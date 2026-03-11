উঠেছে তুফান! মুক্তির বাকি ৯ দিন, বক্স অফিসে ২৩ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে ধুরন্ধর ২
Dhurandhar 2 Advance Booking: রণবীর সিংয়ের মাল্টিস্টারার ফিল্ম ধুরন্ধর 2 বক্স অফিসে দাদাগিরি করতে প্রস্তুত। ছবির প্রথম অংশটি ব্লকবাস্টার হিট হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের টিকিটও দ্রুত বিক্রি হচ্ছে এবং এটি চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী সিনেমা হিসাবে প্রমাণিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রণবীর সিংয়ের ছবি ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে ভক্তরা যে কতটা উত্তেজিত, তা যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে। ছবিটি মুক্তির আগেই অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যান সকলকে হতবাক করে দিয়েছে। সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, শুধুমাত্র প্রিমিয়াম অ্যাডভান্স বুকিংয়ে ছবিটি অসাধারণ আয় করেছে। এখন পর্যন্ত ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ-এর মোট আয়ের পরিমাণ ১৭.৬৯ কোটিতে পৌঁছেছে।যদি ব্লক করা আসনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে এই সংখ্যা ২৩.০২ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বক্স অফিস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই ছবিটি এই বছরের সবচেয়ে বড় ওপেনিং পেতে চলেছে।
আয়ের দিক থেকে হিন্দি সংস্করণের আধিপত্য
ভাষাগতভাবে হিন্দি সংস্করণটি সবচেয়ে বেশি আয় করে চলেছে। শুধুমাত্র হিন্দি ২ডি সংস্করণটি ১৭.২৩ কোটি আয় করেছে। শুধুমাত্র এই সংস্করণের জন্য ৩৪০,০০০ এরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতীয় বাজারে ছবিটি নিয়ে উন্মাদনা কম নয়। তামিল সংস্করণটি ২.২ লাখ টাকা মতো আয় করেছে এবং তেলেগু সংস্করণটি ১৭.৪ লাখ টাকা আয় করেছে। মালায়ালাম এবং কন্নড় ভাষায়ও ধীরে ধীরে অগ্রিম বুকিং বাড়ছে। দেশব্যাপী এখন পর্যন্ত মোট ৩,২৮,০৫৬টি টিকিট বিক্রি হয়েছে।
সিনেমা হল মালিকরা ঝোপ বুঝে মারছেন কোপ
সিনেমা মালিকরাও এই সুযোগটি কাজে লাগাতে আগ্রহী। সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রচুর সংখ্যক শো নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে, ভারতজুড়ে মোট ৮,২৫৯টি শো নির্ধারিত হয়েছে। ছবিটির হিন্দি সংস্করণে সর্বাধিক সংখ্যক শো রয়েছে, ৭,৮৭৯টি। হিন্দি সংস্করণের গড় টিকিটের দাম প্রায় ৪১৫ টাকা। ডলবি সিনেমার মতো প্রিমিয়াম ফরম্যাটের জন্য দর্শকরা মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতেও ইচ্ছুক, যার টিকিটের দাম ৭৫৯ টাকা পর্যন্ত। এমনকী মেট্রো সিটিতে ৩১০০ টাকার টিকিটও হাউজফুল।
ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে ঝড় তুলবে
রণবীর সিংয়ের স্পাই অ্যাকশন থ্রিলারকে ঘিরে উন্মাদনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ছবিটি অনেক রেকর্ড ভাঙতে প্রস্তুত। ট্রেড বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে অগ্রিম বুকিংয়ের এই গতি ছবিটির প্রথম দিনের সংগ্রহকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। ধুরন্ধর ২-এর গল্প এবং অ্যাকশন-প্যাকড ট্রেলার ইতিমধ্যেই অনলাইনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এখন দেখার বিষয় হল, সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে আসার পর দর্শকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করে।
News/Entertainment/উঠেছে তুফান! মুক্তির বাকি ৯ দিন, বক্স অফিসে ২৩ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে ধুরন্ধর ২