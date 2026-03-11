ভারতের এক নম্বর ছবি হতে ধুরন্ধর ২-কে এই ৫ রেকর্ড ভাঙতে হবে! কত আয় করতে হবে?

ভারতের এক নম্বর ছবি হতে ধুরন্ধর ২-কে এই ৫ রেকর্ড ভাঙতে হবে! কত আয় করতে হবে?
ধুরন্ধর 2 বক্স অফিস: রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর 2' 19 মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। যদি এই ছবিটি 1 নম্বর হতে হয়, তবে এটি 5 টি রেকর্ড ভাঙতে হবে।
ধুরন্ধর-এর সাফল্যের পর, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে ধুরন্ধর ২ আয়ের দিক থেকে অন্যান্য সমস্ত ছবিকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ধুরন্ধর ২ কি আসলেই তা অর্জন করতে পারবে? প্রকৃতপক্ষে, এক নম্বর ভারতীয় ছবি হতে হলে, ধুরন্ধর ২-কে পাঁচটি রেকর্ড ভাঙতে হবে। কী কী? আসুন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাক
উদ্বোধনী দিনের রেকর্ড
সুকুমারের ছবি ‘পুষ্প ২ দ্য রুল’ প্রথম দিনে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড ধারণ করে আছে। এই ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ২০৯ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ২৭৯ কোটি আয় করেছিল প্রথম দিনে। উল্লেখ্য যে ধুরন্ধর প্রথম দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ২৮ কোটি আয় করেছিল।
২. প্রথম সপ্তাহান্তে কালেকশনের রেকর্ড
এই রেকর্ডটিও 'পুষ্পা ২: দ্য রুল'-এর দখলে। 'পুষ্পা ২' তার প্রথম সপ্তাহান্তে ভারতীয় বক্স অফিসে ৩৫৪ কোটি (প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার) আয় করেছিল। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর' তার প্রথম সপ্তাহান্তে ভারতীয় বক্স অফিসে ১০৩ কোটি (প্রায় ১.০৩ বিলিয়ন ডলার) টাকা আয় করেছিল।
৩. ভারতীয় বক্স অফিস রেকর্ড
'পুষ্পা ২: দ্য রুল' ভারতীয় বক্স অফিসে সর্বোচ্চ আয়কারী ছবির রেকর্ড ধারণ করে আছে। এই ছবিটি ১,২৩৪ কোটি (প্রায় ১.২৩ বিলিয়ন ডলার) টাকা আয় করেছে। 'ধুরন্ধর'-এর কথা বলতে গেলে, রণবীর সিংয়ের ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৮৩৯ কোটি (প্রায় ৮.৩৯ বিলিয়ন ডলার) টাকা আয় করেছে।
৪. ভারতের বাইরে বক্স অফিস রেকর্ড
দঙ্গল বিদেশী বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে। আমির খানের ছবিটি বিদেশী বক্স অফিস থেকে ১,৫৩৫ কোটি আয় করেছে। ধুরন্ধর বিদেশে বক্স অফিস থেকে ৩০০ কোটি আয় করেছে।
৫. বিশ্বব্যাপী সংগ্রহের রেকর্ড
দঙ্গল বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক আয়কারী ভারতীয় ছবি। দঙ্গল ২০৭০ কোটি আয় করেছিল। ধুরন্ধর ২ যদি এক নম্বর ছবি হতে চায়, তাহলে বিশ্বব্যাপী ২০৭১ কোটি টাকা আয় তাকে করতে হবে। ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস থেকে ১,৩০৫ কোটি টাকা আয় করেছে।