    বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত ধুরন্ধর ২ কত আয় করেছে? দেখুন বক্স অফিস রিপোর্ট

    বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিংয়ের স্পাই থ্রিলার ছবি 'ধুরন্ধর ২'। এই ছবিটি দেখার পরে সেলিব্রিটিরা তাদের পর্যালোচনা শেয়ার করেছেন। এর পাশাপাশি এই সিনেমার বক্স অফিস সংগ্রহের প্রাথমিক পরিসংখ্যানও সামনে এসেছে।

    Mar 19, 2026, 15:47:39 IST
    By Tulika Samadder
    ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বৃহস্পতিবার ১৯ মার্চ। প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করছে। কর্মদিবস হওয়া সত্ত্বেও, ছবিটি বুধবার (স্পেশাল প্রিমিয়ার শো) এবং বৃহস্পতিবার (বিকাল ৩টা পর্যন্ত) ৭৯ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস রিপোর্ট।

    আদিত্য ধর বুধবার রাতে মুম্বইতে তারকাদের জন্য ‘ধুরন্ধর ২’-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত তারকারা ছবিটি দেখার পর তাদের মতামত জানিয়েছেন।

    ১৯ মার্চ পর্যন্ত, ছবিটির অগ্রিম বুকিংয়ে ৯,৫০,০০০-এর বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা থেকে ছবিটি ৪০.৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। ১৮ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’-এর পেইড প্রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

    বক্স অফিস রিপোর্ট

    'ধুরান্ধর ২' ১৯শ মার্চ বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে ৩৬ কোটি টাকা (প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ করেছে।

    মুকেশ ছাবরার বিবৃতি

    মুকেশ ছাবরা প্রকাশ করেছেন যে, আদিত্য ছবিটির মুক্তির কয়েক ঘন্টা আগে পর্যন্ত কাজ করছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘আজ ভোর ২:৩০-এও তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করছিলেন এবং ছবিটির জন্য নিজের সর্বস্ব দিচ্ছিলেন। এই ধরনের নিষ্ঠা বিরল, এবং সত্যি বলতে, এটি খুব অনুপ্রেরণাদায়ক।’

    ধুরন্ধর ২ এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে?

    ১৮ মার্চ ছবিটি ৪৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। ১৯শ মার্চ বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত, ছবিটি ১৭.০৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। এর অর্থ হল, ছবিটির মোট ৬২.০৭ কোটি টাকা আয় করে।

    কার্তিক আরিয়ানের ইনস্টা স্টোরি

    কার্তিক আরিয়ান 'ধুরান্ধর ২'-এর একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ একেবারে অসাধারণ। আদিত্য ধর একটি অবিস্মরণীয় সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা তৈরি করেছেন, এবং রণবীর সিং এক কথায় দুর্দান্ত ছিলেন। অবশ্যই দেখার মতো।’

    সকাল ১০টা পর্যন্ত বক্স অফিস কালেকশন

    সকাল ১০টা পর্যন্ত ছবিটি ১১.৫৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। 'ধুরান্ধর দ্য রিভেঞ্জ'-এর হিন্দি সংস্করণ ১০.৬৮ কোটি টাকা, কন্নড় সংস্করণ ০.০১ কোটি টাকা, মালয়ালম সংস্করণ ০.৩২ কোটি টাকা, তামিল সংস্করণ ০.৩২ কোটি টাকা এবং তেলুগু সংস্করণ ০.৫১ কোটি টাকা আয় করেছে।

    শমিতা শেট্টিও ছবিটি দেখেছেন

    শিল্পা শেট্টি তাঁর বোন শমিতা এবং মায়ের সঙ্গে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' দেখেছেন। স্ক্রিনিং থেকে বেরোনোর ​​সময় শমিতা শেট্টি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে সংক্ষেপে কথা বলেন এবং ছবিটি সম্পর্কে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি শুধু বলেন, ‘আমার খুব ভালো লেগেছে।’

    বিজয় দেবেরাকোন্ডার প্রতিক্রিয়া:

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা 'ধুরান্ধর ২'-এর প্রশংসা করেছেন। 'ধুরান্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর রিভিউ করতে গিয়ে বিজয় দেবেরাকোন্ডা লিখেছেন, ‘আগামীকাল ভারতীয় সিনেমা ও সংস্কৃতিতে বড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ৪টি শব্দ... ভারত মাতা কি জয়! পুরো কলাকুশলী দলের প্রতি অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। আদিত্য ধর একজন জিনিয়াস। রণবীর সিং অসাধারণ। আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সারা আলি খান এবং জামিল আঙ্কেল... সবাই দুর্দান্ত কাজ করেছেন। শাশ্বতের সঙ্গীত ছিল একেবারে আগুন।’

