পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ সিনেমাটি নিয়ে এখন চর্চা সর্বত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় দর্শকদের প্রশংসার বন্যা যেমন বইছে, তেমনই বক্স অফিসেও ছবিটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। মুক্তির ৮ দিনের মধ্যেই ছবিটি ৬০০ কোটিরও বেশি আয় করে নতুন রেকর্ড গড়েছে।

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস। (HT_PRINT)
    অষ্টম দিনে ধুরন্ধর ২-এর আয় কত হল?

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির অষ্টম দিনে রাত ১০টা পর্যন্ত ছবিটির আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩.২৫ কোটি টাকা। এর ফলে মোট ৮ দিনে ভারতে ছবিটির নেট কালেকশন পৌঁছে গেছে ৬৬৭.২২ কোটিতে।

    তবে সপ্তম দিনের তুলনায় অষ্টম দিনে আয়ে সামান্য পতন দেখা গিয়েছে। সপ্তম দিনে ছবিটি আয় করেছিল ৪৮.২৫ কোটি টাকা।

    কোন ভাষায় কত আয়?

    ছবিটি বিভিন্ন ভাষায় মুক্তি পেয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই ভালো সাড়া পাচ্ছে। হিন্দি: ৪০.৬০ কোটি টাকা, তামিল: ৬৮ লাখ টাকা, তেলুগু: ১.৯৭ কোটি টাকা।

    হিন্দির পর সবচেয়ে বেশি আয় এসেছে তেলুগু ভাষা থেকে।

    পিছনে ফেলল জওয়ান ও কল্কি ২৮৯৮ এডি-কে:

    বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ছবি জওয়ান ভারতীয় বক্স অফিসে মোট ৬৪০.২৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। অন্য দিকে প্রভাস-দীপিকা অভিনীত কল্কি ২৮৯৮ এডি সংগ্রহ করেছিল ৬৪৬.৩১ কোটি টাকা।

    ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জবক্স অফিস কালেকশন
    ডে ০৪৩.০ কোটি
    ডে ১১০২.৫৫ কোটি
    ডে ২৮০.৭২ কোটি
    ডে ৩১১৩.০ কোটি
    ডে ৪১১৪.৮৫ কোটি
    ডে ৫৬৫ কোটি
    ডে ৬৫৬.৬০ কোটি
    ডে ৭৪৮.২৫ কোটি
    ডে ৮৪৩.২৫ কোটি

    দর্শক উপস্থিতির হার

    অষ্টম দিনের শো অনুযায়ী ছবিটির দর্শক উপস্থিতির হার ছিল—

    সকাল: ২৪.৬২%

    দুপুর: ৪১.৫৪%

    সন্ধ্যা: ৪৩.৩৮%

    মোট গড় অকুপেন্সি ছিল প্রায় ৩৬.৫১%। রাতের শো-র সম্পূর্ণ তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি।

    ধুরন্ধর ২ ছবি সম্পর্কে

    ছবিতে প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর সিং। এছাড়াও অভিনয় করেছেন রাকেশ বেদি, সারা অর্জুন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, দানিশ প্যান্ডোর এবং মানব গোহিল।

    যেখানে একদিকে দর্শকদের একাংশ ছবিটির প্রশংসা করছেন, অন্যদিকে কিছু সমালোচক এটিকে প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্র বলেও উল্লেখ করছেন।

    (ডিসক্লেইমার: এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত বক্স অফিসের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট ও ট্রেড অ্যানালিস্টদের উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রকৃত আয়ের পরিমাণ কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। )

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

