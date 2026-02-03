Guess Who: ২০ বছরের বড় নায়কের সঙ্গে 'প্রেম', বিক্রমকে জাপটে থাকা এই খুদে ১০০০ কোটির হিরোইন

Guess Who: ২০ বছরের বড় নায়কের সঙ্গে 'প্রেম', বিক্রমকে জাপটে থাকা এই খুদে ১০০০ কোটির হিরোইন
কপালে দক্ষিণী স্টাইলে তিলক, পরনে ফ্রক। এই খুদে আজকে বলিউডের অন্যতম আলোচিত নায়িকা। কে বলুন তো?
ছোটবেলায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞাপনের পরিচিত মুখ, আর আজ তিনি দক্ষিণী এবং হিন্দি সিনেমার অন্যতম প্রতিভাবান তরুণ অভিনেত্রী। অভিনেতা বিক্রমের সঙ্গে ফ্রেমবন্দি এই খুদে কে চিনতে পারছেন? সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ছবির নায়িকা তিনি। যে ছবিতে ২০ বছরের বড় নায়কের সঙ্গে তাঁর রোম্যান্স নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। কথা হচ্ছে সারা অর্জুন-কে নিয়ে। সম্প্রতি সারার একটি পুরনো ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে তাঁর ছোটবেলার সেই আধো-আধো কথা এবং নিষ্পাপ চাহনি দেখে কার্যত ‘ফিদা’ নেটিজেনরা।
ভিডিওতে কী আছে? ভাইরাল হওয়া সেই পুরনো ভিডিওটি মূলত একটি শুটিংয়ের ফাঁকে নেওয়া। সেখানে দেখা যাচ্ছে, খুব ছোট সারা ক্যামেরা দেখে লাজুক হাসছে এবং নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। তাঁর সেই বড় বড় চোখ আর কোঁকড়ানো চুলের স্টাইল দেখে অনুরাগীরা মন্তব্য করেছেন, ‘সারা ছোটবেলা থেকেই যেন এক পরী।’ অনেকে আবার তাঁর তুলনা করছেন বলিউড ডিভা ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সঙ্গে, যার ছোটবেলার চরিত্রে সারা অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।
‘ধুরন্ধর’ থেকে ‘পনিয়িন সেলভান’: সারা অর্জুন কেবল কিউটনেসের জন্যই নয়, নিজের অভিনয় দক্ষতার জন্যও পরিচিত। ‘ধুরন্ধর’ (Dhurandhar) প্রজেক্টে তাঁর কাজ থেকে শুরু করে মণি রত্নমের মহাকাব্যিক ছবি ‘পনিয়িন সেলভান’-এ তাঁর অভিনয়— প্রতিটি ধাপেই তিনি পরিণত মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তদের মতে, যে সারাকে তাঁরা ছোটবেলায় ওরিও (Oreo) বা অন্যান্য বিজ্ঞাপনে দেখতেন, সেই সারা আজ একজন শক্তিশালী অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
ভক্তদের প্রতিক্রিয়া: ভিডিওটির নিচে কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। একজন অনুরাগী লিখেছেন, ‘আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না সেই ছোট্ট সারা এত বড় হয়ে গিয়েছে!’ অন্য একজন লিখেছেন, টসারার কিউটনেস কখনও কমবে না।' অনেকেই ভিডিওটি শেয়ার করে শৈশবের নস্টালজিয়ায় ডুব দিয়েছেন।
অভিনেতা রাজ অর্জুনের কন্যা সারা অর্জুনের কেরিয়ার মাত্র দেড় বছর বয়সে শুরু হয়েছিল যখন সে প্রথম বিজ্ঞাপনের শুটিং করেছিল। ২০১১ সালের হিন্দি চলচ্চিত্র ৪০৪-এ শিশু অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে তিনি অসংখ্য বিজ্ঞাপনে হাজির হয়েছিলেন, তবে তামিল ভাষায় দেইভা থিরুমাগাল তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছিলেন। সারা পরে হিন্দি ও তামিল চলচ্চিত্র যেমন এক থি দান, জয় হো, চিথিরাইল নীলাচোরু এবং সাইভামে অভিনয় করেছিলেন। পোন্নিয়িন সেলভান ছবিতে তরুণী নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করার পরে, সারা রণবীর সিংয়ের বিপরীতে ধুরন্ধরে অভিনয় করেছেন। ছবির সিকুয়েলেও দেখা মিলবে সারার। যা আগামী মার্চেই মুক্তি পাবে।
সারা এখন পড়াশোনার পাশাপাশি বড় বড় প্রজেক্টের চিত্রনাট্যও পড়ছেন। দক্ষিণী সিনেমার পাশাপাশি বলিউডেও তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছেন চলচ্চিত্র সমালোচকরা। তবে এই মুহূর্তে তাঁর পুরনো ভিডিওটি নতুন করে ভাইরাল হওয়া প্রমাণ করে দিল যে, সারার ব্যক্তিগত ক্যারিশমা আজও অমলিন।