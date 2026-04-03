    Dhurandhar 2 Day 15 BO: ‘বক্স অফিসের বাপ’ রণবীর সিং! ১৫ দিনে ১০০০ কোটির দরজায় ধুরন্ধর ২, সব রেকর্ড চৌচির

     মুক্তির আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ধুরন্ধরের মতো ছবির সিকুয়েলও লম্বা রেসের ঘোড়া। ছবি মুক্তির পর দু-সপ্তাহ পার। বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে রণবীরের এই ছবি। 

    Apr 3, 2026, 08:00:37 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ১৯ মার্চ মুক্তির পর থেকেই ‘ধুরন্ধর ২’ সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। পরিচালক আদিত্য ধরের ‘পিক ডিটেইলিং’ এবং রণবীর সিংয়ের অনবদ্য অভিনয় ছবিটিকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ১৫তম দিনে এসেও এই ছবি দেখতে হলে উপচে পড়ছে ভিড়। ধুরন্ধর ২ নিয়ে উন্মাদনায় খামতি নেই এক বিন্দু।

    মাত্র দু-সপ্তাহেই ৯০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছিল এই ছবি। ১৫তম দিনে ছবির আয় দাঁড়াল ১৮ কোটির আশেপাশে। এখনও পর্যন্ত দেশের বাজারে ছবির নেট কালেকশন ৯৩৭.৩২ কোটি টাকা। যে গতিতে এই ছবি এগোচ্ছে, তাতে এই সপ্তাহের মধ্যে ১০০০ কোটির মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবে রণবীর-আদিত্য় জুটি।

    আয়ের খতিয়ান (Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী):

    প্রথম সপ্তাহ: ৬৭৪.১৭ কোটি টাকা।

    ১৪তম দিন (বুধবার): ২০.১০ কোটি টাকা।

    ১৫তম দিন (বৃহস্পতিবার): ১৭.৮০ কোটি টাকা (সামান্য পতন সত্ত্বেও যা অভাবনীয়)।

    মোট ভারত নেট (India Net): ৯৩৭.৩২ কোটি টাকা।

    মোট বিশ্বব্যাপী গ্রস কালেকশন: ১,১২০.১৭ কোটি টাকা।

    কোন কোন রেকর্ড ভাঙল এই ছবি?

    ছবিটি ইতিমধেই ভারতীয় সিনেমার বহু বড় স্তম্ভকে টপকে গেছে:

    কেজিএফ চ্যাপ্টার ২ ৮৫৯.৭০ কোটি টাকা, আরআরআর ৭৮২.২০ কোটি টাকা এবং কল্কি ২৮৯৮ এডি: ৬৪৬ কোটি টাকার আয়কে ছাপিয়ে গিয়েছে এই ছবি।

    রণবীরের নিশানায় এখন ‘বাহুবলী’ ও ‘পুষ্পা’:

    ইতিহাস গড়তে ছবিটির সামনে এখন মাত্র দুটি বড় লক্ষ্য:

    বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন: ১,০৩০.৪২ কোটি টাকা (ভারতে মোট নেট আয়)।

    পুষ্পা ২: দ্য রাইজ: ১,২৩৪.১০ কোটি টাকা (ভারতে মোট নেট আয়)।

    সুপারস্টার রজনীকান্তের দরাজ প্রশংসা:

    থালাইভা রজনীকান্ত নিজের এক্স (X) হ্যান্ডেলে ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন: ‘কী সিনেমা! ধুরন্ধর ২!!! আদিত্য ধর বক্স অফিসের বাপ!!! রণবীর এবং পুরো কাস্ট ও ক্রু-কে অনেক অভিনন্দন। প্রত্যেক ভারতীয়র এই সিনেমা দেখা উচিত। জয় হিন্দ।’

    ছবির প্রেক্ষাপট:

    প্রথম কিস্তিতে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে একজন ভারতীয় স্পাই (রণবীর সিং) করাচির বিপজ্জনক ল্যারি (Lyari) এলাকায় গ্যাংস্টারদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেন। কান্দাহার বিমান হাইজ্যাক, ২০০১-এর সংসদ হামলা এবং ২৬/১১-এর মতো ভারতের বুকে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ জঙ্গি হামলার নেপথ্যে থাকা নেটওয়ার্ককে গুঁড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

    সিক্যুয়েলে কী নতুন?

    ‘ধুরন্ধর ২’ কেবল অ্যাকশন মুভি নয়, এটি একটি চরিত্রের উত্তরণের গল্প।জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে দুর্ধর্ষ হামজা আলি মাজারি হয়ে উঠলেন, তার অরিজিন স্টোরি এখানে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। ল্যারির আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি পাকিস্তানের ভেতর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার দ্বৈত লড়াই লড়েছেন হামজা। ছবিতে অর্জুন রামপালের সঙ্গে রণবীরের মুখোমুখি সংঘাত (Face-off) দর্শকদের গায়ের লোম খাড়া করে দিয়েছে।

    তারকাবহুল কাস্টিং:

    আদিত্য ধর এই ছবিতে একটি শক্তিশালী টিম তৈরি করেছেন। রণবীরের পাশাপাশি সঞ্জয় দত্তের গাম্ভীর্য এই ছবির বাড়তি পাওনা। আর মাধবনের অভিনয় স্পাই থ্রিলারে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। সারা অর্জুন ও রাকেশ বেদীরা গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রে তাঁরা নিজেদের ছাপ রেখেছেন।

    প্যান-ইন্ডিয়া উন্মাদনা:

    হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মালয়ালম ভাষায় ছবিটি মুক্তি পাওয়ায় দক্ষিণ ভারতের বক্স অফিসেও এটি দাপট দেখাচ্ছে। আদিত্য ধরের সুনিপুণ পরিচালনা আর রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স— এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আজ ‘ধুরন্ধর ২’ সাফল্যের শীর্ষে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

