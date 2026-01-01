ধুরন্ধর ঝড় থামছে না! ‘পাঠান’ শাহরুখকে হটিয়ে ১১০০ কোটির গণ্ডি পার রণবীরের, ২৭ দিনে আয় কত?

ধুরন্ধর ঝড় থামছে না! ‘পাঠান’ শাহরুখকে হটিয়ে ১১০০ কোটির গণ্ডি পার রণবীরের, ২৭ দিনে আয় কত?
বক্স অফিসে দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে রণবীরের ছবি। দেশের বক্স অফিসে সবচেয়ে ব্যবসা সফল বলিউড ছবি ধুরন্ধর। ২৭তম দিনেও ১০ কোটির গণ্ডি অনায়াসে পার করল আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি। কোন ম্যাজিকে দর্শক আটকে স্ক্রিনে?
বছর শেষদিন চওড়া হাসি রণবীর সিং-এর মুখে। মাত্র ২১ দিনেই ১০০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়েছিল ধুরন্ধর, আর বছর শেষ হওয়ার আগেই ১১০০ কোটির গণ্ডিও পার করে ফেলল এই ছবি। ৫ই ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া এই ছবি ২০২৫-এর সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে। এই স্পাই থ্রিলারের সামনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডের তু মেরি মে তেরা তু মেরি থেকে কপিল শর্মার কিস কিস কো প্য়ায়ার করুঁ ২।
রণবীর সিং অভিনীত এই ছবি দেশের বক্স অফিসে সোমবারই ৭০০ কোটির মাইলফলক পার করেছিল। বুধবার, নববর্ষের প্রাক্কালেও ফাটিয়ে ব্যবসা করল পরিচালক আদিত্য় ধরের এই ছবি। চতুর্থ বুধবার অর্থাৎ বক্স অফিসের ২৭ নম্বর দিনেও ১০.৫০ কোটির ব্যবসা হাঁকিয়ে এই ছবি। যা প্রশংসার দাবী রাখে। এখনও পর্যন্ত দেশের বক্স অফিসে এই ছবির নেট কালেকশন ৭২২.৭৫ কোটি টাকা। এটি কেবল ভারতের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী বলিউড চলচ্চিত্রই নয়, হিন্দিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপার্জনকারী চলচ্চিত্র। আপতত পুষ্পা ২ এর হিন্দি সংস্করণের দেশীয় সংগ্রহের পিছনে রয়েছে ধুরন্ধর।
রণবীর সিং-এর ছবি প্রথম সপ্তাহে ২০৭.২৫ কোটি আয় করেছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহেও ধুরন্ধরের বিজয়রথ থামেনি। বরং তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৩ কোটিতে। তৃতীয় সপ্তাহে ১৭২ কোটির ব্যবসা করে এই ছবি। চতুর্থ সপ্তাহেও ৯০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে ধুরন্ধর।
বিদেশের মাটিতেও ফাটাফাটি কালেকশন এই ছবি। মূলত উত্তর আমেরিকায় একটি দুর্দান্ত ব্যবসা করছে এই ছবি। ধুরন্ধর এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার চতুর্থ সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ভারতীয় চলচ্চিত্র, সেখানে ১৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা সেখানে জওয়ান এবং আরআরআর-এর মতো ছবির সংগ্রহের চেয়ে বেশি। ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী ১১১৩.৩ কোটি টাকা আয় করেছে।
সর্বকালের ব্লকবাস্টার লিস্টে এখন সাত নম্বরে রয়েছে এই ছবি। হটিয়ে দিয়েছে শাহরুখের পাঠান, প্রভাসের কাল্কি এডি-কে। খুব শিগগির হয়ত শাহরুখের জওয়ানের রেকর্ড ভেঙে দেবে এই ছবি। ১১৬০ কোটি টাকা আয় করেছিল শাহরুখের ছবি। রণবীরের আগে শাহরুখের এই ছবি ছাড়াও রয়েছে- আরআরআর, বাহুবলী ২, কেজিএফ ২ এবং দঙ্গল।
আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ছবিতে একজন ভারতীয় গুপ্তচরের গল্প বলা হয়েছে, যাকে পাকিস্তানের লায়রিতে একটি বালুচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ছবিতে রণবীর সিং গুপ্তচর হামজা আলি মাজারি ওরফে জসকিরাত সিং রাঙ্গির চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং অক্ষয় খান্না এই গ্যাংয়ের নেতা রেহমান দাকাইতের চরিত্রে রুপোলি পর্দায় ধরা দিয়েছেন। এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন ও রাকেশ বেদী। ছবিটির সিক্যুয়াল, ধুরন্ধর ২ আগামী ১৯শে মার্চ অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিকেই মুক্তি পাবে।