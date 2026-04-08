Dhurandhar 2 vs Baahubali 2: ২০তম দিনে বাজিমাত, বাহুবলী ২-কে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় ধুরন্ধর ২, আয়ের নিরিখে ১ম কে?

Dhurandhar 2 vs Baahubali 2: ২০তম দিনে বাজিমাত, বাহুবলী ২-কে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় ধুরন্ধর ২, আয়ের নিরিখে ১ম কে?
Dhurandhar 2 Box Office Collection: রণবীর সিংয়ের গুপ্তচর থ্রিলার ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারতীয় বক্স অফিসে প্রভাসের ব্লকবাস্টার ছবি 'বাহুবলী ২' কে পরাজিত করেছে।
আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিতে পরিণত হয়েছে। 'ধুরন্ধর ২'-এর আগে এক নম্বরে ছিল আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' এবং দুই নম্বরে ছিল প্রভাসের 'বাহুবলী ২'। এখন, 'বাহুবলী ২'-কে পরাজিত করে ভারতীয় বক্স অফিসের শীর্ষ ১০ সর্বোচ্চ আয়কারী ছবির তালিকায় দুই নম্বরে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে 'ধুরন্ধর ২'। চলুন জেনে নেওয়া যাক 'ধুরন্ধর ২'-এর ২০তম দিনের সংগ্রহ।
স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১তম দিনে (২০তম দিন) রাত ৯টা পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২' ৯.০৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ছবিটির মোট আয়ের কথা বলতে গেলে, ২০তম দিন পর্যন্ত এটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১,০৩২.৮৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।
'বাহুবলী ২' বনাম 'ধুরান্ধর ২'
প্রভাসের ব্লকবাস্টার ছবি 'বাহুবলী ২' ভারতীয় বক্স অফিস থেকে মোট ১,০৩০.৪২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। অন্য দিকে, 'ধুরন্ধর ২' ০ দিন থেকে ২০তম দিন পর্যন্ত মোট ১,০৩২.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে। অর্থাৎ, ভারতীয় বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২' পরাজিত করেছে 'বাহুবলী ২'-কে ।
'ধুরন্ধর ২'-এর বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস
২০তম দিনের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের আয়ের পরিসংখ্যান এখনও আসেনি। ১৯তম দিন পর্যন্ত সংগ্রহের কথা বললে, 'ধুরন্ধর ২' ১৯তম দিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস থেকে ১,৬২৫.৭২ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্য দিকে 'বাহুবলী ২' ১,৭৮৮.০৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল।
শীর্ষ ৩ সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা
বর্তমানে, ভারতীয় বক্স অফিসের শীর্ষ ৩ সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের তালিকায় অল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' এক নম্বরে রয়েছে। রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' দুই নম্বরে এবং প্রভাসের 'বাহুবলী ২' তিন নম্বরে রয়েছে। এই তিনটির আয় সম্পর্কে জেনে নিন-
|সিনেমা
|ভারতীয় বক্স অফিস
|বিশ্বব্যপী বক্স অফিস
|পুষ্পা ২
|১,২৩৪.১০ কোটি টাকা
|১,৭৪২.১০ কোটি টাকা
|ধুরন্ধর ২
|১,০৩২.৮৬ কোটি টাকা (২০তম দিন অবধি)
|১,৬২৫.৭২ কোটি টাকা (১৯তম দিন অবধি)
|বাহুবলী ২
|১,০৩০.৪২ কোটি টাকা
|১,৭৮৮.০৬ কোটি টাকা
'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিংয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, গৌরব গেরা, রাকেশ বেদী, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবন। এই সিনেমাটি ১৯ মার্চ (প্রথম দিন) বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এর পেইড প্রিভিউ শো-গুলো ১৮ মার্চ (দিন ০) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
