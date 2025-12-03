Edit Profile
    ১ম দিনে রণবীরের ধুরন্ধর কত কোটি টাকা আয় করবে? জেনে নিন অগ্রিম বুকিং নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত

    Dhurandhar Advance Booking: রণবীর সিং এবং সঞ্জয় দত্তের আসন্ন ছবি 'ধুরন্ধর'-এর অগ্রিম বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে, এখন প্রশ্ন এটি কি আদৌ দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে?

    Published on: Dec 03, 2025 2:57 PM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিটি প্রচুর অগ্রিম বুকিং পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত, প্রায় ৫০ হাজার টিকিট অগ্রিম বুক করা হয়েছে। অ্যাকশন ও থ্রিলারে ভরা এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং এবং তাঁর সঙ্গে আরও অনেক বড় অভিনেতাকেও দেখা যাবে। ছবিটি ২ডি এবং আইম্যাক্সে মুক্তি পাচ্ছে।

    ধুরন্ধর বক্স অফিস।
    প্রথম দিনে ধুরন্ধর কত আয় করতে পারে?

    আসুন জেনে নেওয়া যাক এখন পর্যন্ত অ্যাডভান্স বুকিংয়ের আয়ের পরিসংখ্যান এবং এ বিষয়ে ট্রেড এক্সপার্টরা কী বলছেন। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবিটি এখন পর্যন্ত ব্লক সিট দিয়ে ৩.৭১ কোটি টাকা আয় করেছে। অতীতে মুক্তি পাওয়া অ্যাকশন থ্রিলার ছবিগুলি খুব ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে, তবে 'ধুরন্ধর' নিয়েও কি একই রকম কিছু ঘটবে? তা খুব শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ছবিটি প্রথম দিনে ৩৭ থেকে ৪০ কোটি টাকা আয় করতে পারে। তবে ছবিটি মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এগুলো শুধুই জল্পনা-কল্পনা।

    বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী কী?

    বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ রোহিত জয়সওয়াল তাঁর একটি পোস্টে লিখেছেন যে, ধুরন্ধরের প্রথম দিনের আয় ৩৭ থেকে ৪০ কোটি হতে পারে। নবনীত মুন্দ্রা অনুমান করেছেন যে ছবিটি প্রথম দিনে ১৬ থেকে ১৮ কোটি আয় করতে পারে। Indian Box Office-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটির প্রথম দিনের আয় ২০ কোটি পর্যন্ত যেতে পারে, অন্য একটি পোস্টে, এটি প্রথম দিনে ১৫ থেকে ২০ কোটির মধ্যে আয় করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা ভালভাবে ফিট করে তা দেখার বিষয়।

    বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের আসন্ন ছবি 'ধুরন্ধর' শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিতে রণবীর ছাড়াও অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন ও অক্ষয় খান্না। ঘোষণার পর থেকেই ছবিটি শিরোনামে রয়েছে এবং তারপরে এর ট্রেলার প্রকাশের পড়ে দর্শকদের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। তবে এটি কি সেই গুঞ্জনকে মুনাফায় রূপান্তর করতে সক্ষম হবে? আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি।

