Dhurandhar 2: ছবির বক্স অফিস আয় ১০০০ কোটি পোরেতেই বড় বিতর্কে ধুরন্ধর ২! কী নিয়ে হল মামলা?

Dhurandhar 2: ছবির বক্স অফিস আয় ১০০০ কোটি পোরেতেই বড় বিতর্কে ধুরন্ধর ২! কী নিয়ে হল মামলা?
Dhurandhar 2 Controversy: ত্রিমূর্তি ফিল্মস অভিযোগ করেছে যে তাদের 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে 'হাম প্যায়ার করনে ওয়ালে' গানটি ব্যবহার করার আগে তাঁদের অনুমতি নেওয়া হয়নি। কপি রাইট আইনে মামলাও দায়ের হয়েছে।
Dhurandhar 2 Copyright Controversy: ‘ধুরন্ধর 2’ (ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ) নিয়ে বর্তমানে দ্বিমুখী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে, অন্যদিকে একটি পুরনো গানের ব্যবহার নিয়ে বড়সড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। বলিউড প্রোডাকশন কোম্পানি ত্রিমূর্তি ফিল্মস পরিচালক আদিত্য ধরের প্রোডাকশন হাউস ‘বি৬২ স্টুডিওজ’-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।
কী অভিযোগ?
‘বার অ্যান্ড বেঞ্চ’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রিমূর্তি ফিল্মস অভিযোগ করেছে যে ‘धुरंधर 2’ ছবিতে ‘হাম প্যায়র করনে ওয়ালে’ গানটি তাদের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ‘হাম প্যায়র করনে ওয়ালে’ গানটি মূলত সুর করেছিলেন আনন্দ-মিলিন্দ এবং এর কথা লিখেছিলেন সমীর অঞ্জান। গানটি ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ত্রিদেব’ ছবির অংশ ছিল। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অনুরাধা পারওয়াল এবং উদিত নারায়ণ।
ত্রিমূর্তি ফিল্মসের দাবি
ত্রিমূর্তি ফিল্মসের দাবি, এই গানের মিউজিক এবং সাউন্ড রেকর্ডিং সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার তাদের মালিকানাধীন। সেই কারণে ‘ধুরন্ধর ২’ ছবিতে এই গান ব্যবহার করে আদিত্য ধরের প্রোডাকশন কোম্পানি ‘কপিরাইট আইন’ লঙ্ঘন করেছে।
কী দাবি জানানো হয়েছে?
ত্রিমূর্তি ফিল্মস আদালতের কাছে আবেদন করেছে যাতে ছবিতে এই গানের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। পাশাপাশি তারা ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি প্রতিকারও চেয়েছে। কোম্পানির তরফে আরও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং এবং বিভিন্ন প্রোমোশনাল কনটেন্টের মাধ্যমে এই গানের অপব্যবহার হতে পারে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, টি-সিরিজ ইতিমধ্যেই ইউটিউবে ধুরন্ধর ২’-এর বিতর্কিত গান ‘হাম প্যয়র করনে ওয়ালে’ প্রকাশ করেছে। ভিডিয়োর বর্ণনায় অনুরাধা পারওয়াল, উদিত নারায়ণ এবং গীতিকার সমীর অঞ্জানকে যথাযথ কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ সম্পর্কে
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ একটি স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা। ছবিতে রণবীর সিং অভিনয় করেছেন জসকিরত সিং রাঙ্গির চরিত্রে, যিনি পাকিস্তানে ‘হামজা আলি মাজারি’ পরিচয়ে বসবাস করেন এবং ভারতের হয়ে কাজ করেন। তার এই দ্বৈত পরিচয়ের মধ্য দিয়েই গল্প এগিয়ে যায়, যেখানে গুপ্তচরবৃত্তি, দেশপ্রেম এবং অ্যাকশনের মিশ্রণ দেখা যায়।
ছবিতে রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদি এবং সারা অর্জুন।
বক্স অফিস সাফল্য
ছবিটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ২১ দিনের মধ্যেই ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটি প্রায় ১,০৪১.২৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে, যা এটিকে বছরের অন্যতম বড় হিট ছবির তালিকায় নিয়ে এসেছে।
