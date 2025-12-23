Kantara Box Office: ধুরন্ধর এবার হারিয়ে দিল কান্তারা-কে! বক্স অফিসে সোমবার কত আয় রণবীরের ছবির?

আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ছবি একের পর এক রেকর্ড গড়ছে। ছবিটি শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বব্যাপীও প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। সম্প্রতি ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চলচ্চিত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে, ধুরন্ধর এখন বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ দিয়ে কান্তারা চ্যাপ্টার ১-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
স্যাকনিকের রিপোর্ট অনুসারে, ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী ৮৭২.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। একই সময়ে, ঋষভ শেঠির ছবি কান্তারা-র বিশ্বব্যাপী সংগ্রহ ছিল ৮৫২ কোটি টাকা। ছবিটি এখন ২০২৫ সালের সবচেয়ে উপার্জনকারী ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে।
ভারতে ধুরন্ধরের আয়:
সোমবার ধুরন্ধর ১৬ কোটি আয় করেছে এবং সেই অনুযায়ী ছবিটি ৫৭১ কোটি টাকা আয় করেছে। আমি আপনাকে বলতে চাই যে প্রথম সোমবার, ছবিটি ২৩.৫ কোটি আয় করেছিল, দ্বিতীয় শুক্রবার, ছবিটি ৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এর আগে, রণবীর কাপুরের অ্যানিমেলকে সরিয়ে দিয়ে, ভারতের শীর্ষ ১০টি সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ছবির তালিকায় ১০ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছিল এটি। শীর্ষ ১০ তালিকায় রয়েছে কেজিএফ চ্যাপ্টার ২, আরআরআর, কাল্কি ২৮৯৮ এডি, জওয়ান, কান্তারা চ্যাপ্টার ১, ছাবা, স্ত্রী ২ আর ধুরন্ধর। ধুরন্ধর ছবির কথা বললে, এটি ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে, এখনও বেশ ভালোই আয় করছে এই সিনেমা। আশা রাখা যাচ্চে, বর্ষশেষেও বেশ ভালোমতো বাজার ধরে রাখবে এটি।
ধুরন্ধর ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং সারা অর্জুন। এই ছবির দ্বিতীয় পর্বটি আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের মার্চে মুক্তি পাবে।