    ৩২ দিনেও অপ্রতিরোধ্য ‘ধুরন্ধর’! এখনও পর্যন্ত ঘরে কত কোটি তুলল রণবীরের ছবি?

    বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং বর্তমানে তাঁর ব্লকবাস্টার ছবি ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত, ‘ধুরন্ধর’ অনেক ছবির রেকর্ড ভেঙেছে। এটা বিশ্বব্যাপী কালেকশনেও ঝড় তুলেছে। ইতিমধ্যেই এর সোমবারের কালেকশন প্রকাশ্যে এসেছে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই ছবি এখনও পর্যন্ত কত আয় করেছে?

    Published on: Jan 06, 2026 9:20 AM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং বর্তমানে তাঁর ব্লকবাস্টার ছবি ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। ছবিটি বক্স অফিসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ৫ ডিসেম্বর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে রণবীর আবারও তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। তবে কেবল রণবীর নন তাঁকে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছেন অক্ষয় খান্নাও। তিনিও রণবীর সিংকে বেশ কঠিন প্রতিযোগিতার সামনে ফেলেছিলেন। ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির দিন থেকেই ঝড়ের গতিতে বক্সঅফিসে রাজত্ব করেছে। এখনও পর্যন্ত, ‘ধুরন্ধর’ অনেক ছবির রেকর্ড ভেঙেছে। এটা বিশ্বব্যাপী কালেকশনেও ঝড় তুলেছে। ইতিমধ্যেই এর সোমবারের কালেকশন প্রকাশ্যে এসেছে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই ছবি এখনও পর্যন্ত কত আয় করেছে?

    আদিত্য ধরের ছবি ‘ধুরন্ধর’ মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছিল। ‘ধুরন্ধর’-এর তারকা অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন রণবীর সিং, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না এবং অর্জুন রামপাল। ‘ধুরন্ধর’-এর মুখোমুখি হয়েছিল ‘তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’, ‘অবতার ৩’ এবং ‘২১’-এর মতো ছবি। তবে, এই ছবিগুলি রণবীরের ‘ধুরন্ধর’-এর উপর কোনও প্রভাব ফেলবে বলে মনে হচ্ছে না। ‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম ওপেনিং ছিল ২২৮ কোটি (প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার)। এখন, সোমবারের কালেকশন প্রকাশ্যে এসেছে। স্যাকনিল্কের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ৩২তম দিন পর্যন্ত ‘ধুরন্ধর’ ২৪.৫০ কোটি (প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার) আয় করেছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৭৭৬.৭৫ কোটি (প্রায় ১.৭ মিলিয়ন ডলার)।

    'ধুরন্ধর'-এর সংগ্রহ

    শুরুর দিন- ২৮ কোটি টাকা

    প্রথম সপ্তাহ- ২০৭.২৫ কোটি টাকা

    দ্বিতীয় সপ্তাহ- ২৫৩.২৫ কোটি টাকা

    তৃতীয় সপ্তাহ- ১৭২ কোটি টাকা

    চতুর্থ সপ্তাহ- ১০৬.৫ কোটি

    ৩২ দিনে- ৪.৫০ কোটি টাকা

    মোট সংগ্রহ- ৭৭৬.৭৫ কোটি টাকা (প্রাথমিক প্রতিবেদন)

