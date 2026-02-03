প্রতিশোধের আগুন রণবীরের চোখে মুখে! প্রকাশ্যে ‘ধুরন্ধর - দ্য রিভেঞ্জ’-এর টিজার, কবে মুক্তি পাচ্ছে ছবি?
মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে বলিউড সুপারস্টার রণবীর সিংয়ের আসন্ন ছবি ‘ধুরন্ধর - দ্য রিভেঞ্জ’ (ধুরন্ধর ২) -এর টিজার। প্রথম পর্বের মতো এবারও দর্শকরা অসাধারণ অ্যাকশন এবং সাসপেন্স-থ্রিলার দেখতে পাবেন। তবে ‘ধুরন্ধর’-এর তুলনায় ‘ধুরন্ধর ২’ বেশ কিছুটা আলাদা ভাবে সামনে আসবে।
মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে বলিউড সুপারস্টার রণবীর সিংয়ের আসন্ন ছবি ‘ধুরন্ধর - দ্য রিভেঞ্জ’ (ধুরন্ধর ২) -এর টিজার। প্রথম পর্বের মতো এবারও দর্শকরা অসাধারণ অ্যাকশন এবং সাসপেন্স-থ্রিলার দেখতে পাবেন। তবে ‘ধুরন্ধর’-এর তুলনায় ‘ধুরন্ধর ২’ বেশ কিছুটা আলাদা ভাবে সামনে আসবে।
জিও স্টুডিয়োর ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও, রণবীর সিং নিজেই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে টিজারের ভিডিয়োটি আপলোড করে লিখেছেন, ‘এটা নতুন ভারত। সে ঘরে ঢুকবে এবং খুনও করবে।’ ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’-এর টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু ‘ধুরন্ধর ২’-এর টিজার কেমন হয়েছে?
‘ধুরন্ধর - দ্য রিভেঞ্জ’-এর টিজারটি শুরু হয় কিছু ভয়ঙ্কর দৃশ্য দিয়ে, তারপরে রণবীর সিংয়ের প্রবেশ। ছবির দ্বিতীয় পর্বে হামজার গল্প সামনে আনা হবে, যা দর্শকরা প্রথম পর্বে খুব একটা দেখেননি।
পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দেশের জন্য নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলা হামজার জীবনের গল্প কী? তার পরিবারের কী হয়েছিল? কীভাবে সে জেলে গিয়েছিল এবং তার প্রশিক্ষণ কেমন ছিল? সেই সবটাই জানা যাবে। তবে ‘ধুরন্ধর ২’-তে দর্শকরা কেবল হামজার অতীত সম্পর্কেই জানতে পারবেন না, বরং পাকিস্তানের লিয়ারিতে পৌঁছানোর এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তার প্রস্তুতিও দেখা যাবে।
টিজারে রণবীর সিংয়ের বিস্ফোরক এন্ট্রি দেখানো হয়েছে এবং ডাকাত রেহমানকে হত্যা করার পর সে কীভাবে বালুচদের নেতা হয়ে ওঠে তাও দেখানো হয়েছে। হামজার অভিষেকও অক্ষয় খান্নার ভাইরাল দৃশ্যের মতো একই জায়গায় দেখানো হয়েছে এবং এতে আরও দেখা যায় যে সে কীভাবে আগের চেয়ে আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন।
সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর. মাধবনেরও কিছু দৃশ্য এই টিজারে দেখানো হয়েছে, যদিও এবার অক্ষয় খান্নার দেখা মেলেনি টিজারে। টিজারের শেষে কিছু সাসপেন্সপূর্ণ দৃশ্যের মাধ্যমে গল্পটি আরও আকৃষ্ট করা হয়েছে।
রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপাল অভিনীত ‘ধুরন্ধর’ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পায় এবং আয়ের রেকর্ড ভেঙে দেয়। ছবিটির আইএমডিবি রেটিং ছিল ৮.৫। প্রথম অংশটি তৈরিতে ৩৫০ কোটি খরচ হলেও, এটি ১,৪২৮ কোটি টাকা আয় করেছে। দ্বিতীয় অংশটি তৈরি করা খুব বেশি ব্যয়বহুল হয়নি বলে জানা গিয়েছে। কারণ এর বেশিরভাগ দৃশ্য প্রথম অংশের সঙ্গে একই সঙ্গে শ্যুট করে নেওয়া হয়েছিল। এই ছবিটি চলতি বছরের ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে।
News/Entertainment/প্রতিশোধের আগুন রণবীরের চোখে মুখে! প্রকাশ্যে ‘ধুরন্ধর - দ্য রিভেঞ্জ’-এর টিজার, কবে মুক্তি পাচ্ছে ছবি?