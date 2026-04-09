    Dhurandhar 2: ছবির বক্স অফিস আয় ১০০০ কোটি পোরেতেই বড় বিতর্কে ধুরন্ধর ২! কী নিয়ে হল মামলা?

    Dhurandhar 2 Controversy: ত্রিমূর্তি ফিল্মস অভিযোগ করেছে যে তাদের 'ধুরন্ধর ২' ছবিতে 'হাম প্যায়ার করনে ওয়ালে' গানটি ব্যবহার করার আগে তাঁদের অনুমতি নেওয়া হয়নি। কপি রাইট আইনে মামলাও দায়ের হয়েছে।

    Apr 9, 2026, 12:53:09 IST
    By Tulika Samadder
    Dhurandhar 2 Copyright Controversy: ‘ধুরন্ধর 2’ (ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ) নিয়ে বর্তমানে দ্বিমুখী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একদিকে ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে, অন্যদিকে একটি পুরনো গানের ব্যবহার নিয়ে বড়সড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। বলিউড প্রোডাকশন কোম্পানি ত্রিমূর্তি ফিল্মস পরিচালক আদিত্য ধরের প্রোডাকশন হাউস ‘বি৬২ স্টুডিওজ’-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

    আইনি গেরোয় ধুরন্ধর ২।
    আইনি গেরোয় ধুরন্ধর ২।

    কী অভিযোগ?

    ‘বার অ্যান্ড বেঞ্চ’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রিমূর্তি ফিল্মস অভিযোগ করেছে যে ‘धुरंधर 2’ ছবিতে ‘হাম প্যায়র করনে ওয়ালে’ গানটি তাদের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ‘হাম প্যায়র করনে ওয়ালে’ গানটি মূলত সুর করেছিলেন আনন্দ-মিলিন্দ এবং এর কথা লিখেছিলেন সমীর অঞ্জান। গানটি ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ত্রিদেব’ ছবির অংশ ছিল। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অনুরাধা পারওয়াল এবং উদিত নারায়ণ।

    ত্রিমূর্তি ফিল্মসের দাবি

    ত্রিমূর্তি ফিল্মসের দাবি, এই গানের মিউজিক এবং সাউন্ড রেকর্ডিং সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার তাদের মালিকানাধীন। সেই কারণে ‘ধুরন্ধর ২’ ছবিতে এই গান ব্যবহার করে আদিত্য ধরের প্রোডাকশন কোম্পানি ‘কপিরাইট আইন’ লঙ্ঘন করেছে।

    কী দাবি জানানো হয়েছে?

    ত্রিমূর্তি ফিল্মস আদালতের কাছে আবেদন করেছে যাতে ছবিতে এই গানের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা হয়। পাশাপাশি তারা ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি প্রতিকারও চেয়েছে। কোম্পানির তরফে আরও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিমিং এবং বিভিন্ন প্রোমোশনাল কনটেন্টের মাধ্যমে এই গানের অপব্যবহার হতে পারে।

    উল্লেখযোগ্যভাবে, টি-সিরিজ ইতিমধ্যেই ইউটিউবে ধুরন্ধর ২’-এর বিতর্কিত গান ‘হাম প্যয়র করনে ওয়ালে’ প্রকাশ করেছে। ভিডিয়োর বর্ণনায় অনুরাধা পারওয়াল, উদিত নারায়ণ এবং গীতিকার সমীর অঞ্জানকে যথাযথ কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।

    ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ সম্পর্কে

    ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ একটি স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার সিনেমা। ছবিতে রণবীর সিং অভিনয় করেছেন জসকিরত সিং রাঙ্গির চরিত্রে, যিনি পাকিস্তানে ‘হামজা আলি মাজারি’ পরিচয়ে বসবাস করেন এবং ভারতের হয়ে কাজ করেন। তার এই দ্বৈত পরিচয়ের মধ্য দিয়েই গল্প এগিয়ে যায়, যেখানে গুপ্তচরবৃত্তি, দেশপ্রেম এবং অ্যাকশনের মিশ্রণ দেখা যায়।

    ছবিতে রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদি এবং সারা অর্জুন।

    বক্স অফিস সাফল্য

    ছবিটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ২১ দিনের মধ্যেই ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটি প্রায় ১,০৪১.২৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে, যা এটিকে বছরের অন্যতম বড় হিট ছবির তালিকায় নিয়ে এসেছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

