Dhurandhar 2 Day 19 Box Office: ভাঙা হল না বাহুবলী ২-র রেকর্ড, আচমকা পতন বক্স অফিসে, ধুরন্ধর ২-র সোমবারের আয় কত?

Dhurandhar 2 Day 19 Box Office: ভাঙা হল না বাহুবলী ২-র রেকর্ড, আচমকা পতন বক্স অফিসে, ধুরন্ধর ২-র সোমবারের আয় কত?
Dhurandhar 2 Day 19 Collection: রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর 2' এখন বক্স অফিসে তার আধিপত্যের অবসান ঘটাচ্ছে। ছবিটি এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন সংগ্রহ করেছে।
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর সিং-এর স্পাই থ্রিলার ছবি ধুরন্ধর ২-এর বক্স অফিস আয়ে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুক্তির শুরুর দিকেই বক্স অফিসে দাপট দেখালেও এখন ছবিটির গতি অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়েছে। ২০তম দিনে ছবিটির আয় ১০ কোটিরও নিচে নেমে এসেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক সিনেমার ১৯তম দিনের বক্স অফিস রিপোর্ট।
ধুরন্ধর ২-এর ১৯তম দিনের আয়:
১৯তম দিনে ধুরন্ধর ২ ছবিটির আয় একেবারে সিঙ্গেল ডিজিটে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সোমবার দিনটি এখন পর্যন্ত ছবিটির সবচেয়ে কম আয়ের দিন হিসেবে ধরা হচ্ছে।
ডে ১৯ কালেকশন: ৭.২৯ কোটি টাকা (রাত ৯টা পর্যন্ত)। ছবির মোট কালেকশন: ১,০২১.০৬ কোটি টাকা এখনও বাহুবলী ২ থেকে (১,০৩০.৪২ কোটি) সামান্য পিছনে এটি। তারপর এটি ‘পুস্পা ২: দ্য রাইজ’-এর (১,২৪৫.৭ কোটি) আয়কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা তা দেখার বিষয় হবে। এখন পর্যন্ত, ছবিটি RRR (৭৮২.২০ কোটি), KGF: চ্যাপ্টার ২ (৮৫৯.৭০ কোটি) এবং জওয়ান, পাঠান, স্ত্রী ২ এবং অ্যানিমেলের মতো অন্যান্য বড় ব্লকবাস্টারগুলির লাইফটাইম ভারতীয় কালেকশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু, ধুরন্ধর ২ প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী ১,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।
|দিন
|আয়
|দিন ০
|৪৩ কোটি টাকা
|দিন ১
|১০২.৫৫ কোটি টাকা
|দিন ২
|৮০.৭২ কোটি টাকা
|দিন ৩
|১১৩ কোটি টাকা
|দিন ৪
|১১৪.৮৫ কোটি টাকা
|দিন ৫
|৬৫ কোটি টাকা
|দিন ৬
|৫৬.৬০ কোটি টাকা
|দিন ৭
|৪৮.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ৮
|৪৯.৭০ কোটি টাকা
|দিন ৯
|৪১.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ১০
|৬২.৮৫ কোটি টাকা
|দিন ১১
|৬৮.১০ কোটি টাকা
|দিন ১২
|২৫.৩০ কোটি টাকা
|দিন ১৩
|২৭.২৫ কোটি টাকা
|দিন ১৪
|২০.১০ কোটি টাকা
|দিন ১৫
|১৮.৩০ কোটি টাকা
|দিন ১৬
|২১.৫৫ কোটি টাকা
|দিন ১৭
|২৫.৬৫ কোটি টাকা
|দিন ১৮
|২৮.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ১৯
|৭.২৯ কোটি টাকা
|মোট আয়
|১০২১.০৬ কোটি টাকা
‘ধুরন্ধর ২’ কি প্রোপাগান্ডা?
এই ছবিকে প্রোপাগান্ডা বলা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা ও সাংসদ রবি কিষাণ কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন সিনেমাকে প্রোপাগান্ডা বলার এক নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। তাঁর মতে, ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’ ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ এর আগে চলচ্চিত্র জগতের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বিশেষ করে ভোজপুরি ইন্ডাস্ট্রি প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে পড়েছিল।
সামনে আসছে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী
‘ধুরন্ধর ২’-এর পর এবার বক্স অফিসে আসতে চলেছে অক্ষয় কুমার-এর নতুন ছবি ভূত বাংলা। এই হরর-কমেডি ছবিটি ১৬ এপ্রিল রাত ৯টায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব, পরেশ রাওয়াল, মিথিলা পালকার এবং আসরানি। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন অক্ষয় কুমার ও পরিচালক প্রিয়দর্শন, পাশাপাশি অক্ষয়-টাবু জুটিও ফিরছে বড় পর্দায়।
সব মিলিয়ে, ‘ধুরন্ধর ২’-এর বক্স অফিসে পতনের মাঝেই নতুন ছবির আগমনের ফলে, আগামী দিনে প্রতিযোগিতা আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
