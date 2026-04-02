    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    আচমকা পতন! বুধবার সর্বনিম্ন আয় ধুরন্ধর ২-এর, রণবীরের ছবির ১৪ দিনের মোট সংগ্রহ কত

    Dhurandhar The Revenge Box Office Collection Day 14: 'ধুরন্ধর ২' এর ১৪তম দিনের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটি আজ ভারতীয় বক্স অফিস থেকে সর্বনিম্ন আয় করেছে।

    Apr 2, 2026, 09:36:35 IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংহ অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত ফল করছে। মুক্তির ১৫ দিনে ছবিটি শুধু বিপুল আয়ই করেনি, বরং নতুন ইতিহাসও গড়েছে। ১ এপ্রিল পর্যন্ত ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে এমন এক নজির স্থাপন করেছে, যা আগে কোনও হিন্দি ছবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস।
    ধুরন্ধর ২ বক্স অফিস।

    ১৪তম দিনের আয় কত?

    প্রথম সপ্তাহে ‘ধুরন্ধর ২’ ভারতীয় বক্স অফিসে ৬৭৪.১৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে। এরপর নবম দিনে ধুরন্ধরের আয় ছিল ৪১.৭৫ কোটি টাকা। দশম দিন ও একাদশ দিনে যথাক্রমে ৬২.৮৫ কোটি ও ৬৮.১০ কোটি টাকা আয় করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দিনে ধুরন্ধর ২-এর সংগ্রহ ছিল ২৫.৩০ কোটি এবং ২৭.৭৫ কোটি টাকা। তবে ১৪ নম্বর দিনে, অর্থাৎ গতকাল বুধবার আয় খানিক কমেছে। ছবি সংগ্রহ করেছে ২০.১০ কোটি টাকা।

    বুধবারের ভাষাভিত্তিক আয়

    'ধুরন্ধর ২' বুধবার মোট ২০.১০ কোটি টাকা আয় করেছে, যার মধ্যে হিন্দিতে ১৮.৭৫ কোটি, কন্নড় ভাষায় ০.১৫ কোটি, মালয়ালম ভাষায় ০.০৫ কোটি, তামিল ভাষায় ০.৩০ কোটি এবং তেলুগু ভাষায় ০.৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

    ১৪ দিনের শেষে ‘ধুরন্ধর ২’-এর মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৯২০.১০ কোটি টাকা। এখানেই তৈরি হয়েছে ইতিহাস। এখন পর্যন্ত কোনও হিন্দি ছবি ৯০০ কোটির গণ্ডি পেরোতে পারেনি। সেই নজির ভেঙে ‘ধুরন্ধর ২’ নতুন মাইলস্টোন তৈরি করল।

    দেখে নিন ধুরন্ধর ২-এর আয়ের হিসেব-

    দিনবক্স অফিস কালেকশন
    দিন ০৪৩ কোটি টাকা
    দিন ১১০২.৫৫ কোটি টাকা
    দিন ২৮০.৭২ কোটি টাকা
    দিন ৩১১৩ কোটি টাকা
    দিন ৪১১৪.৮৫ কোটি টাকা
    দিন ৫৬৫ কোটি টাকা
    দিন ৬৫৬.৬০ কোটি টাকা
    দিন ৭৪৮.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ৮৪৮.৭০ কোটি টাকা
    দিন ৯৪১.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ১০৬২.৮৫ কোটি টাকা
    দিন ১১৬৮.১০ কোটি টাকা
    দিন ১২২৫.৩০ কোটি টাকা
    দিন ১৩২৭.৭৫ কোটি টাকা
    দিন ১৪২০.১০ কটি টাকা
    মোট আয়৯২০.০২ কোটি টাকা

    পরিচালক আদিত্য ধরের এই ছবির সাফল্য শুধু বক্স অফিসেই নয়, দর্শকদের মধ্যেও তুমুল উন্মাদনা তৈরি করেছে। এখন দেখার, ছবিটি শেষ পর্যন্ত কত দূর যেতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

