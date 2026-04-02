আচমকা পতন! বুধবার সর্বনিম্ন আয় ধুরন্ধর ২-এর, রণবীরের ছবির ১৪ দিনের মোট সংগ্রহ কত

আচমকা পতন! বুধবার সর্বনিম্ন আয় ধুরন্ধর ২-এর, রণবীরের ছবির ১৪ দিনের মোট সংগ্রহ কত
Dhurandhar The Revenge Box Office Collection Day 14: 'ধুরন্ধর ২' এর ১৪তম দিনের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটি আজ ভারতীয় বক্স অফিস থেকে সর্বনিম্ন আয় করেছে।
রণবীর সিংহ অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত ফল করছে। মুক্তির ১৫ দিনে ছবিটি শুধু বিপুল আয়ই করেনি, বরং নতুন ইতিহাসও গড়েছে। ১ এপ্রিল পর্যন্ত ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে এমন এক নজির স্থাপন করেছে, যা আগে কোনও হিন্দি ছবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।
১৪তম দিনের আয় কত?
প্রথম সপ্তাহে ‘ধুরন্ধর ২’ ভারতীয় বক্স অফিসে ৬৭৪.১৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে। এরপর নবম দিনে ধুরন্ধরের আয় ছিল ৪১.৭৫ কোটি টাকা। দশম দিন ও একাদশ দিনে যথাক্রমে ৬২.৮৫ কোটি ও ৬৮.১০ কোটি টাকা আয় করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দিনে ধুরন্ধর ২-এর সংগ্রহ ছিল ২৫.৩০ কোটি এবং ২৭.৭৫ কোটি টাকা। তবে ১৪ নম্বর দিনে, অর্থাৎ গতকাল বুধবার আয় খানিক কমেছে। ছবি সংগ্রহ করেছে ২০.১০ কোটি টাকা।
বুধবারের ভাষাভিত্তিক আয়
'ধুরন্ধর ২' বুধবার মোট ২০.১০ কোটি টাকা আয় করেছে, যার মধ্যে হিন্দিতে ১৮.৭৫ কোটি, কন্নড় ভাষায় ০.১৫ কোটি, মালয়ালম ভাষায় ০.০৫ কোটি, তামিল ভাষায় ০.৩০ কোটি এবং তেলুগু ভাষায় ০.৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
১৪ দিনের শেষে ‘ধুরন্ধর ২’-এর মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৯২০.১০ কোটি টাকা। এখানেই তৈরি হয়েছে ইতিহাস। এখন পর্যন্ত কোনও হিন্দি ছবি ৯০০ কোটির গণ্ডি পেরোতে পারেনি। সেই নজির ভেঙে ‘ধুরন্ধর ২’ নতুন মাইলস্টোন তৈরি করল।
দেখে নিন ধুরন্ধর ২-এর আয়ের হিসেব-
|দিন
|বক্স অফিস কালেকশন
|দিন ০
|৪৩ কোটি টাকা
|দিন ১
|১০২.৫৫ কোটি টাকা
|দিন ২
|৮০.৭২ কোটি টাকা
|দিন ৩
|১১৩ কোটি টাকা
|দিন ৪
|১১৪.৮৫ কোটি টাকা
|দিন ৫
|৬৫ কোটি টাকা
|দিন ৬
|৫৬.৬০ কোটি টাকা
|দিন ৭
|৪৮.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ৮
|৪৮.৭০ কোটি টাকা
|দিন ৯
|৪১.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ১০
|৬২.৮৫ কোটি টাকা
|দিন ১১
|৬৮.১০ কোটি টাকা
|দিন ১২
|২৫.৩০ কোটি টাকা
|দিন ১৩
|২৭.৭৫ কোটি টাকা
|দিন ১৪
|২০.১০ কটি টাকা
|মোট আয়
|৯২০.০২ কোটি টাকা
পরিচালক আদিত্য ধরের এই ছবির সাফল্য শুধু বক্স অফিসেই নয়, দর্শকদের মধ্যেও তুমুল উন্মাদনা তৈরি করেছে। এখন দেখার, ছবিটি শেষ পর্যন্ত কত দূর যেতে পারে।
