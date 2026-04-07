    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Dhurandhar 2 Day 19 Box Office: ভাঙা হল না বাহুবলী ২-র রেকর্ড, আচমকা পতন বক্স অফিসে, ধুরন্ধর ২-র সোমবারের আয় কত?

    Dhurandhar 2 Day 19 Collection: রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর 2' এখন বক্স অফিসে তার আধিপত্যের অবসান ঘটাচ্ছে। ছবিটি এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন সংগ্রহ করেছে।

    Apr 7, 2026, 08:00:38 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর সিং-এর স্পাই থ্রিলার ছবি ধুরন্ধর ২-এর বক্স অফিস আয়ে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুক্তির শুরুর দিকেই বক্স অফিসে দাপট দেখালেও এখন ছবিটির গতি অনেকটাই মন্থর হয়ে পড়েছে। ২০তম দিনে ছবিটির আয় ১০ কোটিরও নিচে নেমে এসেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক সিনেমার ১৯তম দিনের বক্স অফিস রিপোর্ট।

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস আয়।

    ধুরন্ধর ২-এর ১৯তম দিনের আয়:

    ১৯তম দিনে ধুরন্ধর ২ ছবিটির আয় একেবারে সিঙ্গেল ডিজিটে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সোমবার দিনটি এখন পর্যন্ত ছবিটির সবচেয়ে কম আয়ের দিন হিসেবে ধরা হচ্ছে।

    ডে ১৯ কালেকশন: ৭.২৯ কোটি টাকা (রাত ৯টা পর্যন্ত)। ছবির মোট কালেকশন: ১,০২১.০৬ কোটি টাকা এখনও বাহুবলী ২ থেকে (১,০৩০.৪২ কোটি) সামান্য পিছনে এটি। তারপর এটি ‘পুস্পা ২: দ্য রাইজ’-এর (১,২৪৫.৭ কোটি) আয়কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা তা দেখার বিষয় হবে। এখন পর্যন্ত, ছবিটি RRR (৭৮২.২০ কোটি), KGF: চ্যাপ্টার ২ (৮৫৯.৭০ কোটি) এবং জওয়ান, পাঠান, স্ত্রী ২ এবং অ্যানিমেলের মতো অন্যান্য বড় ব্লকবাস্টারগুলির লাইফটাইম ভারতীয় কালেকশনকেও ছাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু, ধুরন্ধর ২ প্রথম সপ্তাহেই বিশ্বব্যাপী ১,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

    দিনআয়
    দিন ০৪৩ কোটি টাকা
    দিন ১১০২.৫৫ কোটি টাকা
    দিন ২৮০.৭২ কোটি টাকা
    দিন ৩১১৩ কোটি টাকা
    দিন ৪১১৪.৮৫ কোটি টাকা
    দিন ৫৬৫ কোটি টাকা
    দিন ৬৫৬.৬০ কোটি টাকা
    দিন ৭৪৮.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ৮৪৯.৭০ কোটি টাকা
    দিন ৯৪১.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ১০৬২.৮৫ কোটি টাকা
    দিন ১১৬৮.১০ কোটি টাকা
    দিন ১২২৫.৩০ কোটি টাকা
    দিন ১৩২৭.২৫ কোটি টাকা
    দিন ১৪২০.১০ কোটি টাকা
    দিন ১৫১৮.৩০ কোটি টাকা
    দিন ১৬২১.৫৫ কোটি টাকা
    দিন ১৭২৫.৬৫ কোটি টাকা
    দিন ১৮২৮.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ১৯৭.২৯ কোটি টাকা
    মোট আয়১০২১.০৬ কোটি টাকা

    ‘ধুরন্ধর ২’ কি প্রোপাগান্ডা?

    এই ছবিকে প্রোপাগান্ডা বলা নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা ও সাংসদ রবি কিষাণ কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন সিনেমাকে প্রোপাগান্ডা বলার এক নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। তাঁর মতে, ‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’ ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ এর আগে চলচ্চিত্র জগতের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বিশেষ করে ভোজপুরি ইন্ডাস্ট্রি প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে পড়েছিল।

    সামনে আসছে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর পর এবার বক্স অফিসে আসতে চলেছে অক্ষয় কুমার-এর নতুন ছবি ভূত বাংলা। এই হরর-কমেডি ছবিটি ১৬ এপ্রিল রাত ৯টায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন টাবু, ওয়ামিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব, পরেশ রাওয়াল, মিথিলা পালকার এবং আসরানি। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আবার একসঙ্গে কাজ করছেন অক্ষয় কুমার ও পরিচালক প্রিয়দর্শন, পাশাপাশি অক্ষয়-টাবু জুটিও ফিরছে বড় পর্দায়।

    সব মিলিয়ে, ‘ধুরন্ধর ২’-এর বক্স অফিসে পতনের মাঝেই নতুন ছবির আগমনের ফলে, আগামী দিনে প্রতিযোগিতা আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

