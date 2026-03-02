Edit Profile
crown
    Toxic vs Dhurandhar: Box Office কাঁপাবে কে, যশ না রণবীর? মার্কিন মুলুকে প্রি বুকিং শুরু ধুরন্ধর ২-টক্সিকের, কার আয় কত?

    রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর ২' এবং যশের 'টক্সিক' ১৯ মার্চ বক্স অফিসে একই সঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে। দু'জনের ভক্তরা বক্স অফিসে রাজত্ব করবে, দুটি ছবির মধ্যে কোনটি তা জানার জন্য মরিয়া।

    Published on: Mar 02, 2026 5:44 PM IST
    By Tulika Samadder
    মার্চ মাসটি ভারতীয় সিনেমার জন্য বিশেষ মাস হতে চলেছে। কারণ ১৯ মার্চ দুটি বড় ছবি মুখোমুখি হতে চলেছে। রণবীর সিং-য়ের ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ আর যশের ‘টক্সিক’। একই সঙ্গে মুক্তি পেতে চলেছে। ভারতে এখনও অগ্রিম বুকিং শুরু হয়নি, তবে মার্কিন মুলুকে শুরু হয়ে গিয়েছে অগ্রিম বুকিং। যার প্রাথমিক পরিসংখ্যানও প্রকাশিত হয়েছে।

    Toxic vs Dhurandhar 2
    মার্কিন মুলুকে কে আধিপত্য বিস্তার করছে?

    ১. ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ

    প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, ১ মার্চ পর্যন্ত, ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রায় ১,৯৫৩ টি টিকিট প্রি-বুকিং করা হয়েছে। বর্তমানে, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ১৫১ টি থিয়েটারে ২০৯ টি শো পেয়েছে। আগামী দিনে শোয়ের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ছবিটির প্রথম অংশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ২১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল।

    ২. টক্সিক

    দক্ষিণী সুপারস্টার যশের ছবি ‘টক্সিক’ ৮১টি প্রেক্ষাগৃহে ১২২টি শো পেয়েছে। টক্সিক-এর মাত্র ১৮৯টি টিকিট প্রি-বুকিং করা হয়েছে। যশের ‘কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২’ উত্তর আমেরিকায় ৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। তাই আশা রাখা যাচ্ছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টক্সিকের বুকিং বাড়তে পারে।

    টক্সিক ভার্সেস ধুরন্ধর ২। (IMDb)
    টক্সিক ও ধুরন্ধরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

    ১. ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ

    - প্রধান অভিনেতা: রণবীর সিং, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপাল

    - পরিচালক: আদিত্য ধর

    - ঘরনা: স্পাই থ্রিলার (সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে)

    ২. টক্সিক

    - প্রধান অভিনেতা: যশ, নয়নতারা, কিয়ারা আদবানি এবং হুমা কুরেশি

    - পরিচালক: গীতু মোহনদাস

    - ঘরনা: ভায়োলেন্ট অ্যাকশন থ্রিলার

    যশ কি রণবীরকে হারাতে পারবে?

    রণবীর সিংয়ের ছবিটি বর্তমানে শীর্ষে ট্রেন্ডিং রয়েছে, তবে 'টক্সিক ২' মুক্তি পেতে এখনও ২ সপ্তাহ বাকি আছে। যশের অনুগামী বহু এবং ছবির তারকা কাস্ট (নয়নতারা এবং কিয়ারা আদভানি)-রও। তবে টক্সিক নিয়ে উত্তেজনার কাছে তা ফিকে পড়বে কি পড়বে না, তা বোঝা যাবে ১৯ মার্চ।

