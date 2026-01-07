Edit Profile
    Dhurandhar vs Pushpa ২: পুষ্পা ২-কে ছাপিয়ে গেল ধুরন্ধর! এটিই এখন ‘ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী’ হিন্দি ছবি, বিশ্বব্যপী আয় কত?

    বক্স অফিসে সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার 'ধুরন্ধর'। এই ছবিটি হিন্দির সর্বোচ্চ উপার্জনকারী সিনেমায় পরিণত হয়েছে।

    Published on: Jan 07, 2026 4:53 PM IST
    By Tulika Samadder
    বক্স অফিসে নিজের ছাপ ফেলেছে 'ধুরন্ধর'। এই ছবিতে হিন্দি ভাষায় মুক্তি পাওয়া সব ছবিই পিছিয়ে পড়েছে। এখন এই ছবিটি সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হিন্দি ছবিতে পরিণত হয়েছে। নির্মাতারা নিজেরাই পোস্টটি শেয়ার করে এটি ঘোষণা করেছেন। এখন পর্যন্ত কত কোটি টাকা আয় করেছে ছবিটি?

    ধুরন্ধরের বক্স অফিস কালেকশন।
    ধুরন্ধরের বক্স অফিস কালেকশন।

    বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টার শেয়ার করেছে ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জিও স্টুডিয়ো। সেই পোস্টারে 'ধুরন্ধর'কে 'ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পোস্টার শেয়ার করে নির্মাতারা লেখেন, ‘ধন্যবাদ ভারত। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া।’

    ধুরন্ধর।
    ধুরন্ধর।

    নির্মাতারা বলছেন যে 'পুষ্পা ২' ৩৩ দিনে ভারতীয় বক্স অফিস থেকে ৮৩১ কোটি টাকা (নেট) সংগ্রহ করেছে। শুধু তাই নয়, ছবিটি ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া প্যান-ইন্ডিয়া সিনেমা 'পুষ্পা ২' কে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকে বলতে চাই, 'পুষ্পা ২' এর হিন্দি সংস্করণটি ৮২১ কোটি টাকা আয় করেছিল। তবে বাণিজ্য সূত্রগুলি বলছে যে 'ধুরন্ধর' মঙ্গলবার পর্যন্ত ৭৮২ কোটি টাকা আয় করেছে এবং 'পুষ্পা ২'-কে ছাড়িয়ে যেতে এখনও ৪০ কোটি টাকা উপার্জন করতে হবে।

    ধুরন্ধরের স্টার কাস্ট। (instagram)
    ধুরন্ধরের স্টার কাস্ট। (instagram)

    একক ভাষায় সর্বোচ্চ সংগ্রহের নতুন রেকর্ড গড়েছে 'ধুরন্ধর'। যদি আমরা হিন্দির শীর্ষ চারটি সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ছবির কথা বলি, তবে 'ধুরন্ধর' (831 কোটি টাকা) পয়লা নম্বরে, 'পুষ্পা ২' (৮২১ কোটি টাকা) দ্বিতীয় স্থানে, 'ছাবা' তিন নম্বরে (৬০১ কোটি টাকা) এবং শাহরুখ খানের 'জওয়ান' (৫৮৬ কোটি টাকা) চতুর্থ নম্বরে।

