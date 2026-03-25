    আল্লুর ‘পুষ্পা’কে পিছনে ফেলে বড় বাজিমাত ‘ধুরন্ধর’-এর! কোন নতুন রেকর্ড গড়ল রণবীরের ছবি?

    Mar 25, 2026, 19:10:32 IST
    By Sayani Rana
    আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২'-এর জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করছে। রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেছে। এখন 'ধুরন্ধর ২' আরও একটি রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ আয়কারী ফ্র্যাঞ্চাইজি সিনেমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

    সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘ধুরন্ধর : দ্য রিভেঞ্জ’ বিশ্বব্যাপী ৯ বিলিয়নেরও বেশি আয় করেছে। এই সংগ্রহের ফলে ছবিটি সর্বোচ্চ আয়কারী ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। 'ধুরন্ধর'-এর প্রথম ছবি কোট১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল, দ্বিতীয় ছবিটি ৯.১৯ বিলিয়ন আয় করে মোট আয়কে ২,২১৯ কোটি টাকাতে নিয়ে এসেছে। এই সংগ্রহের মাধ্যমে ‘ধুরন্ধর’ ‘পুষ্পা’র ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ‘পুষ্পা’ ফ্র্যাঞ্চাইজি বিশ্বব্যাপী ২০০২ কোটি টাকা আয় করেছে।

    ছবিটি এবার দ্বিতীয় স্থানে থাকা ‘বাহুবলী’কে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা সেটাই লক্ষ্যণীয়। প্রভাসের বাহুবলী ফ্র্যাঞ্চাইজি মোট ২৪৬২ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    এই তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্স। এতে সলমন খানের 'টাইগার', হৃতিক রোশনের 'ওয়ার' এবং শাহরুখ খানের 'পাঠান' ফ্র্যাঞ্চাইজি সহ মোট ছয়টি চলচ্চিত্র রয়েছে। এই চলচ্চিত্রগুলোর মোট সংগ্রহ প্রায় ৩১৯৫ কোটি টাকা।

    প্রসঙ্গত, 'ধুরন্ধর ২' অল্প সময়ে ১০০০ কোটি টাকা আয় করা ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’-এর রেকর্ডটি ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। রেকর্ডটি এখনও ‘পুষ্পা ২’-এর দখলে রয়েছে। ছবিটি ৬ দিনে ১০০০ কোটি রুপি আয় করেছিল। ধুরন্ধর হয়তো তার সপ্তম দিনে ১০০০ কোটি টাকার মাইলফলকে পৌঁছাতে পারবে।

    ধুরন্ধর 2 সম্পর্কে কথা বললে, এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর সিং, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি।

    তবে, ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তি পাওয়ার পর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে ছবিটির তৃতীয় পর্ব মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু, ধুরন্ধরের কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, যদিও অনেক গুজব রটেছেন, কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি। যদি এমন কিছু সত্যি হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা জানতে পারতেন। সুতরাং, এই খবরগুলো মিথ্যা এবং কোনও তৃতীয় পর্ব হবে না।

