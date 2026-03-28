Dhurandhar 2 Box Office day 9: আরও এগিয়ে গেল ধুরন্ধর ২-এর বিজয় রথ! মোট সংগ্রহ ৮৫৫ কোটি, শুক্রবারের আয় কত ছিল?

Dhurandhar 2 Box Office day 9: আরও এগিয়ে গেল ধুরন্ধর ২-এর বিজয় রথ! মোট সংগ্রহ ৮৫৫ কোটি, শুক্রবারের আয় কত ছিল?
রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ভারতে মোট আয় করেছে ৮৫৪.৯৯ কোটি টাকা। একই সময়ে, ভারতে সিনেমার নেট সংগ্রহ ৭৫১.৭২ কোটি টাকা হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক বক্স অফিসে ছবির নবম দিন কেমন ছিল।
আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ এখন প্রেক্ষাগৃহে দারুণ সাফল্য পাচ্ছে। বক্স অফিসের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছবিটি নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা চলছে। মুক্তির নবম দিনের মধ্যেই ছবিটি ভারতে প্রায় ৮৫৪.৯৯ কোটি টাকার সংগ্রহ করেছে। বিশ্বব্যাপী এই আয় দাঁড়িয়েছে ১,১২৮.৯৯ কোটি টাকায়।
নবম দিনের বক্স অফিস পারফরম্যান্স
২৭ মার্চ ছবিটি বক্স অফিসে প্রায় ৪১.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম সপ্তাহে ছবির মোট আয় ছিল ৬২৪.৪৭ কোটি টাকা। প্রথম সপ্তাহ এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দুই দিনের আয় মিলিয়ে ছবিটির ভারতের নেট কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৭১৫.৭২ কোটি টাকা।
আয়ে সামান্য পতন
অষ্টম দিনের তুলনায় নবম দিনে ছবির আয়ে প্রায় ১৬.৪% হ্রাস দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ছবিটি ৪৯.৭০ কোটি টাকা আয় করেছিল, যেখানে শুক্রবার সেই আয় কমে দাঁড়ায় ৪১.৫৫ কোটি টাকায়। তবে শনিবার ও রবিবার যে আবার ঝড়ের গতিতে আয় করবে ছবি, তা বলাই বাহুল্য।
ভাষাভিত্তিক আয়
নবম দিনে ছবিটি বিভিন্ন ভাষায় নিম্নরূপ আয় করেছে:
হিন্দি: ৩৭.৫০ কোটি টাকা
তেলুগু: ২.৮৫ কোটি টাকা
তামিল: ৮৫ লক্ষ টাকা
কন্নড়: ২৫ লক্ষ টাকা
মালয়ালম: ১০ লক্ষ টাকা
শো অনুযায়ী অকুপেন্সি
শুক্রবার সকালের শোগুলিতে দর্শক উপস্থিতি ছিল ১৫.৩৮%, দুপুরে তা বেড়ে হয় ৩১.২৩% এবং সন্ধ্যায় ৪১.০০%। সারাদিন মিলিয়ে মোট অকুপেন্সি ছিল ২৯.২০%।
|কত ব্যবসা করল ধুরন্ধর ২
|আয়
|প্রথম সপ্তাহ
|৬২৪.৪৭ কোটি
|ডে ৮
|৪৯.৭০ কোটি
|ডে ৯
|৪১.৫৫ কোটি
|মোট আয়
|৭১৫.৭২ কোটি
রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' গত বছর মুক্তি পাওয়া ধুরন্ধর ছবির সিক্যুয়াল। ধুরন্ধর ২০২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল। একই সময়ে, ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ এই বছরের ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর। এই ছবিটি সাধারণ মানুষ এবং সেলিব্রিটিদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি এবং আর মাধবন।
(ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিস পরিসংখ্যানের বিবরণ বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং উৎসের উপর ভিত্তি করে লেখা। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে প্রদত্ত অনুমানের থেকে পৃথক হতে পারে। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা নিজে তা খতিয়ে দেখেনি।)
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।