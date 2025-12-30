রণবীরকে যৌন নিগ্রহের দৃশ্য়! ধুরন্ধরের এই সিনে ঘোর আপত্তি জানান ‘লুল্লি ডাকাত’ নাসিম

রণবীরকে যৌন নিগ্রহের দৃশ্য়! ধুরন্ধরের এই সিনে ঘোর আপত্তি জানান ‘লুল্লি ডাকাত’ নাসিম
রণবীর সিংয়ের মতো বড় তারকার সঙ্গে এমন কাণ্ড ঘটাতে হবে! চিত্রনাট্য পড়েই বেঁকে বসেছিলেন নাসিম। রণবীর নিজে ফোন করে ওই দৃশ্যের জন্য রাজি করান অভিনেতাকে।
বক্স অফিসে এখন ধুরন্ধর সুনামি। ১০০০ কোটির গণ্ডি পার করেও রণবীর সিং-এর ছবির বিজয়রথ অটুট। দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে আদিত্য় ধর পরিচালিত এই ছবি। রক্তারক্তি, খুনোখুনিতে ভরপুর ধুরন্ধর।
ছবিতে এমন দৃশ্যও রয়েছে যা আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলবে। তবে শুধু দর্শক নয়, ধুরন্ধরে অভিনয় করতে গিয়ে পোড়খাওয়া অভিনেতারাও সমস্য়ায় পড়েছেন। রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজাকে যৌন নিগ্রহ করার একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক। লুল্লি ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করা নাসিম মুঘল প্রকাশ করেছেন যে স্ক্রিপ্ট পড়ার পরে তিনি প্রাথমিকভাবে এই সিকোয়েন্সটি করতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি রণবীর সিং-এর গুণমুগ্ধ ভক্ত। নাসিম দৃশ্যটি করতে তাঁর দ্বিধা সম্পর্কে কথা বলেছেন। ছবির শুরুতে লুল্লি হামজাকে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করেন। সেই সংবেদনশীল দৃশ্য় নিয়ে নাসিম ফিল্মিগ্যানের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর দ্বিধা ছিল লুল্লি চরিত্রকে ঘিরে নয়, বরং রণবীর সিংয়ের মতো তারকার বিপরীতে এমন একটি দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে। চিত্রগ্রহণের আগে, রণবীর ব্যক্তিগতভাবে নাসিমের কাছে পৌঁছেছিলেন, আশ্বাস এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে কীভাবে সেই সিনটা দুজনে ফুটিয়ে তুলবেন। তিনি বলেন, ‘রণবীর স্যার আমাকে ফোন করে কথা বলেছেন। তিনি আপনাকে অনুভব করান না যে আপনি কোনও তারকার সাথে কাজ করছেন। তিনি এমন দুর্দান্ত শক্তি নিয়ে আসেন এবং তিনি তার সহ-অভিনেতাদের সাথেও সেই শক্তি ভাগ করে নেন। তিনি খুব ডাউন টু আর্থ। যেভাবে তিনি আপনাকে জড়িয়ে ধরবেন... তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাবেন’।
রণবীরের সমর্থনের জেরেই নাসিম তাঁর বাধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং সেই চরিত্রে নিজেকে পুরোপুরি নিমজ্জিত করতে পেরেছেন। তিনি জানান, ওই দৃশ্যটি দু'বার শ্যুট করা হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রথম টেকে, তাঁকে কিছুটা নিষ্ঠুর দেখাচ্ছিল, তাই তাঁরা দ্বিতীয় টেকে নিষ্ঠুরতা কমিয়ে আনেন। লুল্লির চরিত্রের স্ক্রিনটাইম খুব বেশি না হলেও ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সে। হামজাকে অক্ষয় খান্নার রেহমান ডাকাতের সাথে সংযুক্ত করে এবং রেহমানের ছেলের মৃত্যু সহ মূল প্লট পয়েন্টগুলি চালিত করে। সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও, দৃশ্যটি দর্শকদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।