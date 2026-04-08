    Dhurandhar 2 vs Baahubali 2: ২০তম দিনে বাজিমাত, বাহুবলী ২-কে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় ধুরন্ধর ২, আয়ের নিরিখে ১ম কে?

    Dhurandhar 2 Box Office Collection: রণবীর সিংয়ের গুপ্তচর থ্রিলার ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারতীয় বক্স অফিসে প্রভাসের ব্লকবাস্টার ছবি 'বাহুবলী ২' কে পরাজিত করেছে।

    Apr 8, 2026, 07:30:21 IST
    By Tulika Samadder
    আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিতে পরিণত হয়েছে। 'ধুরন্ধর ২'-এর আগে এক নম্বরে ছিল আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' এবং দুই নম্বরে ছিল প্রভাসের 'বাহুবলী ২'। এখন, 'বাহুবলী ২'-কে পরাজিত করে ভারতীয় বক্স অফিসের শীর্ষ ১০ সর্বোচ্চ আয়কারী ছবির তালিকায় দুই নম্বরে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে 'ধুরন্ধর ২'। চলুন জেনে নেওয়া যাক 'ধুরন্ধর ২'-এর ২০তম দিনের সংগ্রহ।

    বাহুবলী ২-কে টপকে গেল ধুরন্ধর ২ অবশেষে।

    স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১তম দিনে (২০তম দিন) রাত ৯টা পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২' ৯.০৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ছবিটির মোট আয়ের কথা বলতে গেলে, ২০তম দিন পর্যন্ত এটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১,০৩২.৮৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

    'বাহুবলী ২' বনাম 'ধুরান্ধর ২'

    প্রভাসের ব্লকবাস্টার ছবি 'বাহুবলী ২' ভারতীয় বক্স অফিস থেকে মোট ১,০৩০.৪২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। অন্য দিকে, 'ধুরন্ধর ২' ০ দিন থেকে ২০তম দিন পর্যন্ত মোট ১,০৩২.৮৬ কোটি টাকা আয় করেছে। অর্থাৎ, ভারতীয় বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর ২' পরাজিত করেছে 'বাহুবলী ২'-কে ।

    'ধুরন্ধর ২'-এর বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস

    ২০তম দিনের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসের আয়ের পরিসংখ্যান এখনও আসেনি। ১৯তম দিন পর্যন্ত সংগ্রহের কথা বললে, 'ধুরন্ধর ২' ১৯তম দিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস থেকে ১,৬২৫.৭২ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্য দিকে 'বাহুবলী ২' ১,৭৮৮.০৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল।

    শীর্ষ ৩ সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা

    বর্তমানে, ভারতীয় বক্স অফিসের শীর্ষ ৩ সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের তালিকায় অল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' এক নম্বরে রয়েছে। রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' দুই নম্বরে এবং প্রভাসের 'বাহুবলী ২' তিন নম্বরে রয়েছে। এই তিনটির আয় সম্পর্কে জেনে নিন-

    সিনেমাভারতীয় বক্স অফিসবিশ্বব্যপী বক্স অফিস
    পুষ্পা ২১,২৩৪.১০ কোটি টাকা১,৭৪২.১০ কোটি টাকা
    ধুরন্ধর ২১,০৩২.৮৬ কোটি টাকা (২০তম দিন অবধি)১,৬২৫.৭২ কোটি টাকা (১৯তম দিন অবধি)
    বাহুবলী ২১,০৩০.৪২ কোটি টাকা১,৭৮৮.০৬ কোটি টাকা

    'ধুরন্ধর ২'-এ রণবীর সিংয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, গৌরব গেরা, রাকেশ বেদী, অর্জুন রামপাল এবং আর মাধবন। এই সিনেমাটি ১৯ মার্চ (প্রথম দিন) বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এর পেইড প্রিভিউ শো-গুলো ১৮ মার্চ (দিন ০) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

