    মুক্তি পাওয়ার আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলল 'ধুরন্ধর ২'! অগ্রিম বুকিংয়ে কত কোটি আয় করল রণবীরের ছবি?

    রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ইতিমধ্যেই প্রথম দিনে প্রায় ২.২ কোটি টাকা আয় করেছে। পরিসংখ্যান দেখে অনেকেই অনুমান করছেন ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনেই বড় রেকর্ড গড়তে পারে।

    Published on: Mar 08, 2026 3:05 PM IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। প্রথম ছবি ব্লকবাস্টার হিট করার পর, ভক্তরা ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ নিয়ে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত। ছবিটির অগ্রিম বুকিংয়ের পরিসংখ্যান আসতে শুরু করেছে। এগুলো বেশ অবাক করার মতো। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ইতিমধ্যেই প্রথম দিনে প্রায় ২.২ কোটি টাকা আয় করেছে। পরিসংখ্যান দেখে অনেকেই অনুমান করছেন ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনেই বড় রেকর্ড গড়তে পারে।

    মুক্তি পাওয়ার আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলল 'ধুরন্ধর ২'! অগ্রিম বুকিংয়ে কত কোটি আয় করল রণবীরের ছবি?
    মুক্তি পাওয়ার আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলল 'ধুরন্ধর ২'! অগ্রিম বুকিংয়ে কত কোটি আয় করল রণবীরের ছবি?

    আরও পড়ুন: শাহরুখের পর এবার সলমনের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন নয়নতারা? ছবির পরিচালক কে জানেন?

    ছবিটি অনেক ভাষা এবং ফরম্যাটে মুক্তি পেতে চলেছে তবে হিন্দি সংস্করণের সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি। তথ্য অনুসারে, শুধুমাত্র হিন্দি 2D ফর্ম্যাটটি ২.১৬ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। ছবিটির প্রতি মানুষের উত্তেজনা দেখেই বোঝা যায় যে, মুক্তির জন্য এখনও সময় আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সারা ভারতে ৩৬,৬৬১ টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। প্রথম দিনে মোট ৫,৬২৬ টি শোয়ের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫,৪৪৯ টি শো কেবল হিন্দিতে হবে।

    শুধু হিন্দিতেই নয়, 'ধুরন্ধর' দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। ছবিটি তামিল, তেলেগু, কন্নড় এবং মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত, তামিল সংস্করণটি প্রায় ১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং তেলেগু সংস্করণটি ১.৪৯ লক্ষ টাকা অগ্রিম আয় করেছে। কন্নড় সংস্করণটি ১৫,৫৫০ এবং মালায়ালাম সংস্করণটি ৫,৭৫০ টাকা আয় করেছে। বর্তমানে, দক্ষিণ ভারতে শোয়ের সংখ্যা কম, তবে ছবিটির মুক্তি যত এগিয়ে আসছে, টিকিট বিক্রি তত বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

    আরও পড়ুন: ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’র স্ত্রীর ভূমিকায় চমক রুক্মিণীর! আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রকাশ্যে নায়িকার ফার্স্ট লুক

    ছবিটি ঘিরে দর্শকদের উত্তেজনা দেখে অনেকেই আশা করছেন ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ বছরের সবচেয়ে বড় ছবিগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন যে, দর্শকদের বাজেটের কথা মাথায় রেখে ছবিটির গড় টিকিটের দাম রাখা হয়েছে, যা প্রথম দিনেই ছবিটির লাভজনক ফলাফল নিশ্চিত করবে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছবিটি নিয়ে অনেক গুঞ্জন রয়েছে। এখন সবার নজর প্রথম দিনের আয়ের দিক থেকে এটি প্রথম পর্বকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা সেদিকে।

    News/Entertainment/মুক্তি পাওয়ার আগেই বক্সঅফিসে ঝড় তুলল 'ধুরন্ধর ২'! অগ্রিম বুকিংয়ে কত কোটি আয় করল রণবীরের ছবি?
