    Dhurandhar 2: শত্রুর শত্রু যখন বন্ধু! রণবীর ‘হামজা’র বিপরীতে ভিলেন কারা, ধুরন্ধর ২-এর শ্যুটিং স্টিল হল ফাঁস

    Dhurandhar 2 BTS Photo: রণবীর সিং অভিনীত ছবি ধুরন্ধর ২-এর জন্য দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এদিকে, ছবির পার্ট ২-এর একটি দৃশ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। 

    Published on: Jan 31, 2026 10:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবি বক্স অফিসে সুনামির মতো এসেছিল, যা বছরের শেষের দিকে রেকর্ড হিট হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এখন আদিত্য ধরের ছবির দ্বিতীয় পার্টের জন্য। এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া কিছু শ্যুটিং স্টিল, যা 'ধুরন্ধর ২' -এর বলে দাবি করা হচ্ছে। দুটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে সঞ্জয় দত্ত (এসপি চৌধুরী) এবং অর্জুন রামপালকে (মেজর ইকবাল)। মজার বিষয় হল, এই দুটি চরিত্রকে ধুরন্ধরের পার্ট ১-এ কখনও একসঙ্গে দেখা যায়নি। অনুমান করা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় পার্টে প্রধান দুই খলনায়ক হবেন এরাই।

    ধুরন্ধর ২-এর শ্যুটিং স্টি ফাঁস।
    ধুরন্ধর ২-এর শ্যুটিং স্টি ফাঁস।

    জানা যাচ্ছে যে, রহমান ডাকাতের মৃত্যুর পর শুরু হবে 'ধুরন্ধর'-এর দ্বিতীয় পর্বের গল্প। এবার মেজর ইকবাল প্রধান খলনায়ক হবে, এবং হামজাকে বড় সাহেবের কাছ থেকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে, যা ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি পার্ট ওয়ানে। ভাইরাল হওয়া ছবিগুলি দেখে মনে হচ্ছে এসপি চৌধুরী এবং মেজর ইকবালের মধ্যে কিছু গুরুতর চুক্তি হবে।

    শুটিং হয়ে গিয়েছে, কবে আসবে 'ধুরন্ধর ২'? প্রসঙ্গত, আদিত্য ধর একটি পার্টেই ছবিখানা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তবে প্রযোজনা সংস্থাই তাঁকে পরামর্শ দেয় যে, ধুরন্ধরকে দুটি অংশে মুক্তি দেওয়া বেশি লাভজনক হবে। সেটাই ঘটে। ছবির প্রথম অংশটি ব্লকবাস্টার হিট ছিল, তবে যেহেতু পার্ট ২-এর বেশিরভাগ শুটিং ইতিমধ্যে নির্মাতারা সম্পন্ন করেছেন, কিছু অতিরিক্ত দৃশ্য যুক্ত করেছেন, তাই আর বেশি দেরি করতে হয়নি। নির্মাতারা ১৯ মার্চ ছবির দ্বিতীয় অংশটি মুক্তি দেবেন, যার জন্য ভক্তরা অত্যন্ত উত্তেজিত। ছবির পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যে এটি সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।

    ওটিটি-তে মুক্তির পর ট্রোলের শিকার হচ্ছে কেন?

    'ধুরন্ধর' ছবিটি সম্প্রতি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে এবং এটি প্রচুর সাড়া পেয়েছে। মুক্তির সাথে সাথে, গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নেটফ্লিক্সে সর্বাধিক দেখা সিনমা হয়ে উঠেছে। ছবির ভিজ্যুয়াল নিয়ে সমালোচনা হলেও নির্মাতাদের দাবি, দর্শকদের সাড়া পাওয়ার পর আদিত্য ধর এতে কাজ করেছেন। সূত্রের ভিত্তিতে জানানো হয়, থিয়েটারের তুলনায় ছবির রঙ এবং ওটিটির বাকি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়, কারণ থিয়েটারে প্রযোজ্য কিছু প্রযুক্তিগত বিষয় ওটিটিতে নেই।

